واکین فینیکس برای حضور در دنباله‌های فیلم سینمایی جوکر (Joker) پیشنهاد دستمزد چشمگیر ۵۰ میلیون دلاری را دریافت کرده است.

طبق آنچه روزنامه بریتانیایی میرر به نقل از منابعش منتشر کرده واکین فینیکس پس از ایفای نقش اصلی فیلم سینمایی جوکر در سال ۲۰۱۹ برای بازگشت به این مجموعه و ایفای دوباره نقش جوکر در دو فیلم دیگر مذاکره می‌کند.

فینیکس که بابت این نقش جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد را دریافت کرد و مورد تحسین گسترده منتقدان قرار گرفت در ابتدا معتقد بوده این اثر باید یک فیلم تنها و بدون دنباله باشد و احساس می‌کرده ادامه‌دادن آن اقدام درستی نیست اما ظاهرا لحن این بازیگر درباره ایفای نقش در دو دنباله مورد بحث برای جوکر تغییر کرده است.

منبعی که در این زمینه با روزنامه میرر صحبت کرده مدعی شده فینیکس علاقه‌مند شده تا با وجود تمام حواشی و سروصداهایی که این فیلم سال گذشته به پا کرد دوباره این نقش را بازی کند.

بر اساس همین اطلاعات ادعا شده که گرچه مذاکرات ادامه دارد و هنوز هیچ چیز قطعی نشده اما فیلم‌نامه نیز در حال نگارش است و واکین فینیکس با این فیلم‌نامه حسابی درگیر شده است.

منبع روزنامه میرر می‌گوید موفقیت سال گذشته فیلم برای همه از جمله استودیوی برادران وارنر ناباورانه بوده و حتی آن‌ها نیز گمان نمی‌کردند ممکن باشد فیلم به چنین موفقیتی دست پیدا کند. به همین دلیل هم آن‌ها تصمیم گرفته‌اند برای چهار سال آینده دو دنباله بسازند و جوکر را به یک مجموعه سینمایی تبدیل کنند.

برای پیشبرد این پروژه نیاز است که قرارداد بلندمدتی با فینیکس، تاد فیلیپس کارگردان فیلم سینمایی جوکر و بردلی کوپر تهیه‌کننده فیلم منعقد شود. ظاهرا اصل ماجرا هم با متقاعد‌کردن واکین فینیکس گره‌ خورده است و در صورتی که او حاضر شود بزرگ‌ترین دستمزد عمرش را دریافت کند شاهد ساخت دو فیلم جدید در این مجموعه خواهیم بود.

ظاهرا هنگام ساخت فیلم جوکر فینیکس تا آخرین دقایق شروع پروژه قرارداد حضور در فیلم را امضا نکرده بوده و به همین دلیل هم استودیو نیاز دارد با او پیش از شروع کار به توافق بلندمدت برسد و یک قراداد طولانی‌مدت امضا کند تا همه عوامل با خیال آسوده به ادامه پروژه بپردازند.

براساس ادعای روزنامه میرر استودیوی برادران وارنر امیدوار است اولین دنباله جوکر را در سال ۲۰۲۲ و دومین دنباله را در سال ۲۰۲۴ در سینماها اکران کند.

نهایتا باید اشاره کرد که هیچکدام از این اطلاعات به شکل رسمی توسط استودیوی برادران وانر منتشر نشده و از طریق منابع ناشناس درون استودیو رسانه‌ای شده است به همین دلیل باید به مجموعه این اطلاعات با دیده تردید نگاه کرد.

فیلم سینمایی جوکر یک تریلر روانشناختی به کارگردانی تاد فیلیپس است که با حضور واکین فینیکس، رابرت دنیرو و زازی بیتز جلوی دوربین رفت. این اثر سینمایی که برنده شیر طلایی جشنواره ونیز در سال ۲۰۱۹ شد داستان کمدین ناموفق و روان‌‌پریشی به نام آرتور فلک را پی می‌گیرد که پس از تجربه‌های ناکامی‌های پیاپی با اعمال خشونت و بزهکاری برای انتقام‌گیری وارد عمل می‌شود.

جوکر پرسودترین فیلم کمیک‌بوکی تاریخ سینما و در عین حال پرفروش‌ترین فیلم سینمایی تاریخ در رده سنی بزرگسالان (درجه R) به حساب می‌آید. این اثر که با بودجه‌ای حدود ۵۵ تا ۷۰ میلیون دلار ساخته شد به فروشی بیش از ۱ میلیارد دلار دست یافت.

