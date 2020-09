آرام آرام به پخش فصل پنجم «ریک اند مورتی» نزدیک می‌شویم در این مطلب قصد داریم به مرور هرآنچه در مورد ماجراجویی‌های جدید ریک و مورتی می‌دانیم، بپردازیم.

سریال ریک اند مورتی طی سال‌های اخیر توانسته نظر بسیاری از علاقه‌مندان به مجموعه‌های کمدی موقعیت را به خود جلب کند و به واسطه‌ی دنیای علمی-فانتزی خاص خودش و ترکیب این فضا با مسائل سیاسی و اجتماعی روز به یکی از بهترین سریال‌های انیمیشنی پخش شده در دهه‌ی اخیر تبدیل شده است. این مجموعه روایتگر ماجراجوی‌های عجیب و نامتعارف دانشمند الکلی به نام ریک سانچز با نوه‌ی کوچکش مورتی است که طی هر قسمت با مشکلات بسیاری دست به گریبان می‌شوند. قسمت پایانی فصل چهارم ریک اند مورتی در بهار سال جاری روی آنتن رفت و حالا بسیاری از دوست‌داران این سریال به دنبال اطلاع از جزئیات ماجراهای بعدی ریک و مورتی هستند.

تاریخ پخش فصل پنجم ریک اند مورتی چه زمانی است؟

در خردادماه ساخت فصل پنجم این مجموعه رسما تایید شد، اما به دنبال شیوع کروناویروس تولید این مجموعه نیز مانند اکثر فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی در حال ساخت متوقف شد. به همین خاطر انتظار نداریم در سال ۲۰۲۰ شاهد پخش ادامه‌ی ماجراجوهای ریک و مورتی باشیم و حداقل تا اواخر سال ۲۰۲۱ باید برای تماشای فصل پنجم صبر کنیم. در اواسط مردادماه و در جریان رویداد آنلاین کامیک-کان هوم، دن هارمون، یکی از سازندگان اصلی سریال بخش‌هایی از فصل پنجم ریک اند مورتی را به هواداران نشان داد و اعلام کرد آن‌ها در حال نهایی کردن قسمت‌های فصل جدید سریال‌ هستند.

آیا تیم صداپیشگی ریک اند مورتی تغییر می‌کند؟

هرچند تا به این ساعت حضور هیچ‌کدام از صداپیشه‌های همیشگی مجموعه برای فصل جدید تایید نشده است، اما تصور نمی‌کنیم شاهد تغییری در این زمینه باشیم و در فصل پنجم نیز صدای جاستین رویلند را برای شخصیت‌های ریک و مورتی خواهیم شنید و سارا چالک (بث)، اسپنسر گرمر (سامر) و کریس پارنل (جری) برای ایفای نقش‌ها‌شان بازمی‌گردند.

همچنین شایعاتی در مورد حضور کانیه وست، رپر و ترانه‌سرای سرشناس آمریکایی در یکی از قسمت‌های فصل پنجم ریک اند مورتی به گوش می‌رسد، اما تا به امروز قرارداد رسمی میان این هنرمند و سازندگان سریال منعقد نشده است.

داستان فصل جدید ریک اند مورتی از چه قرار است؟

فصل چهارم با دگردیسی نسبی شخصیت بث به پایان رسید و نشان داده شد او آنطور که نشان می‌داد، نیست. احتمالا فکر مشغولی‌ها و تصمیمات بث یکی از تم‌های داستانی پررنگ فصل پنجم باشند. از سویی دیگر سازندگان ریک اند مورتی به نظر قصد دارند مردپرنده‌ای را همانند فصل‌های ابتدایی به یکی از شخصیت‌های مهم داستان تبدیل کنند و باری دیگر شاهد بازگشت او با لقبی جدید به سریال خواهیم بود.

چندی قبل بازیگر نقش سامر در گفت‌وگویی بیان کرد پیشنهاد ساخت یک قسمت با محوریت شخصیت سامر را با سازندگان سریال در میان گذاشته است. بخشی از صحبت‌های گرمر به این شرح است: «به آن‌ها گفتم می‌توانیم یک قسمت داشته باشیم که در آن سامر یک فرقه را رهبری می‌کند. به یک قسمت سامری فکر کنید که در آن نوه‌ی بزرگ خانواده جانشین ریک می‌شود.» نمی‌دانیم این ایده مورد قبول رویلند و هارمون بوده است یا خیر، اما واقعا یک قسمت سامری می‌تواند جذاب و خاص باشد. گرمر در بخش دیگری از این گفت‌وگو اعلام کرده است دوست دارد شخصیت سامر در فصل‌های آتی کمی بدجنس‌تر، ضد اجتماع‌تر و حتی خودپسندتر شود؛ زیرا او تصور می‌کند تقویت جنین مواردی در سامر بر جذابیت سریال می‌افزاید.

بازیگر نقش جری یعنی کریس پارنل نیز در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود امیدوار است طی فصل پنجم ابعاد تازه‌ای از شخصیت جری به نمایش گذاشته شوند؛ چون او تصور می‌کند هنوز چیز خاصی توانایی‌ها و وجود شخصیت جری را ندیده‌ایم. تصور کنید در یک قسمت با جری موفق و توانمندی مواجه شویم که برخلاف قسمت‌های قبلی از عهده انجام کارهایش برمی‌آید و بهتر از ریک و مورتی عمل می‌کند! حتی اگر چنین اتفاقی در یک جهان موازی رخ دهد بازهم جذاب و جالب توجه است.

