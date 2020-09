جشنواره‌ی لندن ۲۰۲۰ پس از جشنواره‌های ونیز و تورنتو سومین رویداد حضوری مهم سینمایی است که پس از همه‌گیری کروناویروس برگزار خواهد شد و حالا فهرست فیلم‌های حاضر در این جشنواره منتشر شده است.

شیوع گسترده‌ی بیماری کرونا هنر-صنعت سینما را مانند بسیاری از فعالیت‌های هنری و صنعتی دیگر با مشکلات زیادی مواجه کرد. تولید و اکران اغلب فیلم‌های مهم به تعویق افتاد و برخی آثار، موفق به بازگشت سرمایه نشدند و در این بین تقریبا به مدت ۶ ماه تمام جشنواره‌های سینمایی همانند کن ۲۰۲۰ لغو شدند یا به صورت بی‌رمق و مجازی میزبان چند فیلم متوسط بودند. جشنواره‌ی ونیز از ۱۲ام شهریورماه با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی به صورت حضوری برگزار شد تا به این رویه پایان دهد و پس از آن شاهد برگزاری جشنواره‌ی تورنتو بودیم و حالا نوبت به جشنواره‌ی لندن ۲۰۲۰ رسیده است تا به صورت نیمه حضوری و نیمه مجازی برگزار شود.

در ابتدای ماه جاری اعلام شد جشنواره‌ی فیلم لندن با فیلم «مانگرو» به کارگردانی استیو مک کوئین افتتاح خواهد شد. اما این فیلم تنها اثر کنجکاوری برانگیز حاضر در این رویداد نیست و فیلم‌های قابل توجه دیگری همچون «آمونیت»، «سرزمین خانه به دوش‌»، «مدینه‌ی فاضله‌ی آمریکا» و حتی فیلم ایرانی «خط فرضی» به کارگردانی و نویسندگی فرنوش صمدی در جشنواره‌ی فیلم لندن ۲۰۲۰ به نمایش در خواهند آمد. در این گردهمایی سینمایی ۵۴ فیلم از کشورهای مختلف دنیا حضور دارند و به جز ۳ فیلم سرزمین خانه به دوش‌، مانگرو، آمونیت و انیمیشن «روح» که فقط در سالن‌ها به نمایش در می‌آیند، سایر آثار از طریق استریم خانگی تحت کنترل نیز پخش خواهند شد.

در کنار خط فرضی، فیلم «شطرنج باد» ساخته‌ی محمد رضا اصلانی و فیلم‌های کوتاه «شاهد» ساخته‌ی علی عسگری محصول ایران و بریتانیا و «آشو» ساخته‌ی جعفر نجفی به عنوان سایر آثار سینمای ایران در این جشنواره حضور دارند.

مهم‌ترین فیلم‌های حاضر در جشنواره‌ی لندن ۲۰۲۰

شبانه (Notturno)

کارگردان: جیانفرانکو رزی

محصول: ایتالیا، آلمان و فرانسه

سفارش جدید (New Order)

کارگردان: میشل فرانکو

محصول: مکزیک

مانگرو (Mangrove)

کارگردان: استیو مک کوئین

محصول: بریتانیا

سرزمین خانه به دوش (Nomadland)

کارگردان: کلوئی ژائو

محصول: آمریکا

یک دور دیگر (Another Round)

کارگردان: توماس وینتربرگ

محصول: دانمارک

آمونیت (Ammonite)

کارگردان: فرانسیس لی

محصول: بریتانیا

مدینه‌ی فاضله‌ی آمریکا (American Utopia)

کارگردان: اسپایک لی

محصول: آمریکا

کجیلونر (Kajillionaire)

کارگردان: میراندا جولای

محصول: آمریکا

جشنواره‌ی فیلم لندن ۲۰۲۰ از تاریخ ۱۶ تا ۲۷ مهرماه (۷ تا ۱۸ اکتبر) برگزار خواهد شد.

