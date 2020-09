کیت وینسلت بازیگر برنده‌ی جایزه‌ی اسکار در گفت‌وگوی اخیرش با ورایتی از همکاری با وودی آلن در فیلم «واندر ویل» اظهار پشیمانی کرده است.

کیت وینسلت چندی قبل در مصاحبه‌ای با مجله‌ی ونتی فر بیان کرده بود از همکاری با کارگردان‌هایی همچون رومن پولانسکی و وودی آلن پشیمان است. در همین راستا او طی گفت‌وگوی اخیرش با ورایتی اعلام کرده است اگر زمان به عقب بازگردد، هرگز در فیلمی از خالق «آنی هال» و «یاسمن پژمرده» بازی نخواهد کرد.

بخشی از صحبت‌های اخیر وینسلت به این شرح است: «ما یاد می‌گیریم، بزرگ می‌شویم و تغییر می‌کنیم. من فکر می‌کنم همه‌ی ما اجازه داریم که بگوییم: من نباید این کار را انجام می‌دادم، متوجه هستی؟» او در ادامه‌ی این گفت‌وگو بیان می‌کند با اینکه نمی‌خواهد گذشته را تغییر دهد و انجام چنین کاری ممکن نیست، اما قصد دارد با صداقت بیشتری رفتار کند و پشیمانی خود از همکاری با وودی آلن را ابراز نماید.

نقد فیلم افسر و جاسوس آخرین ساخته‌ی رومن پولانسکی؛ من متهم می‌کنم

لحن وینسلت در مصاحبه با ونتی فر تندتر از صحبت‌های اخیرش است و او درباره‌ی پولانسکی و آلن این چنین می‌گوید: «من چرا با رومن پولانسکی و وودی آلن همکاری کردم؟ برایم باور ناپذیر نیست که چگونه چنین مردانی طی این سال‌ها احترام و جایگاه بالایی در سینما داشته‌اند. این بسیار شرم‌آور است. من باید این مسئله را بپذیرم که با هردوی این کارگردان‌ها همکاری کرده‌ام. نمی‌توانم زمان را به عقب برگردانم، اما از این بابت پشیمانم و باید با آن دست و پنجه نرم کنم.»

این بازیگر در فیلم درام-تاریخی واندر ویل به کارگردانی آلن نقش اصلی را برعهده داشت و در پنجاه و یکمین فیلم آلن در مسند کارگردانی با جاستین تیمبرلیک، جونو تیمپل، جیم بلوشی و تونی سیریکو هم بازی شد.

این صحبت‌ها در حالی است که وینسلت در سال ۲۰۱۷ از پولانسکی و آلن به عنوان کارگردان‌هایی توانمند به این شکل دفاع کرده بود: «به عنوان یک بازیگر شما باید کار خودتان را انجام دهید و بگویید من واقعا نمی‌دانم چه چیزی درست یا غلط است. وودی آلن و رومن پولانسکی کارگردان‌های شگفت‌انگیزی هستند و من تجربه‌ی کاری فوق‌العاده‌ای با آن‌ها داشته‌ام.»

منبع: IndieWire

The post کیت وینسلت به وودی آلن و رومن پولانسکی حمله کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala