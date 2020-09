فیلم خواهران ماکالوسو؛ یک داستان خانوادگی پراحساس

در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ فیلم‌های زیادی به سراغ خانواده‌های در آستانه‌ی فروپاشی رفته‌اند، اما اینطور که پیداست فیلم «خواهران ماکالوسو» (The Macaluso Sisters) پراحساس‌ترین داستان خانوادگی این رویداد را روایت می‌کند.

اما دانته، کارگردان پنجاه و سه ساله‌ی ایتالیایی با فیلم کمدی-درام «خیابانی در پالرمو» نشان داد توان ساخت فیلمی تاثیرگذار و درخور توجه پیرامون زوال خانواده‌های قشر متوسط را دارد. فیلم جدید دانته یعنی خواهران ماکالوسو نیز تم و اتمسفری شبیه به خیابانی در پالرمو دارد و این‌بار مصائب و درگیری‌های ۵ خواهر ایتالیایی بن‌مایه‌ی داستان را تشکیل می‌دهند.

فیلم خواهران ماکالوسو در سه بازه‌ی زمانی متفاوت دوران کودکی، بزرگسالی و پیری این خواهران را به تصویر می‌کشد. مرگ ناگهانی یک خواهر زندگی و روابط سایر خواهرها را دستخوش تغییر می‌کند. می‌توان گفت خواهران ماکالوسو اثری است درباره‌ی خاطرات و زندگی، داستانی پیرامون شخصیت‌هایی که به خاطر خانواده و پیوندهای اجتماعی کنار یکدیگر زندگی می‌کنند تا به انتهای مسیر برسند.

نقدهای فیلم خواهران ماکالوسو

سینما اروپا / کامیلو د مارکو

کاتیا، لیا، پینوکیا، ماریا و آنتونلا ۵ خواهر یتیمی هستند که در طبقه‌ی آخر یک آپارتمان در شهر پالرمو زندگی می‌کنند. خانه‌ی آن‌ها در فیلم کارکردی فراتر از یک مسکن دارد و هر اتاق آن نمایانگر خواهرها است و به همین خاطر هنگامی که این خانه خالی می‌شود، فیلم‌ساز نماهای بلندی را صرف به تصویر کشیدن اتاق‌های آن می‌کند. اما دانته دست به خلق فیلمی زنانه زده که جایی برای مردها در آن نیست و داستانش خیلی زود مملو از کارهای دخترانه، لطافت، امید و حتی مشاجره‌های شدید دخترانه می‌شود. خواهران ماکالوسو داستان شخصیت‌هایش را از کودکی-نوجوانی تا پیری توسط ۱۲ بازیگر مختلف به تصویر می‌کشد.

یک روز در ساحل اتفاقی ناگهانی و دردناک رخ می‌دهد که فراتر از آستانه‌ی تحمل این خواهران است. این فیلم به ما نشان می‌دهد زندگی سایر خواهران پس از این حادثه چگونه رقم می‌خورد و در ادامه‌ی داستان شخصیت‌هایی را داریم که توسط خاطرات احاطه شده‌اند. جدیدترین ساخته دانته یک نمایش تئاتری درباره‌ی گذر زمان نیست، بلکه یک فیلم سینمایی خالص و ساده است که زوال عشق و فروپاشی خانواده را نشان می‌دهد.

اسکرین دیلی / لی مارشال

خواهران ماکالوسو براساس نمایشنامه‌ای با همین نام به قلم اما دانته ساخته شده است. درام پر احساسی که زندگی ۵ خواهر ایتالیایی را به تصویر می‌کشد. فیلم جدید دانته را می‌توان یک تابلو از درهم‌تنیدگی‌ها و شکاف‌های میان چند خواهر دانست که در شهر باستانی پالرمو رقم می‌خورد و از مصائب زندگی‌های امروزی نیز صحبت می‌کند.

فیلم خواهران ماکالوسو یک اثر فمنیستانه و عاطفی است که هرچه روبه جلو می‌رود تاریک‌تر می‌شود. صحنه‌ی پایانی فیلم که کبوترهای خواهران و آپارتمان خالی آن‌ها را نشان می‌دهد با قطعه پیانویی که نواخته می‌شود (اثر از اریک ساتی) بسیار تاثیرگذار و حس‌انگیز است. این صحنه‌ی ویرانگر ِ بی سر و صدا، که در آن برزخ آپارتمانی معلق بین دریا و آسمان رقم می‌خورد، آن علامت‌های روی کاغذ دیواری به یادگاری برای روح زنانی تبدیل می‌شود که مانند خواهران ماکالوزو زندگی‌هایی معمولی دارند.

هالیوود ریپورتر / دبورا یانگ

داستان فیلم خواهران ماکالوسو در سیسیل به تصویر کشیده می‌شود و یک مرگ ناگهانی زندگی یک خانواده از طبقه‌ی متوسط را دگرگون می‌کند. فیلم شخصیت‌هایی باورپذیر دارد که با بازی‌های دراماتیکی از سوی تیم بازیگری پشتیبانی می‌شوند. خواهران ماکالوسو قادر است سینمادوستان در سراسر جهان را تحت تاثیر قرار دهد، اما احتمالا عمده‌ترین موفقیت‌های تجاری آن در ایتالیا و سرزمین اما دانته رقم بخورد.

فیلم از لحاظ کارگردانی یک قدم جلوتر از فیلم قبلی دانته یعنی خیابانی در پالرمو است و شخصیت‌های گرفتار در دام خاطرات و اتفاقات دراماتیک را به درستی به تصویر می‌کشد. موضوع مورد بحث فیلم قابل لمس و قابل فهم است؛ اینکه یک مرگ نابه هنگام چگونه می‌تواند بافت شکننده‌ای که یک خانواده را به یکدیگر وصل می‌کند، درهم بشکند. علاوه‌بر تیم بازیگری مناسب، در خواهران ماکالوسو شاهد فیلم‌برداری قابل توجهی نیز هستیم که حس و حال نوستالوژیک اثر را تشدید می‌کند و انتخاب درستی نیز برای موسیقی فیلم صورت گرفته است.

