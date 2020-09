کریستین بیل به عنوان بهترین بتمن تاریخ سینما انتخاب شد

در نظرسنجی جدید نشریه‌ی بریتانیایی ریدیو تایمز کریستین بیل به عنوان بهترین بتمن تمام دوران‌ها انتخاب شده است.

بتمن همواره در سینما، کمیک بوک‌ها و بازی‌های ویدئویی یکی از محبوب‌ترین ابرقهرمان‌ها بوده است و به همین خاطر دوست‌داران این قبیل آثار حساسیت خاصی روی بازیگر نقش او در فیلم‌های سینمایی دارند و تا به امروز بازیگران بزرگی همچون کریستین بیل، بن افلک و جورج کلونی شوالیه‌ی گاتهام را روی پرده آورده‌اند. قرار است تا چندی دیگر رابرت پتینسون در فیلم «بتمن» به کارگردانی مت ریوز در این نقش ظاهر شود و به همین خاطر نشریه‌ی بریتانیایی ریدیو تایمز در یک نظرسنجی از کاربران و خوانندگانش خواسته تا بهترین بتمن تاریخ سینما را انتخاب کنند که در آن کریستین بیل موفق شده است بیش از ۴۰ درصد آرا را به خود اختصاص دهد.

بیل آخرین بار در سال ۲۰۱۲ و با فیلم «شوالیه‌ی تاریکی برمی‌خیزد» به کارگردانی کریستوفر نولان در نقش بتمن ظاهر شد. از سه‌گانه‌ی نولان طی سال‌های اخیر به عنوان یکی از بهترین مجموعه فیلم‌های ابرقهرمانی یاد شده است و به همین خاطر تعجبی ندارد در یک نظرسنجی جدید پیرامون بهترین بتمن تاریخ، بیل رتبه‌ی نخست را به دست آورد.

نکات مهمی که از اولین تریلر فیلم بتمن متوجه می‌شویم

هو فولرتون مسئول برگزاری این نظرسنجی در ریدیو تایمز اعلام کرده است: «کریستین بیل شاید یک اسپری ضد کوسه‌ی خفاشی -اشاره به سکانسی در فیلم بتمن محصول ۱۹۹۶- و همراهی وفادار نداشته باشد، اما با کسب بیش از ۴۰ درصد آرا نشان می‌دهد محبوبیت این بتمن هنوز روبه افول نیست.»

پس از بیل، آدام وست بازیگر دهه‌ی ۱۹۶۰ میلادی نقش بتمن با تصاحب ۱۴ درصد آرا و مایکل کیتون بازیگر نقش بتمن در فیلم ۱۹۸۹ این شخصیت با کسب ۱۳ درصد آرا در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

فیلم جدید بتمن برای اکران در ۱ اکتبر ۲۰۲۱ (۹ مهر ۱۴۰۰) برنامه‌ریزی شده است و قرار است آغاز ماجراجویی‌های ناجی گاتهام را به تصویر بکشد. داستان فیلم جدید بتمن از جایی شروع می‌شود که به طرز چشم‌گیری میزان وقوع جرم و جنایت در شهر گاتهام افزایش یافته است و بروس وین جوان تصمیم می‌گیرد در کالبد شوالیه‌ی تاریکی برای نجات شهر خود از چنگال قاتلان و خلافکاران خیابانی دست به کار شود.

