ماه آینده جشنواره‌ی بوسان ۲۰۲۰ برگزار خواهد شد و سینمای ایران با ۸ فیلم در بخش‌های مختلف با دست پر راهی اسکار آسیایی می‌شود.

جشنواره‌ی بوسان از سال ۱۹۹۶ به منظور کشف استعدادهای آسیایی، معرفی بهترین فیلم‌های آسیایی و ایجاد یک بازار سینمایی بین‌المللی در قاره‌ی کن آغاز به کار کرد و طی دهه‌ی اخیر ارزش و اعتبار این رویداد بسیار افزایش پیدا کرده است و برخی از سینمادوستان آن را اسکار آسیایی می‌خوانند. از ۳۰ مهر تا ۹ آبان (۲۱ تا ۳۰ اکتبر) بیست و پنجمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم بوسان برگزار خواهد شد.

در جشنواره‌ی بوسان ۲۰۲۰ قرار است ۱۹۸ فیلم سینمایی از ۶۸ کشور جهان به نمایش درآیند و در کنار کره جنوبی، ایران و هند هرکدام با ۸ نماینده در بخش‌های مختلف حضور پررنگی در این رویداد خواهند داشت.

فیلم «خورشید» به کارگردانی مجید مجیدی که هفته‌ی گذشته توانست جوایز فانوس جادویی و مارچلو ماستریونی (بهترین بازیگر نوجوان آینده‌دار) را از جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ دریافت کند، در جشنواره‌ی بوسان نیز به نمایش درمی‌آید. مجیدی در بخش رقابتی اسطوره‌ها برای کسب جایزه می‌بایست با کارگردان‌های سرشناسی همچون توماس وینتربرگ، فردریک وایزمن، مایکل فرانکو و ژیا ژانکه رقابت کند.

در بخش پنجره‌ای به سینمای آسیا سه فیلم «شیطان وجود ندارد» به کارگردانی محمد رسول‌اف، «مردن در آب مطهر» به کارگردانی نوید محمودی و «عنکبوت» به کارگردانی ابراهیم ایرج‌زاد به عنوان نمایندگان سینمای ایران حضور خواهند داشت.

کشورمان در بخش مستند نیز دو نماینده دارد. «هنر زندگی در خطر» به کارگردانی مینا کشاورز و «فرزندان شب» به کارگردانی بهروز نورانی پور فیلم‌های ایرانی هستند که در این بخش به رقابت با سایر آثار می‌پردازند. فیلم کوتاه «هرگز، گاهی، همیشه» ساخته‌ی شادی کرم رودی تنها فیلم ایرانی حاضر در بخش خارج از مسابقه‌ی فیلم‌های کوتاه است. داستان فیلم کوتاه کرم رودی که او را بیشتر به خاطر ایفای نقش در فیلم‌های «ماهی و گربه» و «دارکوب» می‌شناسیم، درباره‌ی دختری به نام ترنج است که پس از فهمیدن رازی درباره‌ی خواهر دبیرستانی‌اش، در برزخ تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد.

فیلم افتتاحیه‌ی جشنواره بوسان ۲۰۲۰ قرار است «هفتگانه: داستان هنگ کنگ» باشد و برای فیلم اختتامیه نیز انیمیشن «خوزه، ببر و ماهی» به کارگردانی کوتارو تامورا در نظر گرفته شده است که به مصائب و زندگی یک زن معلول و منزوی می‌پردازد.

جشنواره‌ی جهانی فیلم بوسان پیش از این قرار بود به دنبال شیوع کروناویروس به صورت نیمه حضوری از ۱۵ تا ۲۵ مهرماه مصادف با ۷ تا ۱۶ اکتبر برگزار شود، اما مسئولان برگزاری این گردهمایی سینمایی تصمیم گرفتند جشنواره را با چند روز تاخیر آغاز کنند، اما بوسان ۲۰۲۰ به صورت کاملا حضوری و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود.

