جوایز جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰ اهدا شدند و شیر طلایی به «سرزمین خانه به دوش‌» رسید و سهم سینمای ایران جایزه‌ی بهترین بازیگر جوان و برترین فیلم بخش افق‌ها بود.

جشنواره‌ی ونیز امسال از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار بود؛ زیرا به دنبال همه‌گیری کروناویروس جشنواره‌ی کن ۲۰۲۰ لغو شد و نزدیک به ۶ ماه سینمادوستان از یک رویداد سینمایی تراز اول محروم بودند. اما آلبرتو باربارا و تیم مدیریت جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی این گردهمایی سینمایی را به صورت حضوری برگزار کردند تا پیشگام جشنواره‌های هنر هفتم در دوران کرونایی باشند. شب گذشته این رویداد پایان یافت و جایزه‌ی شیر طلایی به فیلم سرزمین خانه به دوش و کلویی ژائو رسید تا فیلم «خورشید» نتواند دومین شیر طلایی ایران را کسب کند. اما نمایندگان سینمای کشورمان در سایر بخش‌ها عملکرد خوبی داشتند و فیلم «دشت خاموش» توانست جایزه‌ی بهترین فیلم بخش افق‌ها را به خود اختصاص دهد و جایزه‌ی بنیاد فای نیز به این فیلم اهدا شد. همچنین فیلم «جنایت بی‌دقت» به نویسندگی نسیم احمدپور و شهرام مکری و به کارگردانی شهرام مکری جایزه‌ی بهترین فیلمنامه‌ی اورجینال را از انجمن منتقدان مستقل در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ دریافت کرد.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد جایزه‌ی بهترین کارگردانی به واسطه تصویرگری خوب فیلم «همسر یک جاسوس» به کیوشی کوروساوا رسید و فیلم اعتراضی-سیاسی «نظم نوین» به کارگردانی میشل فرانکو هم مورد توجه هیئت داوران قرار گرفت.

فیلم «سرزمین خانه‌به‌دوش»؛ همکاری مک‌دورمند با کارگردان مارول

برندگان جوایز جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰

بحش مسابقه‌ی اصلی

شیر طلایی (بهترین فیلم): فیلم سرزمین خانه به دوش به کارگردانی کلویی ژائو

سرزمین خانه‌به‌‌دوش درباره‌ی زنی با بازی فرانسیس مک‌دورمند (بازیگر اسکاری فیلم «سه بیلیبورد خارج از ابینگ، میزوری») است که اموالش را در رکود بزرگ اقتصادی از دست داده است و پس از آن رهسپار سفری به سوی غرب آمریکا می‌شود؛ او در یک ماشین ون روزگار می‌گذراند. با توجه به اینکه اکران برخی از فیلم‌های مهم امسال تا چندین ماه دیگر و بعد از مراسم‌های فصل جوایز به تعویق افتاده است، می‌توان جدیدترین ساخته ژائو را از همین الان به عنوان یکی از مدعیان اصلی جوایز اسکار، گلدن گلوب و بفتا به شمار آورد. تا زمان نوشتن این مطلب ۱۴ بررسی از فیلم سرزمین خانه‌به‌دوش در وبسایت راتن تومیتوز قرار داده شده که تمام آن‌ها مثبت است و رضایت ۱۰۰ درصدی منتقدان از این اثر سینمایی را نشان می‌دهد.

کلویی ژائو با سرزمین خانه به دوش این شانس را خواهد داشت که به نخستین کارگردان زن آسیایی تبدیل شود که اسکار بهترین کارگردانی را از آن خود کرده است.

جایزه‌ی بزرگ هیئت داوران: فیلم نظم نوین به کارگردانی میشل فرانکو

شیر نقره‌ای برای بهترین کارگردانی: کیوشی کوروساوا برای فیلم همسر یک جاسوس

بهترین فیلمنامه: چایتانیا تامانه برای فیلم مرید

بهترین بازیگر زن: ونسا کربی برای فیلم تکه‌هایی از یک زن

بهترین بازیگر مرد: پیرفرانچسکو فاوینو برای فیلم پدر ما

جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران: آن دری کونچالوفسکی به خاطر فیلم هم‌قطاران عزیز

جایزه‌ی مارچلو ماسترویانی (بهترین بازیگر نوظهور): روح الله زمانی برای فیلم خورشید

بازی زمانی در فیلم «خورشید» در جشنواره‌ی فجر ۱۳۹۸ نیز مورد توجه بسیاری از منتقدین و تماشاگران قرار گرفت، اما تحسین بازی این نابازیگر نوجوان در رویدادی به بزرگی جشنواره‌ی فیلم ونیز می‌تواند نوید پیدایش یک استعداد بازیگری جدید در سینمای ایران را بدهد. در کنار این جایزه، فیلم خورشید توانست به واسطه‌ی درونمایه‌ی انسان دوستانه‌ی خود جایزه‌ی فانوس جادویی را هم در یکی از بخش‌های جنبی ونیز ۲۰۲۰ کسب کند.

بخش افق‌ها

بهترین فیلم: دشت خاموش به کارگردانی احمد بهرامی

این جایزه را می‌توان بزرگ‌ترین دستاورد سینمای ایران از جشنواره‌ی ونیز امسال دانست. پیش از این در سال ۲۰۱۳ شهرام مکری با فیلم «ماهی و گربه» توانسته بود این جایزه را به دست آورد و «دشت خاموش» دومین فیلم ایرانی است که توانسته طی یک دهه‌ی اخیر این جایزه را تصاحب کند. بهرامی چند روز پیش در گفت‌وگویی فیلم جدید خود را اثری فارغ از محدودیت‌های زمانی و مکانی خوانده بود و اینطور که پیداست او با ساخت یک فیلم سیاه و سفید و روایت داستان زندگی شخصیت‌هایی خاکستری موفق شده است نظر مثبت سینمادوستان و داوران بخش افق‌های جشنواره‌ی ونیز امسال را جلب کند.

بهترین کارگردانی: لاو دیاز برای فیلم شامپانزه

بهترین فیلمنامه: پیترو کاستلیتو برای فیلم من، درندگان

جایزه‌ی ویژه‌ی هیئت داوران: آنا روشا دو سوسا به خاطر فیلم گوش کن

بهترین بازیگر زن: خانساء بتمه برای فیلم برخورد زانکا

بهترین بازیگر مرد: یحیی ماهاینی برای فیلم مردی که پوستش را فروخت

بهترین فیلم کوتاه: بین تو و معجزه به کارگردانی ماریانا سافرون

بخش شیر آینده

جایزه‌ی لوییجی دی لورنتیس برای بهترین فیلم اول یک کارگردان: آنا روشا دو سوسا برای فیلم گوش کن

بخش واقعیت مجازی

بهترین فیلم واقعیت مجازی: جلاد در خانه – میشل و اوری کرانوت

بهترین تجربه‌ی واقعیت مجازی: در جست‌وجوی پاندورای ایکس – کیرا بنزینگ

بهترین داستان واقعیت مجازی: کشتن یک سوپراستار

شیر طلایی افتخاری

تیلدا سوینتن و آن هوی به پاس یک عمر فعالیت هنری

ریاست هیئت داوران بخش مسابقه‌ی جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ را کیت بلانشت برعهده داشت. علاوه‌بر او از مجموع ۷ عضو هیئت داوران جوآنا هاگ کارگردان فیلم «یادگاری»، ورونیکا فرانتس و لودواین سانیه نیز زن بودند تا بتوانیم ترکیب داوران امسال را زنانه بدانیم. موضوعی که باعث شده بود تعداد فیلم‌سازان و آثار زنانه‌ی حاضر در هفتاد و هفتمین دوره از جشنواره‌ی ونیز افزایش پیدا کند و از میان ۱۸ فیلم بخش اصلی، ۸ فیلم (۴۴ درصد) توسط زنان کارگردانی شده بودند.

منبع: Variety

The post جوایز جشنواره‌ی فیلم ونیز ۲۰۲۰ اهدا شدند؛ بازیگر کودک فیلم خورشید جایزه گرفت appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala