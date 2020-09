در حالی که مجموعه انتقام‌جویان با فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) دست کم فعلا به پایان رسیده، شواهدی وجود دارد که مارول قصد دارد این مجموعه را از طریق داستان «انتقام‌جویان جوان» (Young Avengers) دنبال کند.

در حال حاضر می‌دانیم که هشت فیلم مختلف از مجموعه آثار جهان سینمایی مارول قرار است تا ماه جولای سال ۲۰۲۲ منتشر شوند. نکته جالب توجه اینجاست که در عنوان هیچکدام از این آثار خبری از «انتقام‌جویان» (Avengers) نیست.

با توجه به اهمیت این برند بعید به نظر می‌رسد که مارول قصد داشته باشد قیدشان را به این زودی‌ها بزند اما دست کم تا امروز استودیو برنامه‌های آینده‌اش درباره انتقام‌جویان را پنهان نگه داشته است. همین موضوع باعث شده هواداران هر روز حدس و گمان‌های جدیدی را پیرامون این موضوع مطرح کنند. در میان این ایده‌ها بعضی بسیار نامربوط به نظر می‌رسند اما یکی از نظرات محتمل درباره آثار مارول شکل‌گیری تدریجی گروهی است تحت عنوان انتقام‌جویان جوان.

انتقام‌جویان جوان در سال ۲۰۰۵ توسط آلن هاینبرگ و جیم چونگ خلق شدند و پس‌زمینه‌ها و ارتباط‌های روشنی با تیم اصلی دارند. اعضای انتقام‌جویان جوان مجموعه‌ای از شخصیت‌های شگفت‌انگیز را کنار هم قرار داده. مجموعه‌ای متشکل از اعضایی چون پسر آهنی (Iron Lad)، هالکلینگ (Hulking)، پاتریوت (Patriot)، استاچر (Stature)، ویکان (Wiccan)، هاکای (Hawkeye)، اسپید (Speed) و ویژن (Vision).

در سال‌های اخیر حرکاتی توسط مارول انجام شده که قرار است شاهد اثر لایو اکشنی باشیم که اعضای این گروه را در یک فیلم کنار هم قرار می‌دهد. در این مقاله قصد داریم شواهدی که چنین فرضی را محتمل می‌سازند با هم بررسی کنیم و در قالب ۶ دلیل به آن‌ها بپردازیم.

۱- ورود کانگ فاتح به جهان سینمایی مارول

بگذارید دلایل‌مان را از یک خبر جدید شروع کنیم. در اواسط ماه سپتامبر ۲۰۲۰ این خبر منتشر شد که جاناتان میجرز بازیگر فیلم سینمایی «۵ هم خون» (Da 5 Bloods) به جهان مارول می‌پیوندد تا در دنباله فیلم سینمایی «مرد مورچه‌ای و زنبورک» (Ant-Man and the Wasp‎) به ایفای نقش بپردازد.

نکته مهم این خبر این بود که پیش‌بینی شد حضور میجرز برای ایفای نقش شخصیت اصلی ابرشرور این فیلم یعنی کانگ فاتح (Kang the Conqueror) خواهد بود.

در کمیک‌های اصلی انتقام‌جویان جوان، این تیم توسط شخصیتی به نام پسر آهنی (Iron Lad) سازماندهی می‌شود؛ در واقع این شخصیت همان نسخه نوجوان کانگ فاتح است. او در داستان‌های کمیک پسر آهنی با شخصیت آینده خود مواجه شده و از سرنوشتش (تبدیل به یک ابرشرور) مطلع می‌شود اما قصد دارد از این سرنوشت جلوگیری کند. پسر آهنی به گذشته برمی‌گردد و انتقام‌جویان جوان را پایه‌گذاری می‌کند.

حال حضور شخصیت کانگ فاتح باعث شده بسیاری حدس بزنند باید به‌زودی منتظر پسر آهنی هم باشیم؛ اتفاقی که به معنای مطرح‌شدن داستان انتقام‌جویان جوان است.

۲- کیسی لنگ آماده تبدیل به استاچر است

شخصیت کیسی لنگ از جمله شخصیت‌های مجموعه «مرد مورچه‌ای» (Ant-Man) از دیگر شواهدی است که بحث مربوط به این مقاله را داغ کرده است. در کمیک‌بوک‌ها کیسی فقط دختر اسکات لنگ (مرد مورچه‌ای) نیست بلکه قرارگیری‌ طولانی مدتش در کنار ذرات پیم باعث شده خود او نیز صاحب قدرت‌ کوچک و بزرگ‌شدن باشد؛ ماجرایی که کلید ورود او به گروه انتقام‌جویان جوان است. او در این گروه تحت عنوان استاچر شناخته می‌شود.

کیسی لنگ فعلا در سه قسمت از مجموعه آثار مارول حضور داشته و آخرین حضورش نشان می‌دهد که این مجموعه برای او برنامه‌های ویژه‌ای دارد.

۳- معرفی کیت بیشاپ در سریال هاکای

کیت بیشاپ به یکی از محبوب‌ترین شخصیت‌های مدرن کمیک‌بوک‌های مارول تبدیل شده است؛ گرچه این محبوبیت عمدتا به دلیل رابطه او با کلینت بارتون حاصل شده اما در واقع معرفی اولیه این شخصیت در کمیک‌های انتقام‌جویان جوان اتفاق افتاده.

بیشاپ یکی از اعضای مهم و کلیدی تیم است و بسیاری معتقدند با حضور این شخصیت در سریال در دست تولید «هاکای»، شاهد آماده شدن یک عضو دیگر گروه انتقام‌جویان جوان خواهیم بود.

طبق آنچه در نمایشگاه کامیک-کان ۲۰۱۹ اعلام شد سریال لایواکشن هاکای از دیزنی پلاس پخش خواهد شد و داستان این سریال درباره کلینت بارتون است که کیت بیشاپ را تمرین و پرورش می‌دهد.

۴- ویژن به جهان مارول باز می‌گردد

همانطور که اشاره شد پسر آهنی انتقام‌جویان جوان را گردهم می‌آورد اما او به تنهایی موفق به چنین کاری نمی‌شود بلکه در این راه یاری‌دهنده‌ای دارد.

وقتی پسر آهنی در می‌یابد که گروه انتقام‌جویان از هم پاشیده، باقیمانده سیستم عامل نابودشده ویژن را روی زرهش دانلود می‌کند؛ او همچنین از قابلیت‌های ویژن برای یافتن بهترین گزینه‌های تشکیل یک تیم جدید بهره می‌برد.

آخرین باری که ویژن را دیدیم در فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» (Avengers: Infinity War) بود وقتی که تانوس موفق شد سنگ ذهن را از پیشانی او بیرون بکشد.

ویژن به‌زودی از طریق سریال وانداویژن (WandaVision) باز خواهد گشت و به این شکل یک تکه دیگر از پازل تشکیل گروه انتقام‌جویان جوان تکمیل خواهد شد.

۵- حضور دوقلوها در «وانداویژن»

یکی از جذاب‌ترین نکات درباره مجموعه کمیک‌بوکی انتقام‌جویان جوان شکل معرفی شخصیت‌های داستان است؛ در واقع شخصیت‌ها ابتدا معرفی می‌شوند اما در ادامه نسبت‌هایی میان آن‌ها برای مخاطب روشن می‌شود که نگاه‌شان به این قهرمان‌ها را کاملا دگرگون می‌کند.

برای مثال می‌شود به مورد بیلی کاپلان (ویکان) و تامی شفرد (اسپید) اشاره کرد. در ابتدا کاپلان را به عنوان شخصیتی دارای قابلیت‌های جادوگری و شفرد را به عنوان فردی با سرعت فراانسانی می‌شناسیم اما به زودی مشخص می‌شود که این دو در واقع فرزندان دوقلوی جداشده و گمشده اسکارلت ویچ و ویژن‌اند.

اما ماجرای این دوقلوها چطور فرضیات‌مان را تقویت می‌کنند؟ در ماه‌های گذشته سایت‌های علاقه‌مند به محصولات مارول شواهدی تهیه کرده‌اند که براساس آن‌ها احتمال می‌دهند در سریال وانداویژن شاهد حضور این دوقلوها خواهیم بود. این نکته هم تایید شده که سریال مذکور مادرشدن اسکارلت ویچ را نشان می‌دهد؛ این نکته هم مهر تایید دیگری بر حضور این دوقلوها خواهد بود. در نتیجه گمان می‌کنیم دو عضو دیگر از مهره‌های اصلی انتقام‌جویان جوان هم به این طریق آماده اضافه شدن به گروه‌‌اند.

۶- احتمال معرفی پاتریوت در «فالکون و سرباز زمستان»

در ماه فوریه سال ۲۰۲۰ گزارش شد که کارل لامبلی برای حضور در سریال رو به پخش «فالکون و سرباز زمستان» (The Falcon and the Winter Soldier) قراردادی امضا کرده است اما نقشی که قرار است در این سریال ایفا کند به شکل رسمی تایید نشد.

با این حال همان زمان اطلاعاتی مطرح شد که براساس آن‌ها لامبلی قرار است در نقش آیزایا بردلی ظاهر شود. اگر این فرض درست باشد چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد؟ نکته اینجاست که آیزایا بردلی پدربزرگ الیجا بردلی است و الیجا بردلی همان پاتریوت است؛ یکی دیگر از اعضای مهم انتقام‌جویان جوان.

با مجموعه این دلایل، فرض‌ها و البته در مواردی حدس‌ها، علاقه‌مندان جهان سینمایی مارول معتقدند این استودیو در حال نوعی زمینه‌سازی است تا پس از پخش سریال‌هایش در آینده‌ای نه چندان دور دوباره سراغ مجموعه انتقام‌جویان برود؛ البته این بار از طریق انتقام‌جویان جوان.

