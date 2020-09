جاناتان میجرز در حال پیوستن به دنیای سینمایی مارول است تا نقش کلیدی در فیلم «مرد مورچه‌ای ۳» (انت من) و سایر آثار ابرقهرمانی این کمپانی ایفا کند.

بنابر گزارش ورایتی جاناتان میجرز قرار است در کنار اوانجلین لیلی و پل راد در فیلم مرد مورچه‌ای ۳ بازی کند و پیتون رید نیز کارگردانی این فیلم را برعهده خواهد داشت. هنوز جزئیاتی از نقش میجرز مشخص نشده است، اما شایعات از این حکایت دارند که این بازیگر برای ایفای نقش منفی کانگ فاتح انتخاب شده است.

فیلم «مرد مورچه‌ای» در سال ۲۰۱۵ به نمایش درآمد و در سراسر جهان به فروشی بالغ‌بر ۵۰۰ میلیون دلار دست یافت و به همین خاطر مارول استودیوز خیلی زود دستور ساخت نسخه‌ی دوم این فیلم تحت نام «مرد مورچه‌ای و زنبورک» را داد و این اثر نیز در سال ۲۰۱۸ توانست در سراسر جهان ۶۲۲ میلیون دلار بفروشد.

شایعات از اکران مرد مورچه‌ای در تابستان ۲۰۲۲ خبر می‌دهند

میجر طی سال‌های اخیر توانسته خود را به عنوان یک بازیگر جوان توانمند معرفی کند. او در ابتدای تابستان با فیلم «۵ هم‌خون» به کارگردانی اسپایک لی خوش درخشید و بازی‌اش در سریال «لاوکرفت کانتری» نیز مورد تحسین بینندگان و منتقدان بسیاری قرار گرفت. میجر کار خود را با حضور در فیلم‌هایی مثل «متخاصمان» و «ریک پسر سفیدپوست» شروع کرد و در ادامه با مینی‌سریال «هنگامی که ما برمی‌خیزیم» از شبکه‌ی ای‌بی‌سی بیشتر دیده شد، اما عمده‌ترین دلیل محبوبیت او به بازی درخشانش در فیلم «آخرین سیاهپوست در سانفرانسیسکو» محصول سال ۲۰۱۹ بازمی‌گردد که برایش نامزدی‌هایی در بخش بهترین بازیگر سال در مراسم‌های ایندیپندنت اسپیریت و گاتهام به ارمغان آورد.

هنوز تاریخ آغاز ساخت و فیلم‌برداری مرد مورچه‌ای ۳ مشخص نیست، اما انتظار می‌رود در پاییز یا زمستان سال جاری شاهد آغاز پروسه‌ای تولید این فیلم باشیم؛ زیرا مارول استودیوز قصد دارد ابرقهرمان مورچه‌ای خود را در تابستان سال ۲۰۲۲ به سینماها بیاورد.

منبع: Variety

The post جاناتان میجرز برای ایفای نقشی مهم به فیلم مرد مورچه‌ای ۳ پیوست appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala