با وجود آنکه ۷۰ درصد سینماهای آمریکا باز شده است باز هم فیلم‌های اکران شده از «انگاشته» ساخته‌ی کریستوفر نولان گرفته تا بقیه‌ی فیلم‌ها برای کشاندن مخاطبان به سینما دچار مشکل هستند. سینماهای لس‌آنجلس و نیویورک به عنوان مهم‌ترین منبع درآمد باکس آفیس سینماهای آمریکا هنوز تعطیل هستند. در چنین شرایطی فیلم «انگاشته» ساخته‌ی نولان توانسته کمی خوش‌بینی را به تهیه‌کنندگان و پخش‌کنندگان برگرداند. فروش جهانی فیلم به ۲۵۰ میلیون دلار نزدیک می‌شود و همچنان صدرنشین باکس آفیس است اما فیلم «کافر» (Infidel) اثری است که این هفته اکران شده و توانسته در اولین آخر هفته‌ با فروش ۱.۵ میلیون دلاری در رده‌ی سوم جدول پرفروش‌ها قرار بگیرد.

در خارج از آمریکا هر چند حضور در سینماها پررنگ‌تر است اما محصول جدید دیزنی یعنی «مولان» نتوانسته در حد انتظار بفروشد. در چین فیلم «مولان» این هفته ۷۲ درصد افت فروش داشته و فروش این هفته‌ی آن به ۶.۵ میلیون دلار رسیده است. بعد از افتتاحیه‌ی ناامیدکننده‌ی ۲۳ میلیون دلاری فیلم به نظر می‌رسد که «مولان» علی‌رغم تصوراتی که پخش‌کنندگانش خارج از آمریکا داشتند شکست خورده است.

فیلم مولان را نیکی کارو ساخته است و منتقدان هم از آن بدشان نیامده و امتیاز ۶۷ از ۱۰۰ را در سایت متاکریتیک به آن داده‌اند. فیلم مولان داستان یک دختر جوان چینی است که برای نجات پدرش خودش را جای یک جنگجوی مرد جا می‌زند.

منتقد پلی‌لیست درباره‌ی فیلم نوشته است: «این یک فیلم حماسی درباره‌ی بلوغ است که در ابعاد بزرگ و بسیار دیدنی و باشکوه ساخته شده. فیلمی که قلب را به تپش درمی‌آورد. مولان یک پیروزی است و داستان زنانه‌ی صمیمانه‌ای را روایت می‌کند». اما این فروش برای فیلمی که نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار هزینه‌ی تولیدش بوده است یک شکست بزرگ محسوب می‌شود.

در باکس آفیس آمریکا فیلم «انگاشته» این هفته با فروش ۴.۷ میلیون دلاری توانست صدرنشین شود. این البته کمترین فروش فیلمی از کریستوفر نولان تا امروز است اما با توجه به وضعیت پاندمی کرونا چندان هم بد به نظر نمی‌رسد. تریلر جاسوسی «انگاشته» مهم‌ترین فیلمی است که بعد از بازگشایی سینماها اکران شده است.

فیلم به روش ۷۰ میلی‌متری و آیمکس توسط مدیر فیلم‌برداری بزرگ هویت ون هویتما ساخته شده است و فروش‌اش در جهان تا امروز به ۱۴۶ میلیون دلار رسیده است که همین الان فیلم را تبدیل به ششمین فیلم پرفروش سال ۲۰۲۰ می‌شود. فیلم اکثرا نقدهای مثبتی دریافت کرده که به‌خصوص بازی‌ها و سکانس‌های اکشن فیلم را ستایش کرده‌اند. البته بعضی‌ها به طرح داستانی سردرگم‌کننده‌ی آن و لحن تأثیرگذارش و شیوه‌ی میکس صدای فیلم اعتراض کرده‌اند.

فیلم داستان یک مامور بی‌نام سیا را روایت می‌کند که در کیف با لباس مبدل مشغول انجام عملیاتی است و توسط نیروهای روس دزدیده و شکنجه می‌شود. ویکتور که رئیس اوست بعدتر توضیح می‌دهد که هدف اصلی این عملیات برای یک ساختار مخفی به نام «انگاشته» است. در واقع دو جاسوس بین‌المللی باید برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم درگیر توطئه‌هایی می‌شوند. یکی از فناوری‌هایی که با آن برخورد می‌کنند امکان وارونگی زمان را به بشر می‌دهد.

بیشتر منتقدان معتقد بودند اثر نولان یک تجربه‌ی بصری شگفت‌انگیز است که در سطح روایت و فیلم‌نامه مشکلاتی دارد؛ از جمله اینکه بیش از حد پیچیده است و نمی‌تواند یک جریان منسجم را در ذهن مخاطبش ایجاد کند.

در رتبه‌ی دوم جدول فروش فیلم «جهش یافته‌های جدید» ساخته‌ی جاش بون را داریم. جاش بون استاد ساختن فیلم‌های تین‌ایجری و نوجوانانه مثل «بخت پریشان ما» است و «جهش یافته‌های جدید» هم یک فیلم ابرقهرمانی نوجوانانه است. فیلم داستان پنج نوجوان است که استعدادهای فرازمینی دارند و همه‌شان در یک بیمارستان بستری هستند. دکتر برایشان توضیح می‌دهد که آن‌ها در حقیقت انسان‌هایی جهش یافته هستند و از آن‌ها می‌خواهد تا زمان یادگیری استفاده از نیروهایشان در بیمارستان بمانند اما این پنج نفر فرار می‌کنند. آن‌ها باید با گناهان گذشته‌شان رودررو شوند تا بتوانند دیگران را نجات بدهند.

امتیاز منتقدان به فیلم در سایت متاکریتیک ۴۳ از ۱۰۰ است. آن‌ها معتقدند علی‌رغم تلاش گروه بازیگران فیلم عناصر وحشت فیلم چندان ترسناک از کار درنیامده‌اند. به عنوان یک فیلم ابرقهرمانی هم موفق نمی‌شود هیجان زیادی به مخاطب تزریق کند. این یک پایان ناامیدکننده برای فرنچایز پرطرفدار «مردان ایکس» است.

رتبه‌ی سوم جدول در اختیار فیلم تازه‌وارد «کافر» است. یک تریلر اکشن ماجراجویانه‌ی سیاسی که فیلمساز ایرانی‌تباری به نام سیروس نورسته آن را کارگردانی کرده است. سیروس نورسته متولد آمریکاست اما والدینش ایرانی بودند. نورسته از سال ۱۹۸۶ با نوشتن سریالی برای شبکه‌ی CBS وارد صنعت سرگرمی شد. سیروس نورسته سال ۱۹۸۹ اولین فیلمش را کارگردانی کرد که اکشن ضعیفی بود. فیلم «سنگسار کردن ثریا میم» فیلم سومش بود که سر و صدای زیادی به پا کرد و شهره آغداشلو و جیم کاویزل در آن بازی می‌کردند اما اتفاقا به لحاظ سینمایی اثر مهمی نبود.

«کافر» فیلمی درباره‌ی یک مرد آمریکایی است که جیم کاویزل نقشش را بازی می‌کند و بعد از اینکه دوستی او را به قاهره دعوت می‌کند، ناپدید می‌شود. همسر او به سمت قاهره می‌رود تا اخبار جدیدی از او کسب کند و می‌خواهد همسرش را با خودش برگرداند. باز هم یک فیلم نورسته یک فیلم ضدایرانی ساخته است. لوکیشن فیلمبرداری فیلم اردن است و آن‌قدر فیلم مهمی نبوده که منتقدان درباره‌اش اظهارنظر کنند.

فیلم «نامتعادل» درک بورته با بازی راسل کرو در ششمین هفته‌ی اکرانش توانسته همچنان در جدول فروش البته در جایگاه چهارم قرار بگیرد.

فیلم داستان مردی به نام تام کوپر است. مردی که به لحاظ ذهنی بی‌ثبات است و برای اینکه پلیس به او شلیک کند و به این ترتیب بمیرد دست به یک سری قتل می‌زند. او به خانه‌ای هجوم می‌برد و ساکنانش را به قتل می‌رساند. بعد خانه را به آتش می‌کشد و آنجا را ترک می‌کند.

از آن طرف ریچل هانتر زنی است که تازه از همسرش جدا شده و صاحب بچه است. او پسر ۱۵ ساله‌اش را به مدرسه می‌برد که در ترافیک پشت یک کامیون گیر می‌افتد. صاحب کامیون کوپر است و وقتی ریچل اعتراض می‌کند پیاده می‌شود و او را وادار به عذرخواهی می‌کند. ریچل بعدتر می‌خواهد برای مسائل طلاق با وکیلش صحبت کند اما متوجه می‌شود که کوپر تلفنش را دزدیده است. کوپر به تعقیب و آزار ریچل ادامه می‌دهد و این قضیه ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کند.

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۴۰ از ۱۰۰ است. منتقدان می‌گویند تعقیب و گریز ماشین باید قسمت سرگرم‌کننده‌ی فیلم باشد اما زمان این سرگرمی بسیار کوتاه است. فیلمی که همه‌ی لحظاتش انگار سرشار از خشم است. منتقدان نوشته‌اند: «راسل کرو البته تصویر تماشایی از یک مرد شریر ارائه داده است اما فیلم هوش و عمق کافی برای اینکه مخاطبش را راضی کند ندارد.»

رتبه‌‌ی پنجم در اختیار انیمیشن «باب اسفنجی: اسفنج در حال فرار» است. فیلمی که به گیشه‌ی سینماهای جهان رونق داد و در حال حاضر ششمین هفته‌ی اکرانش را سپری می‌کند و هر شش هفته در جدول فروش حضور داشته است.

فیلم جدید «باب اسفنجی» سومین فیلم بلند سینمایی است که بر اساس کاراکتر باب اسفنجی ساخته می‌شود. تیم هیل نویسنده‌ی سریال آن را کارگردانی کرده و اولین فیلم در فرنچایز «باب اسفنجی» است که به جای روش سنتی طراحی دو بعدی تماما با گرافیک کامپیوتری ساخته شده است.

داستان فیلم از این قرار است که وقتی حیوان خانگی محبوب باب یعنی گری حلزون توسط شاه پوزیدون دزدیده می‌شود باب و پاتریک مأموریت نجاتی ترتیب می‌دهند تا به شهر گمشده‌ی آتلانتیک بروند و گری را به خانه برگردانند.

رتبه‌ی ششم جدول در اختیار فیلم «تاریخچه‌ی شخصی دیوید کاپرفیلد» ساخته‌ی آرماندو لانوچی است که از او فیلم کمدی سیاسی «مرگ استالین» را به یاد داریم. فیلمی که تحسین منتقدان را به دنبال داشت و فیلم جدیدش هم تحسین منتقدان را برانگیخته است.

فیلم داستان زندگی دیوید کاپرفیلد از زمان تولدش را روایت می‌کند. دیوید زندگی عجیبی دارد. به دیدن خانواده‌ی پرستارش می‌رود و وقتی برمی‌گردد متوجه می‌شود که مادر جوانش کلارا با آقای مردستون مردی گناهکار و ظالم ازدواج کرده است. او دیوید را کتک می‌زند و آزار می‌دهد و بعد هم او را به کارخانه‌اش می‌فرستد که آنجا به‌عنوان یک کارگر از او کار می‌کشند. بعد از اینکه مادر دیوید از دنیا می‌رود او فرار می‌کند و عمه بتسی‌ ثروتمندش را پیدا می‌کند که به دیوید کمک می‌کند تبدیل به یک نویسنده و جنتلمن شود اما در این مسیر مشکلاتی وجود دارد.

فیلم یک برداشت جدید و بامزه از داستان کلاسیک دیکنز ارائه می‌دهد. امتیازش هم در سایت متاکریتیک ۷۷ از ۱۰۰ است و نامزد یک جایزه‌ی بفتا هم شده است.

از رتبه‌ی هفتم سریع‌تر می‌گذریم. «کلمات روی دیوار حمام» هم از ابتدای اکرانش در جدول فروش جایگاهش را تثبیت کرده است.

درامی که ثور فرودنتال، کارگردان آلمانی آن را ساخته است و اندی گارسیا و چارلی پلامر بازیگرانش هستند.

داستان نوجوانی به نام آدام که از مدرسه اخراج می‌شود چون مشخص می‌شود به لحاظ روانی دچار اسکیزوفرنی است. این اتفاق وسط سال تحصیلی می‌افتد در شرایطی که او سال آخر دبیرستان است. این دانش‌آموز باهوش و زیرک سعی می‌کند این راز را پیش خودش نگهدارد در شرایطی که عاشق همکلاسی باهوشش هم شده است، همین عشق الهام‌بخش او می‌شود که اجازه ندهد شرایط روانی‌اش بر او مسلط شوند.

رتبه‌ی هشتم جدول در اختیار فیلم «رازهایی که نگه می‌داریم» است. تریلری ساخته‌ی یوال آدلر که جوئل کینامن و نائومی راپیس بازیگران آن هستند. داستان فیلم در آمریکای بعد از جنگ جهانی دوم می‌گذرد. زنی که زندگی‌اش را از نو در حومه‌ی شهر با شوهرش می‌سازد، همسایه‌اش را می‌دزدد و به دنبال انتقام از اوست چون تصور می‌کند او جرم‌های علیه زن و خانواده‌اش مرتکب شده است.

منتقدان فیلم را دوست نداشته‌اند و امتیاز ۴۷ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. آن‌ها معتقدند که فیلم چندان منسجم نیست. روایت آن قابل پیش‌بینی است. البته لحظات تاثیرگذاری هم دارد. فیلم با بودجه‌ی محدود ۷ میلیون دلاری ساخته شده است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی انگاشته

Tenet ۳ ۴.۷ ۳۶.۱ جهش‌یافته‌های جدید

The New Mutants ۴ ۱.۶ ۱۷.۷ کافر

Infidel ۱ ۱.۵ ۱.۵ نامتعادل

Unhinged ۶ ۱.۳ ۱۵.۷ باب اسفنجی اسفنج در حال فرار

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run ۶ ۰.۲ ۴.۲ تاریخچه‌ی شخصی‌ دیوید کاپرفیلد

The Personal History of David Copperfield ۴ ۰.۲ ۱.۷ کلمات بر دیوار حمام

Words on Bathroom Walls ۵ ۰.۱ ۲.۲ رازهایی که نگه می‌داریم

The Secrets We Keep ۱ ۰.۱ ۰.۱ دو راهی برادرم

My Brothers’ Crossing ۳ ۰.۰ ۰.۱

*رقم فروش بر اساس میلیون دلار است.

