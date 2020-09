جیک جیلنهال در فیلم جدید دنی ویلنوو حضور خواهد داشت

جیک جیلنهال در گفت‌وگوی اخیر خود اعلام کرده است در فیلم جدید دنی ویلنوو حضور خواهد داشت تا سومین همکاری این دو هنرمند صورت بگیرد.

دنی ویلنوو بی‌تردید یکی از بهترین و موفق‌ترین کارگردان‌های سال‌های اخیر سینمای جهان بوده است و حتی انجمن منتقدین هالیوود چندی پیش او را به عنوان بهترین کارگردان دهه‌ی گذشته انتخاب کرد. ویلنوو امسال قرار است با فیلم «تل ماسه» به سینماها بازگردد، اما او علاوه‌بر این فیلم قصد دارد یک فیلم کوچک‌تر هم با حضور جیک جیلنهال بسازد.

جیلنهال در گفت‌وگوی اخیرش با فیلم‌بردار سرشناس، راجر دیکینز در پادکست تیم‌دیکنز، اعلام کرده است او و ویلنوو در حال کار روی پروژه‌ی کوچکی هستند. فعلا طرح کلی و جزئیات این پروژه مشخص نیست اما فیلم جدید دنی ویلنوو نه تنها از تل ماسه، بلکه از «ورود» و «بلید رانر ۲۰۴۹» نیز کوچک‌تر و کم هزینه‌تر خواهد بود.

ویلوو و جیلنهال پیش از این در سال ۲۰۱۳ با دو فیلم «زندانیان» و «دشمن» با یکدیگر همکاری کرده‌اند که هر دوی آن‌ها را می‌توان آثار موفق و درخور توجه‌ای دانست.

فیلم تل‌ماسه به عنوان جدیدترین اثر ویلنوو برای اکران در ۲۸ آذرماه (۱۸ دسامبر) برنامه‌ریزی شده است. این فیلم به چند دلیل یکی از مهم‌ترین فیلم‌های سال ۲۰۲۰ است. نخست به این خاطر که با آن شاهد قدم گذاشتن دوباره رمان محبوب و پرفروش علمی و تخیلی تل‌ماسه به سینما هستیم و دوم اینکه پس از فیلم موفق بلید رانر ۲۰۴۹ در سال ۲۰۱۷، شاهد اثر جدیدی از دنی ویلنوو خواهیم بود. همچنین تیم بازیگری سرشناس این اثر نیز در افزایش محبوبیت آن بی‌تأثیر نیستند که از میان آن‌ها می‌توان به تیموتی شالامی، استلان اسکارشگورد، ربکا فرگوسن، اسکار آیزاک، جاش برولین و خاویر باردم اشاره کرد. داستان فیلم در آینده‌ای دور و در سیاره‌ای به نام آراکیس رقم می‌خورد که به خاطر طبیعت بیابانی خود به تل‌ماسه مشهور شده است. این سیاره که تنها منبع ماده‌ای ارزشمند است، به آوردگاهی برای نزاع چندین نژاد مختلف برای دسترسی به آن ماده‌ی مهم تبدیل می‌شود.

