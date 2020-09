باکس آفیس هفته؛ فیلم مولان محبوب در آمریکا و منفور در چین

فروش جهانی فیلم «انگاشته» ساخته‌ی کریستوفر نولان به ۲۰۰ میلیون دلار رسید علی‌رغم اینکه فروش فیلم در سینماهای آمریکا چندان تعریفی نداشت. البته با همین فروش کم هم توانست صدرنشین باکس آفیس شود. از طرفی فروش فیلم «مولان» هم در سینماهای چین آغاز شده است. فیلمی که در آمریکا از طریق شبکه‌ی استریمی دیزنی پلاس پخش می‌شود و اتفاقا نظر مثبت مخاطبان را جلب کرده است.

در شرایطی که آمریکا تلاش می‌کند مخاطبان را برای دیدن فیلم در دوران پاندمی کرونا به سینماها بکشاند فیلم «انگاشته» نولان بهترین فرصت را برای سالن‌دارهای آمریکا فراهم کرد. فیلمی که طبعا دیدنش روی پرده‌ی سینما به دلیل سبک بصری نولان بیشتر توصیه می‌شود.

تریلر علمی-تخیلی و البته جاسوسی «انگاشته» در دومین هفته‌ی اکرانش در آمریکا ۶.۷ میلیون دلار فروش کرد که نسبت به آخر هفته نخست ۲۹ درصد به گزارش ورایتی افت فروش داشت.

کمپانی برادران وارنر رقم فروش هفته‌ی اول را حدود ۲۰ میلیون دلار اعلام کرده بودند که البته معلوم شد زیادتر از حد واقعی است و پیش نمایش‌ها را هم جزو فروش حساب کرده بودند.

در اصل «انگاشته» در تعطیلات آخر هفته‌ی گذشته فقط حدود ۹ میلیون دلار در آمریکا فروخته بود.

فیلم جدید نولان اکرانش را با ۴۱ کشور شروع کرد که البته آمریکا و چین و روسیه جزوشان نبودند اما به جایش در انگلستان فروش خوبی داشت. «انگاشته» یک فیلم پرپیچ و خم است که مفهوم زمان را به چالش می‌کشد. چهره‌هایی چون جان دیوید واشنگتن، رابرت پتینسون و الیزابت دبیکی از بازیگران فیلم هستند.

بیشتر منتقدان درباره‌ی فیلم نوشته‌اند: «اثر نولان یک تجربه‌ی بصری شگفت‌انگیز است که در سطح روایت و فیلم‌نامه مشکلاتی دارد؛ از جمله اینکه بیش از حد پیچیده است و نمی‌تواند یک جریان منسجم را در ذهن مخاطبش ایجاد کند.»

فیلم داستان یک مامور بی‌نام سیا را روایت می‌کند که در کیف با لباس مبدل مشغول انجام عملیاتی است و توسط نیروهای روس دزدیده و شکنجه می‌شود. ویکتور که رئیس اوست بعدتر توضیح می‌دهد که هدف اصلی این عملیات برای یک ساختار مخفی به نام «انگاشته» است. در واقع دو جاسوس بین‌المللی باید برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم درگیر توطئه‌هایی می‌شوند. یکی از فناوری‌هایی که با آن برخورد می‌کنند امکان وارونگی زمان را به بشر می‌دهد.

امتیاز منتقدان به فیلم در سایت متاکریتیک ۶۹ از ۱۰۰ است. منتقد ورایتی درباره‌ی فیلم نوشته است: «این فیلمی است بزرگ به شکل بی‌رحمانه‌ای زیبا و فوق‌العاده لذت‌بخش که برای مخاطبان مدت‌ها محروم‌مانده از چنین محصولی نوعی خاصیت رهایی‌بخش دارد. انگاشته بیشتر از آنکه اثری پیچیده و عمیق باشد به‌عنوان یک فیلم بزرگ و وسیع باید در نظر گرفته شود. فیلم از نظر فرمی هم از آن میزان که حدس می‌زنید خطی‌تر است. دقت ناب نولان در زیبایی‌شناسی اکشن اثر آن‌قدر جذاب است که پارادوکس‌ها و رشته‌های انحرافی درون فیلم‌نامه را جبران کند یا شاید به‌سادگی تأکید دارد که اصلا جزئیات داستان آن‌قدرها هم مهم نیستند.»

از طرف دیگر فیلم «مولان» در چین با فروش ضعیفی کار خود را آغاز کرد. این فروش با توجه به اینکه قهرمان داستان چینی است بسیار کمتر از انتظار بود. فروش «مولان» در چین از فیلم «انگاشته» کمتر بوده است.

فیلم «مولان» با هزینه‌ی ۲۰۰ میلیون دلاری تولید شده است و تحلیلگران معتقدند که اصلا قرار بوده بازار مخاطب این فیلم چین باشد در نتیجه برای تهیه‌کنندگان شکستی محسوب می‌شود.

«مولان» که تولید آن ۲۰۰ میلیون دلار هزینه داشت ، مورد بحث و جدال سیاسی قرار گرفت و نظرات مختلفی را در چین برانگیخت.

فیلم «مولان» را نیکی کارو ساخته است و منتقدان هم از آن بدشان نیامده و امتیاز ۶۷ از ۱۰۰ را در سایت متاکریتیک به آن داده‌اند. فیلم «مولان» داستان یک دختر جوان چینی است که برای نجات پدرش خودش را جای یک جنگجوی مرد جا می‌زند.

منتقد پلی‌لیست درباره‌ی فیلم نوشته است: «این یک فیلم حماسی درباره‌ی بلوغ است که در ابعاد بزرگ و بسیار دیدنی و باشکوه ساخته شده. فیلمی که قلب را به تپش درمی‌آورد. «مولان» یک پیروزی است و داستان زنانه‌ی صمیمانه‌ای را روایت می‌کند.خط داستانی‌اش درباره‌ی اینکه پسرها اشتباه می‌کنند و پدر در نهایت به کسی افتخار می‌کند که در مسیر درست رفته، کمی ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد اما فیلم کارو لایه‌های دیگری هم دارد از رنگ و نور و سایه که باعث می‌شود افسانه‌ی پریان او قدرتمند از کار دربیاید».

رتبه‌ی دوم فروش در جدول آمریکا ولی در اختیار فیلم نوجوانانه‌ی ابرقهرمانی «جهش‌یافته‌های جدید» است. فیلمی که جاش بون کارگردان فیلم‌های تین‌ایجری آن را ساخته و درباره‌ی گروهی نوجوان است که ناگهان در خودشان نیروهای ویژه‌ای پیدا می‌کنند و آن‌ها را به یک بیمارستان می‌برند تا در آن‌جا نسبت به نیروهایشان کنترل پیدا کنند.

فیلم چندان نظر منتقدان را جلب نکرده و امتیاز آن در متاکریتیک ۴۳ از ۱۰۰ است. منتقد هالیوود ریپورتر می‌گوید که این فیلم در حقیقت اسپین آف خودش را می‌سازد و اشاره‌های مبهمی به سری فیلم‌های «مردان ایکس» دارد. در بهترین لحظاتش فیلم تلاش می‌کند که احساساتی شود. فیلم سعی دارد روی پای خودش بایستد اما متاسفانه موفق نمی‌شود. حتی با وجود آنکه ترکیب سه نفری قهرمانان زن جوانش می‌خواهد سلطه‌ی مردانه بر این ژانر را به هم بزند باز هم موفق نمی‌شود حتی چرخش درست زنانه‌ای داشته باشد.

رتبه‌ی سوم باکس آفیس آمریکا در اختیار فیلم «نامتعادل» با بازی راسل کروست. این فیلم را درک بورته ساخته و امتیاز آن در متاکریتیک ۴۰ از ۱۰۰ است. راسل کرو در فیلم نقش مردی را با اختلال روانی بازی می‌کند که بعد از اینکه دست به قتل زده خودش را در معرض پلیس قرار می‌دهد تا او را بکشند اما اتفاقا جان سالم به در می‌برد. او موقع فرار با یک کامیون جلوی ماشین یک زن در ترافیک قرار می‌گیرد. زن باعث عصبانیت او می‌شود و بعد از آن شروع به تعقیب و تهدید زن می‌کند.

رده‌ی چهارم در اختیار یک فیلم جدید است. «گالری قلب‌های شکسته» کمدی-رمانتیکی است که ناتالی کرینسکی آن را ساخته است و این اولین هفته‌ی نمایش آن در سینماهاست که با فروش ۱.۱ میلیون دلاری توانسته به باکس آفیس راه پیدا کند. فیلم داستان زن جوانی است که بعد از جدایی تصمیم می‌گیرد یک گالری به راه بیاندازد که مردم خرت و پرت‌هایشان از روابط گذشته‌شان را در آن به نمایش بگذارند.

فیلم بازیگر مطرحی ندارد و منتقدان چندان از آن بدشان نیامده و امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. منتقد ورایتی معتقد است که اگر چه فیلم زیادی شخصیت دارد و زیادی هم شیرین است اما دقیقا همان چیزی است که یک کمدی-رمانتیک باید باشد. فیلمی که همه‌ی کلیشه‌های یک کمدی-رمانتیک را رعایت می‌کند اما آگاهانه به این کار دست می‌زند.

اما منتقد واشنگتن پست همین را نکته‌ی منفی فیلم می‌داند و نوشته که مسیر فیلم از قبل مشخص است و هیچ شگفتی در آن وجود ندارد.

فیلم «بیل و تد با موسیقی روبه‌رو می‌شوند» در سومین هفته‌ی اکرانش توانسته با فروش ۳۰۰ هزار دلاری خودش را وارد باکس آفیس کند. فیلم را دین پریوست ساخته و کیانو ریوز و الکس وینتر بازیگران آن هستند.

داستان درباره‌ی دو نفر است که زمانی گفته می‌شد می‌توانند با ماجراجویی با سفر در زمان جهان را نجات بدهند. این دو نفر موزیسین‌های راک کالیفرنیا بودند و حالا ناگهان خودشان را می‌بینند که پدران میانسالی شده‌اند اما هنوز هم می‌خواهند یک آهنگ موفق منتشر کنند و سرنوشت‌شان را عوض کنند.

این کمدی-ماجراجویانه با استقبال منتقدان روبه‌رو شد و امتیاز ۶۶ از ۱۰۰ را در سایت متاکریتیک کسب کرده است. منتقد ایندی‌وایر نوشته است: «این فیلم شبیه یک جشن سینمایی بزرگ است. فیلم لحظات خوش راضی‌کننده‌ای دارد و بیشتر رضایت از دیدن ریوز و وینتر روی پرده می‌آید.»

حتی منتقدانی که درباره‌ی فیلم منفی نوشته‌اند معتقدند که فیلم احساساتی است که مخاطب را سرحال می‌آورد.

فیلم «کلمات روی دیوار حمام» با فروش ۲۰۰ هزار دلاری در هفته‌ی چهارم اکرانش در رده‌ی ششم قرار گرفته است. داستان نوجوانی به نام آدام که از مدرسه اخراج می‌شود چون مشخص می‌شود به لحاظ روانی دچار اسکیزوفرنی است. این اتفاق وسط سال تحصیلی می‌افتد در شرایطی که او سال آخر دبیرستان است. این دانش‌آموز باهوش و زیرک سعی می‌کند این راز را پیش خودش نگهدارد در شرایطی که عاشق همکلاسی باهوشش هم شده است، همین عشق الهام‌بخش او می‌شود که اجازه ندهد شرایط روانی‌اش بر او مسلط شوند.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۶۱ از ۱۰۰ است. تور فرودنتال فیلمساز آلمانی این فیلم را ساخته و منتقدان بیشتر شیفته‌ی فیلمنامه‌ی هوشمندانه و قوی آن شده‌اند که اقتباسی از رمانی نوشته‌ی جولیا والتون است. کاراکتر محوری فیلم همدلی‌برانگیز است و کارگردان موفق می‌شود ما را وارد دنیایی از نقطه نظر او بکند.

انیمیشن «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» در هفته‌ی پنجم اکرانش توانسته ۲۰۰ هزار دلار بفروشد و همچنان خودش را در باکس آفیس حفظ کند.

فیلم «تاریخچه‌ی شخصی دیوید کاپرفیلد» اقتباس آزاد و شوخ‌طبعانه‌ی آرماندو لوچی از رمان دیکنز است که رتبه‌ی هشتم را دارد. منتقدان به فیلم‌های لوناچی از جمله اثر اولش «مرگ استالین» علاقمند هستند و این یکی فیلمش هم امتیاز ۷۸ از ۱۰۰ را از منتقدان در سایت متاکریتیک دریافت کرده است. به عقیده‌ی منتقدان این فیلم برداشتی تر و تازه، بامزه و در نهایت مجذوب‌کننده از داستان «دیوید کاپرفیلد» است. فیلمی که هم سرگرم‌کننده است و در عین حال که به رمان منبع اقتباسش احترام می‌گذارد چیزی جدید هم از آن خلق می‌کند. فیلم «دوراهی برادرم» در رتبه‌‌ی بعدی جدول فروش قرار دارد که هنوز فروشی نداشته است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی انگاشته

Tenet ۲ ۶/۷ ۲۹/۵ جهش‌یافته‌های جدید

The New Mutants ۳ ۲/۱ ۱۵/۳ نامتعادل

Unhinged ۵ ۱/۵ ۱۳/۸ گالری قلب‌های شکسته

The Broken Hearts Gallery ۱ ۱/۱ ۱/۱ بیل و تد با موسیقی روبه‌رو می‌شوند

Bill & Ted Face the Music ۳ ۰/۳ ۲/۸ کلمات بر دیوار حمام

Words on Bathroom Walls ۴ ۰/۲ ۲ باب اسفنجی اسفنج در حال فرار

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ۵ ۰/۲ ۳/۹ تاریخچه‌ی شخصی‌ دیوید کاپرفیلد

The Personal History of David Copperfield ۳ ۰/۲ ۱/۴ دو راهی برادرم

My Brothers’ Crossing ۲ ۰/۰ ۰/۰

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

