برندگان جوایز امی ۲۰۲۰ مشخص شدند؛ درخشش «نگهبانان»، «شتز کریک» و «وراثت»

برندگان جوایز امی ساعات پربیننده ۲۰۲۰ (۲۰۲۰ Primetime Emmy Awards) روز گذشته اعلام شدند و مجموعه‌های تلویزیونی «وراثت» (Succession)، «شتز کریک» (Schitt’s Creek‎) و «نگهبانان» (Watchmen) مهم‌ترین برنده‌های این دوره بودند.

هفتاد و دومین دوره جوایز امی ساعات پربیننده امسال برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا به شکل مجازی برگزار شد. در میان برنده‌ها سریال نگهبانان ۱۱ جایزه، شتز کریک ۹ جایزه و وراثت ۷ جایزه دریافت کردند. شبکه تلویزیونی HBO موفق شد با تصاحب ۳۰ جایزه برنده بزرگ جوایز امی باشد در حالی که نتفلیکس با برنده‌شدن ۲۱ جایزه دومین برنده مهم امسال بود.

جوایز بزرگ وراثت

سریال وراثت مهم‌ترین جایزه مراسم را به خانه برد و بهترین سریال درام لقب گرفت؛ این مجموعه جایزه بهترین بازیگر را هم نصیب جرمی استرانگ کرد.

وراثث محصول شبکه HBO همچنین جوایز دیگری مثل بهترین کارگردانی و بهترین نویسندگی سریال‌های درام را تصاحب کرد.

هنگامی که نامزدهای بخش سریال‌های درام اعلام شد وراثت از شبکه HBO و اوزارک (Ozark‎) از شبکه نتفلیکس در مجموع با ۱۹ نامزدی مهم‌ترین شانس‌های دریافت جوایز بودند. در نهایت اوزارک موفق نشد شب چندان پردستاوردی داشته باشد و مهم‌ترین جایزه‌اش بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های درام بود که به جولیا گارنر رسید.

شب پرجایزه نگهبانان در بخش سریال‌های کوتاه

نگهبانان از دیگر محصولات شبکه HBO جایزه بهترین سریال کوتاه، بهترین بازیگر زن نقش اصلی و بهترین بازیگر زن نقش مکمل سریال‌های کوتاه را به خود اختصاص داد تا در این بخش حرف اول و آخر را زده باشد.

نگهبانان در این بخش با آتش‌های کوچک در همه جا (Little Fires Everywhere)، خانم آمریکا (Mrs. America) غیرقابل‌باور (Unbelievable) و ناراست‌کیش (Unorthodox) به رقابت می‌پرداخت.

نگهبانان که بازآفرینی خلاقانه یک رمان گرافیکی ابرقهرمانی است و به مسائلی همچون نژادپرستی در آمریکا می‌پردازد امسال بیشترین تعداد نامزدی دریافت جایزه را در کارنامه خود به ثبت رساند.

تاریخ‌سازی زندیا با سرخوشی

زندیا کلمن ۲۴ ساله که برای حضور در سریال «سرخوشی» (Euphoria‎) برنده جایزه بهترین بازیگر نقش اصلی زن در یک سریال درام شد، جوان‌ترین برنده این جایزه در طول تاریخ جوایز امی لقب گرفت.

سرخوشی یک درام نوجوانانه است که داستان خود را بر محوریت یک گروه از دانش‌آموزان دبیرستانی گسترش می‌دهد؛ دانش‌آموزانی که با مضامینی چون عشق، روابط، مواد مخدر و هویت دست به گریبان‌اند.

درخشش چشمگیر شتز کریک در بخش کمدی

مجموعه شتز کریک از محصولات نتفلیکس با تصاحب ۹ جایزه موفق شد رکورد تعداد جوایز یک سریال کمدی در یک فصل را بشکند. واقعه‌ای که برای این سریال کانادایی که ششمین و آخرین فصل خود را در سال ۲۰۲۰ آغاز کرد بدرقه‌ای گرم به حساب می‌آید.

همانطور که اشاره شد در بخش جوایز کمدی درخشش سریال شتز کریک بی‌سابقه بود. این مجموعه جایزه بهترین سریال کمدی را به خانه برد و هر ۴ جایزه مربوط به بهترین بازیگر مرد و زن نقش اصلی و بهترین بازیگر زن و مرد نقش مکمل سریال‌های کمدی را هم به خود اختصاص داد. نکته جالب اینکه جایزه بهترین بازیگر مرد نقش اصلی و بهترین بازیگر مرد نقش مکمل به ترتیب به یوجین لوی و پسرش دنیل لوی رسید.

مجموعه تلویزیونی شتز کریک داستان یک خانواده ثروتمند را دنبال می‌کند که پس از نابودی ثروت‌شان مجبور می‌شوند در یک متل واقع در شهری کوچک اقامت کنند.

این سریال کمدی علاوه بر جوایز بهترین کمدی و جاروکردن تمام جوایز حوزه بازیگری، جوایز بهترین کارگردانی و نویسندگی را هم گرفت تا در بخش کمدی بی‌رقیب جلوه کند.

جوایز امی ساعات پربیننده ۲۰۲۰ امسال به شکل مجازی در استیپلز سنتر شهر لس آنجلس به میزبانی جیمی کیمل کمدین آمریکایی برگزار شد؛ سالن برگزاری مراسم تقریبا خالی بود و عموم برندگان هر کدام به شکل مجازی از خانه سخنرانی پس از جایزه خود را ایراد کردند.

در ادامه می‌توانید فهرست مهم‌ترین برندگان هفتاد و دومین دوره جوایز امی ساعات پربیننده امسال را بخوانید.

بهترین سریال‌های درام

بهتره با سال تماس بگیری (Better Call Saul)

تاج (The Crown)

سرگذشت ندیمه (The Handmaid’s Tale)

کشتن ایو (Killing Eve)

مندلورین (The Mandalorian)

اوزارک (Ozark)

چیزهای عجیب (Stranger Things)

وراثت (Succession) (برنده)

بهترین سریال‌های کمدی

زیاد ذوق‌زده نشو (Curb Your Enthusiasm)

برای من مرده (Dead to Me)

جای خوب (The Good Place)

ناامن (Insecure)

روش کامینسکی (The Kominsky Method)

خانم میزل شگفت‌انگیز (The Marvelous Mrs. Maisel)

شتز کریک (Schitt’s Creek) (برنده)

آنچه در سایه انجام می‌دهیم (What We Do in the Shadows)

بهترین سریال‌های کوتاه

آتش‌های کوچک در همه جا (Little Fires Everywhere)

خانم آمریکا (Mrs. America)

غیرقابل‌باور (Unbelievable)

ناراست‌کیش (Unorthodox)

نگهبانان (Watchmen) (برنده)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سریال‌‌های درام

جیسون بیتمن (Ozark)

استرلینگ کی. براون (This Is Us)

استیو کرل (The Morning Show)

برایان کاکس (Succession)

بیلی پورتر (Pose)

جرمی استرانگ (Succession) (برنده)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال‌‌های درام

جنیفر انیستون (The Morning Show)

الیویا کولمن (The Crown)

جودی کومر (Killing Eve)

لورا لینی (Ozark)

سندر او (Killing Eve)

زندیا (Euphoria) (برنده)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سریال‌های کمدی

آنتونی اندرسون (Black-ish)

دان چیدل (Black Monday)

تد دانسون (The Good Place)

مایکل داگلاس (The Kominsky Method)

یوجین لوی (Schitt’s Creek) (برنده)

رامی یوسف (Ramy)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال‌های کمدی

کریستینا اپل‌گیت (Dead to Me)

ریچل بروزناهان (The Marvelous Mrs. Maisel)

لیندا کاردلینی (Dead to Me)

کاترین اوهارا (Schitt’s Creek) (برنده)

عیسی ری (Insecure)

تریس الیس راس (Black-ish)

بهترین بازیگر نقش اصلی مرد در سریال‌های کوتاه

جرمی آیرونز (Watchmen)

هیو جکمن (Bad Education)

پل مسکال (Normal People)

جرمی پوپ (Hollywood)

مارک رافلو (I Know This Much Is True) (برنده)

بهترین بازیگر نقش اصلی زن در سریال‌های کوتاه

کیت بلانشت (Mrs. America)

شیرا هاس (Unorthodox)

رجینا کینگ (Watchmen) (برنده)

اکتیویا اسپنسر (Self Made)

کری واشینگتن (Little Fires Everywhere)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های درام

جانکارلو اسپوزیتو (Better Call Saul)

بردلی ویتفورد (The Handmaid’s Tale)

بیلی کروداپ (The Morning Show) (برنده)

مارک داپلاس (The Morning Show)

نیکلاس براون (Succession)

کایرن کالکین (Succession)

متیو مکفدین (Succession)

جفری رایت (Westworld)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های درام

لورا درن (Big Little Lies)

مریل استریپ (Big Little Lies)

هلنا بونهام کارتر (The Crown)

سمیرا وایلی (The Handmaid’s Tale)

فایونا شا (Killing Eve)

جولیا گارنر (Ozark) (برنده)

سارا اسنوک (Succession)

تندی نیوتن (Westworld)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های کمدی

آندری براگر (Brooklyn Nine-Nine)

ویلیام جکسون هارپر (The Good Place)

آلن آرکین (The Kominsky Method)

استرلینگ کی. براون (The Marvelous Mrs. Maisel)

تونی شلهوب (The Marvelous Mrs. Maisel)

ماهرشالا علی (Ramy)

کینان تامپسون (Saturday Night Live)

دن لوی (Schitt’s Creek) (برنده)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های کمدی

بتی گیلپین (GLOW)

داری کاردن (The Good Place)

ایوان اورجی (Insecure)

الکس برنستین (The Marvelous Mrs. Maisel)

مارین هینکل (The Marvelous Mrs. Maisel)

کیت مک‌کینان (Saturday Night Live)

سیسیلی استرانگ (Saturday Night Live)

آنی مورفی (Schitt’s Creek) (برنده)

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در سریال‌های کوتاه یا فیلم‌های تلویزیونی

دیلن مک‌درمات (Hollywood)

جیم پارسونز (Hollywood)

تایتوس بورگس (Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend)

یحیی عبدالمتین دوم (Watchmen) (برنده)

جوان آدپو (Watchmen)

لوئی گاست جونیور (Watchmen)

بهترین بازیگر نقش مکمل زن در سریال‌های کوتاه یا فیلم‌های تلویزیونی

هالند تیلور (Hollywood)

اوزو ادوبا (Mrs. America) (برنده)

مارگو مارتیندیل (Mrs. America)

تریسی اولمن (Mrs. America)

تونی کولت (Unbelievable)

جین اسمارت (Watchmen)

