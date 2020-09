شبکه‌ی ای‌ام‌سی رسما اعلام کرد سریال «مردگان متحرک» (واکینگ دد) در سال ۲۰۲۲ و با فصل ۱۱ام به پایان خواهد رسید، اما داستان شخصیت‌های این مجموعه طی چند اسپین‌آف ادامه می‌یابد.

سریال مردگان متحرک تا فصل ۵ام یکی از محبوب‌ترین و بهترین مجموعه‌های تلویزیونی درحال پخش بود، اما رفته رفته این سریال نقاط قوت خود را از دست داد و به یک مجموعه‌ی معمولی و حتی ضعیف تبدیل شد. اینطور که پیداست ای‌ام‌سی قصد دارد در سال ۲۰۲۲ و با یک فصل ۲۴ قسمتی به کار مردگان متحرک پایان دهد. به دنبال شیوع کرونا پخش نیمه‌ی دوم فصل ۱۰ام این سریال هم با تاخیر مواجه شد و قرار است در اوایل سال آینده‌ی میلادی ۷ قسمت باقی مانده از این فصل روی آنتن بروند. با این حساب هنوز ۳۱ قسمت تا پایان داستان مردگان متحرک باقی مانده است!

تا به امروز پنج فصل از سریال «از مردگان متحرک بترسید» به عنوان اسپین‌آف مردگان متحرک پخش شده است و از ماه آینده پخش فصل ششم آن آغاز می‌شود. همچنین یک اسپین‌آف تلویزیونی دیگر تحت نام «مردگان متحرک: دنیای باقی» برای مردگان متحرک ساخته شده است که پخش فصل نخست آن در ماه اکتبر (۱۰ مهر تا ۱۰ آبان) آغاز می‌شود. اما این پایان کار نیست و ای‌ام‌سی قصد دارد در کنار فیلم سینمایی مردگان متحرک دو مجموعه‌ی دیگر را هم بر اساس دنیای این سری تولید و پخش کند!

اشتباه نابخشودنی فصل نهم «مردگان متحرک» درباره ریک گرایمز

یک اسپین‌آف با تمرکز بر دو شخصیت دریل دیکسون و کارول پلتیر ساخته خواهد شد که نورمن ریداس و ملیسا مک‌براید برای نقش‌آفرینی دوباره در این سریال باز خواهند گشت. هنوز اسمی برای این مجموعه انتخاب نشده است، اما در سال ۲۰۲۳ شاهد پخش آن خواهیم بود. دومین سریال جدید ای‌ام‌سی «داستان‌های مردگان متحرک» نام خواهد داشت که بر اساس اطلاعات منتشر شده یک مجموعه‌ی آنتولوژی با اپیزودهایی منفصل است که طی هر قسمت روی یک شخصیت جدید یا قدیمی تمرکز می‌کنند. در نتیجه برخی از شخصیت‌های سریال‌های اصلی که تا به امروز کشته شده‌اند شانس حضور در این مجموعه را خواهند داشت.

اسکات ام. گیمپل به عنوان نویسنده و شورانر چند فصل از مردگان متحرک پس از اعلام خبر پایان یافتن این مجموعه در فصل ۱۱ام بیان کرده است: «این پایان به معنی یک آغاز دوباره برای مردگان متحرک است و به واسطه‌ی تیم پرشور و منسجم ای‌ام‌سی با چند سریال تازه و داستان‌ها و شخصیت‌هایی جدید شاهد بازگشت این دنیای پساآخرالزمانی به تلویزیون خواهیم بود؛ زیرا هنوز داستان‌ها، مکان‌ها و دشمن‌های کاملا جدید زیادی از دنیای کمیک‌ها باقی مانده است که در ادامه می‌توانیم به آن‌ها بپردازیم.»

