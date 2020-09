جاناتان میجرز بازیگر آمریکایی ۳۱ ساله برای ایفای نقش ابرشرور سومین فیلم در مجموعه «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man) به جهان سینمایی مارول می‌پیوندد.

طبق گزارشی که خبرگزاری ورایتی اصالت آن را تایید کرده است میجرز یکی از نقش‌های فیلم مرد مورچه‌ای ۳ را برعهده دارد اما براساس حدس و گمان‌های سایر رسانه‌ها این نقش به احتمال بسیار زیاد شخصیت اصلی ابرشرور این فیلم یعنی کانگ فاتح (Kang the Conqueror) خواهد بود. نقشی که میجرز را مقابل پل راد در نقش اسکات لنگ و اوانجلین لیلی در نقش هوپ ون دین قرار می‌دهد.

از کانگ فاتح عموما به عنوان یکی از رقبای انتقام‌جویان یاد می‌شود. او موجودی است با قابلیت سفر در زمان و ممکن است از شرورهای کلیدی جهان مارول در سال‌های آینده باشد.

اولین فیلم از مجموعه مرد مورچه‌ای در سال ۲۰۱۵ اکران شد و به فروش جهانی بیش از ۵۰۰ میلیون دلار دست یافت. فیلم بعدی یعنی «مرد مورچه‌ای و زنبورک» (Ant-Man and the Wasp‎) در سال ۲۰۱۸ از راه رسید و با فروش ۶۲۲ میلیون دلاری در سراسر جهان حتی از فیلم اول هم موفق‌تر عمل کرد.

اما از جاناتان میجرز بازیگر جدید جهان سینمایی مارول چه می‌دانیم؟ این هنرپیشه تا همین امروز هم سال ۲۰۲۰ را با موفقیت پشت سر گذاشته. میجرز که با فیلم مستقل «آخرین مرد سیاه‌پوست در سانفرانسیسکو» (The Last Black Man in San Francisco) در سال ۲۰۱۹ مورد توجه قرار گرفت در سال ۲۰۲۰ با حضور در سریال «لاوکرفت کانتری» (Lovecraft Country) شبکه HBO و ایفای نقش آتیکوس ترنر به شهرت بیشتری دست یافت و در عین حال به جمع بازیگران «۵ هم خون» (Da 5 Bloods) به کارگردانی اسپایک لی نیز پیوست.

میجرز سال ۲۰۲۰ و حضور در این آثار را غافلگیرکننده توصیف کرده. به گفته این بازیگر «درست هنگامی که از چرخ‌وفلک فیلم ۵ هم‌خون پیاده شدم سروکله‌ی لاوکرفت پیدا شد.» جاناتان میجرز که فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه ییل است فعلا در حال ایفای نقش اصلی در فیلم «هرچه سخت‌تر زمین‌می‌خورند» (The Harder They Fall) است؛ فیلمی که ادریس آلبا نیز در آن حضور دارد. بازیگر جدید جهان سینمایی مارول در فیلم هرچه سخت‌تر زمین می‌خورند که از محصولات شبکه نتفلیکس است نقش یک خلافکار را برعهده دارد و می‌خواهد از قاتل والدینش (ادریس آلبا) انتقام بگیرد.

در حال حاضر خبر حضور جاناتان میجرز توسط استودیوی مارول تایید نشده اما خبرگزاری‌های متعددی از سوی منابع خود این خبر را تایید کرده‌اند.

طبق اطلاعات منتشر شده پیتون رید کارگردان دو قسمت اول مجموعه برای کارگردانی قسمت سوم مجموعه مرد مورچه‌ای باز خواهد گشت در حالی که جف لاونس نوشتن فیلم‌نامه اثر را برعهده خواهد داشت. لاونس از نویسندگان مجموعه ریک و مورتی (Rick and Morty) بوده و از جمله نویسندگان شوی آخر شب جیمی کیمل لایو! هم شناخته می‌شود.

در نهایت این نکته هم جالب توجه است که استودیوی مارول از همین حالا به فکر شرور اصلی فیلم جدید مجموعه مرد مورچه‌ای افتاده چرا که این فیلم طبق آنچه تا کنون اعلام شده بخشی از فاز ۴ جهان سینمایی مارول نیست. در واقع فاز چهار با فیلم «بیوه سیاه» (Black Widow) در سال ۲۰۲۰ آغاز خواهد شد و پس از پخش فیلم‌های «جاودانگان» (The Eternals)، «شانگ چی و افسانه ده حلقه» (Shang-Chi and Legend of Ten Rings) و یک فیلم جدید در مجموعه مرد عنکبوتی در سال ۲۰۲۱ با دو فیلم «ثور: عشق و تندر» (Thor: Love and Thunder) و «دکتر استرنج در چندجهانی دیوانگی» (Doctor Strange in the Multiverse of Madness) در سال ۲۰۲۲ به پایان خواهد رسید.

به این ترتیب و با در نظرگرفتن اینکه مرد مورچه‌ای جدید بخشی از فاز چهارم جهان مارول نیست و دو فیلم «پلنگ سیاه ۲» (Black Panther 2) و «کاپیتان مارول ۲» (Capitan Marvel 2) که آن‌ها هم جز فاز چهار نیستند قرار است در سال ۲۰۲۲ اکران شوند دو وضعیت قابل تصور است: مارول مرد مورچه‌ای جدید را در سال بی‌نهایت شلوغ ۲۰۲۲ اکران خواهد کرد و یا برای اکران آن تا سال ۲۰۲۳ صبر می‌کند. برای رفع این ابهامات باید در انتظار اطلاعات بیشتری باشیم.

