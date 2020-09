طی سال‌های اخیر نتفلیکس و جشنواره‌های سینمایی همچون کن رابطه‌ی چندان خوبی با یکدیگر نداشته‌اند، اما همواره رابطه‌ی این کمپانی با جشنواره‌ی تورنتو خوب بوده است. ولی امسال و در شرایطی که شیوع کروناویروس کیفیت و کمیت رویدادهای سینمایی را تحت تاثیر قرار داده است، شاهد عدم حضور نتفلیکس در جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰ هستیم.

باوجود اینکه آثار اختصاصی نتفلیکس توانسته‌اند جوایز معتبری همچون اسکار، شیر طلایی ونیز و گلدن گلوب را کسب کنند، اما هنوز سینمادوستان و فیلم‌سازانی هستند که با اصل وجود چنین سرویسی مخالف‌اند. اما عده دیگری از سینماگران همواره به نتفلیکس روی خوش نشان داده‌اند و مسئولان برگزاری جشنواره‌ی تورنتو در این جمع قرار می‌گیرند. در حالی که نتفلیکس تا چندی دیگر دهمین سالگرد تاسیس خود را در کانادا جشن خواهد گرفت، هیچ فیلمی از این کمپانی در جشنواره‌ی تورنتو حضور ندارد. این بخشی از تصمیم شبکه‌ی استریمی نتفلیکس است که در دوران پاندمی کرونا در فستیوال‌های سینمای شرکت نکنند.

تا به امروز نتفلیکس و جشنواره‌ی تورنتو همکاری سازنده و خوبی با یکدیگر داشته‌اند و اغلب فیلم‌های مهم این کمپانی در این رویداد به نمایش درآمده‌اند و به همین خاطر بسیاری از سینمادوستان آن‌ها را بزرگ‌ترین همکاران حرفه‌ای یکدیگر می‌خواندند، اما اینطور که پیداست در شرایطی که جشنواره‌های سینمایی برای سرپا ماندن به کمک تمامی اهالی سینما نیاز دارند، نتفلیکس دست دوستی‌اش را به سمت این رویدادها دراز نکرده است.

هالیوود چطور رقابت را به نتفلیکس باخت؟

بیلگه عبیری، نویسنده مجله‌ی نیویورک در این خصوص می‌گوید: «با اینکه این یک وضعیت دائمی نیست و جشنواره‌ها به زودی به روال عادی خود بازمی‌گردند. اما شرایط عجیبی است؛ زیرا بیشتر از آنکه نتفلیکس به رویدادهای سینمایی احتیاج داشته باشد، آن‌ها به نتفلیکس نیاز دارند!»

با توجه به همه‌گیری بیماری کرونا بسیاری از خانواده‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای رفتن به سینما و تماشای فیلم‌های جدید روی پرده، با تهیه اشتراک نتفلیکس در محیطی امن‌تر و سالم‌تر به تماشای فیلم‌ها بنشینند.

امسال به خاطر رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر چندانی از فرش قرمزهای پرزرق و برق و حضور بازیگران مشهور در جشنواره‌های سینمایی نیست و شاید به همین دلیل نتفلیکس دلیلی برای حضور در جشنواره‌ی تورنتو پیدا نکرده است؛ زیرا فیلم‌های این کمپانی قرار نیست راهی سینماها شوند و نتفلیکس روی پلتفرم خودش و در سطح اینترنت روش‌های کارآمدی برای بازاریابی آثار خود دارد. این درحالی است که اپل تی‌وی پلاس و آمازون به عنوان رقبای نتفلیکس هرکدام چند اثر در جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰ دارند.

سال گذشته فیلم‌های «دو پاپ» و «داستان ازدواج» در جشنواره‌ی تورنتو حضور داشتند و موفقت این آثار در چنین رویداد معتبری سبب شد مسیر هموارتری در فصل جوایز داشته باشند. داستان ازدواج در هردو مراسم گلدن گلوب و اسکار ۶ نامزدی در بخش‌های مختلف به دست آورد که در نهایت سه جایزه‌ی اسکار و یک گلدن گلوب را از آن خود کرد. دو پاپ نیز توانست در مراسم‌هایی همچون اسکار در بخش بازیگری نامزدی‌هایی به دست آورد.

نتفلیکس امسال با فیلم‌های مهمی همچون «منک» به کارگردانی دیوید فینچر و «مرثیه هیل بیلی» از ران هاوارد یکی از کمپانی‌های مدعی برای تصاحب جوایز مهم سینمایی است. این کمپانی همواره سعی کرده با کارگردان‌های بزرگ همکاری کند و حاصل این تلاش‌ها علاوه‌بر فیلم‌های پیش رو و در صف پخش، ساخت فیلم‌های اختصاصی مهمی همچون «مرد ایرلندی» به کارگردانی مارتین اسکورسیزی، «رما» به کارگردانی آلفونسو کوارون و «تصنیف باستر اسکراگز» به کارگردانی برادران کوئن بوده است.

منبع: CityNews

The post آیا نتفلیکس با عدم حضور در جشنواره‌ی تورنتو به جنگ جشنواره‌های سینمایی می‌رود؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala