بر اساس گزارشات و گمانه‌زنی‌های منتشر شده پیرامون بازیگر نقش جیمز باند جدید می‌توان گفت تام هاردی قرار است جاسوس انگلیسی بعدی سینما باشد.

از سال‌ها قبل شایعات زیادی پیرامون انتخاب تام هاردی به عنوان جیمز باند بعدی به گوش می‌رسید و بر اساس اخبار جدید منتشر شده پیرامون بازیگر این نقش در سال‌های آینده، اینطور که پیداست تام هاردی بالاخره نقش جیمز باند را به دست خواهد آورد.

وبسایت The Vulcan Reporter اعلام کرده است تام هاردی در ماه ژوئن (خرداد/تیر) با موفقیت در تست بازیگری مد نظر کمپانی‌های مترو گلدوین مایر و کلمبیا پیکچرز به عنوان جیمز باند جدید انتخاب شده است. این کمپانی‌ها قصد داشته‌اند در ماه نوامبر (آبان/آذر) به صورت رسمی این موضوع را اعلام کنند، اما شیوع کروناویروس این کار را به تعویق انداخته ولی تا پیش از پایان سال ۲۰۲۰ هاردی به صورت رسمی به عنوان جیمز باند جدید معرفی خواهد شد.

اکران جیمز باند جدید دوباره به تاخیر افتاد؛ این‌بار بخاطر کرونا

تام هاردی بیشتر به خاطر همکاری با کریستوفر نولان در فیلم‌های «تلقین»، «شوالیه‌ی تاریکی برمی‌خیزد» و «دانکرک» به همراه فیلم موفق «مکس دیوانه: جاده‌ی خشم» به کارگردانی جورج میلر در میان عامه‌ی مردم و سینمادوستان شناخته شده است. این بازیگر تحسین شده‌ی بریتانیایی علاوه‌بر این آثار طی سال‌های اخیر بازی‌های قابل توجه‌ای در فیلم و سریال‌هایی همچون «تابو» و «ونوم» ارائه داده است.

فیلم «زمانی برای مردن نیست» به عنوان آخرین حضور دنیل گریک در نقش جیمز باند قرار است چند ماه دیگر (نوامبر/آبان) در سینماهای سراسر جهان اکران شود. ماجراهای این فیلم حدود پنج سال پس از وقایع فیلم «اسپکتر» رقم می‌خورد و مامور جیمز باند را باری دیگر به دنیای جاسوسی و مبارزه با دشمنانش بازمی‌گرداند.

شایان ذکر است تا پیش از تایید رسمی تام هاردی به عنوان جیمز باند بعدی و جانشین گریک برای نقش توسط مترو گلدوین مایر و کلمبیا پیکچرز می‌بایست به این خبر به چشم یک شایعه نگاه کرد. اگر این اتفاق بیفتد تام هاردی هفتمین بازیگری خواهد بود که نقش جیمز باند مشهور را ایفا می‌کند.

منبع: Independent

The post تام هاردی به احتمال زیاد بازیگر جدید نقش جیمز باند خواهد شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala