به گزارش ددلاین پیمان معادی در فیلم جدید کارگردان برنده‌ی اسکار، گوین هود، نقش اصلی را برعهده خواهد داشت و در مقابل جان بویگا قرار می‌گیرد.

گوین هود که او را بیشتر به خاطر فیلم ساتسی می‌شناسیم قصد دارد بر اساس کتاب «آزمون» (The Test) نوشته‌ی سیلوین نوول یک فیلم درام با همین نام بسازد که بازیگر نقش اصلی آن پیمان معادی است و بخشی از زندگی یک مهاجر آرام و میان‌سال را به تصویر می‌کشد. داستان کتاب و فیلم «آزمون» درباره‌ی مرد مهاجری است که در یک آزمون ارزیابی شهروندی شرکت می‌کند و ارزشیابی او به یک روانشناس رفتاری جوان (با بازی جان بویگا) سپرده می‌شود و در ادامه‌ی ماجرا پای یک گروه تروریستی به رهبری یک متعصب راستگرای افراطی به داستان باز می‌شود.

هود علاوه ‌بر کارگردانی، وظیفه نوشتن فیلمنامه‌ی فیلم آزمون را هم برعهده دارد. تهیه‌کنندگی این اثر نیز به اروین استاف سپرده شده است که سابقه‌ی تهیه‌کنندگی فیلم «ماتریکس» را در کارنامه دارد.

این فیلم نهمین حضور پیمان معادی در مقابل دوربین کارگردان‌های غیر ایرانی است. او طی سال‌های اخیر در پروژه‌های بین‌المللی مهمی مثل فیلم پربیننده‌ی «شش زیرزمینی» ساخته‌ی نتفلیکس، یکی از قسمت‌های سریال وست ورلد و سریال «آن شب» محصول اچ‌بی‌او حضور داشته است. انتخاب معادی به عنوان نقش اصلی فیلم آزمون در امتداد افزایش فعالیت‌های بین‌المللی او نشان می‌دهد این بازیگر ایرانی توانمند توانسته طی سال‌های فعالیتش خود را به عنوان یکی از بهترین بازیگران خاورمیانه‌ای معرفی کند.

گوین هود درباره‌ی دلیل ساخت این فیلم بیان کرده است: «این داستان دارای هیجان روانی نفس‌گیری است که در یک آینده‌ی نزدیک تحت تاثیر استبداد رقم می‌خورد. قصه‌ی آزمون گلویم را گرفت و مرا تحت تاثیر قرار داد.» این کارگردان، فیلمنامه‌نویس و بازیگر پنجاه و هفت ساله‌ی اهل آفریقای جنوبی علاوه‌بر فیلم تحسین شده‌ی ساتسی، سابقه‌ی کارگردانی فیلم‌های مهمی همچون «مردان ایکس: بنیاد مردان، ولورین» را هم در کارنامه دارد.

