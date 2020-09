برندگان جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰ به انتخاب مردم مشخص شدند و جایزه‌ی اصلی به فیلم «سرزمین آواره‌ها» به کارگردانی کلویی ژائو رسید.

کمپانی‌های بزرگ فیلم‌سازی به دنبال دنیاگیری کروناویروس و عدم استقبال مردم از فیلم‌های اکران شده طی ماه‌های اخیر، پخش یا اکران آثار مهم خود را به زمان دیگری موکول کرده‌اند و به همین خاطر فصل جوایز سینمایی امسال کم‌رمق‌تر از هر سال دیگری است. اما با تمام این اوصاف به لطف جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ توانستیم با فیلم‌های جذاب و قابل توجه‌ای از سراسر جهان آشنا شویم. حالا لیست فیلم‌های برگزیده‌ی جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰ نیز اعلام شده است تا تصویر دقیق‌تری از فیلم‌های مهم سال جاری در اختیار داشته باشیم. فیلم سرزمین آواره‌ها که توانست در جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ جایزه‌ی شیر طلایی را به خود اختصاص دهد، موفق شده جایزه‌ی اصلی جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰ را هم از آن خود کند تا جدیدترین ساخته‌ی کلویی ژائو را یکی از بخت‌های اصلی موفقیت در گیشه و مراسم‌های سینمایی پیش رو بدانیم.

در جشنواره‌ی تورنتو برخلاف اغلب رویدادهای سینمایی تراز اول فیلم‌های برگزیده به انتخاب مردم انتخاب می‌شوند و به همین خاطر آثار موفق در این جشنواره به هنگام اکران عمومی با اقبال خوبی از جانب فیلم‌بین‌ها مواجه می‌شوند. طی سال‌های اخیر جشنواره‌ی سینمایی کانادایی‌ها توانسته نظر سینمادوستان و منتقدان را در یک راستا قرار دهد و فیلم‌هایی که جایزه‌ی بزرگ جشنواره‌ی تورنتو را کسب کرده‌اند، در مراسم اسکار نیز موفق بوده‌اند. فیلم‌های «کتاب سبز»، «۱۲ سال بردگی» و «سخنرانی پادشاه» پس از توفیق در این رویداد توانسته‌اند جایزه‌ی اسکار بهترین فیلم را کسب کنند. سال گذشته فیلم «جوجو خرگوشه» به کارگردانی تایکا وایتیتی از نظر مردم به عنوان بهترین فیلم جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۱۹ و لایق جایزه‌ی اصلی انتخاب شد و توانست در ۶ رشته‌ی اسکار نامزد شود و در نهایت جایزه‌ی بهترین فیلمنامه‌ی اقتباسی را به خود اختصاص داد.

سرزمین آواره‌ها برای موفقیت در اسکار، بفتا و سایر مراسم‌های سینمایی راه طولانی‌تری نسبت به فیلم‌های نام برده در بالا پیش روی دارد؛ زیرا امسال به دنبال شیوع کرونا این رویدادها تقریبا ۲ ماه به تعویق افتاده‌اند و اسکار به جای اسفندماه در اردیبهشت‌ماه برگزار خواهد شد.

کامرون بیلی مدیر جشنواره‌ی تورنتو در توصیف فیلم سرزمین آواره‌ها آن را اثر رئالیستی قابل توجه‌ای خوانده است که بخش‌های کم‌تر دیده شده از آمریکا را به تصویر می‌کشد. گوشه‌ای از صحبت‌های او به این شرح است: «این بخشی از ایالات متحده است که ما اغلب آن را نادیده می‌گیریم. افراد بی‌خانمانی که به شمال و جنوب کشور سفر می‌کنند و در هر نقطه‌ای به کار مشغول می‌شوند. سرزمین آواره‌ها اثری است درباره‌ی اینکه کی هستیم و در کجای جهان قرار داریم. البته با فیلمی مواجه نیستیم که بینندگانش را نصیحت کند، بلکه با اثری طرف هستیم که با تکیه بر حس‌انگیزی و شخصیت‌پردازی در بستری مناسب پیام‌هایش را منتقل می‌کند.»

سومین فیلم کارنامه‌ی کلویی ژائو داستان زن بی‌خانمانی را روایت می‌کند که با ماشین ون خود در غرب آمریکا سفر جذاب و احساسی را آغاز می‌کند که در آن واکاوی حاشیه‌نشینی و ارتباط با سایر افراد کم برخوردار در رأس همه‌ی بخش‌های فیلم قرار دارد. در سرزمین آواره‌ها در کنار فرانسیس مک‌دورمند و دیوید استراترن از نابازیگران بسیاری استفاده است تا حسی از واقع‌گرایی ایجاد شود و مرز میان سینمای داستانی و مستند از بین برود.

فیلم‌های «شبی در میامی» به کارگردانی رجینا کینگ و «لوبیا» به کارگردانی تریسی دیر نیز به ترتیب در جایگاه‌های دوم و سوم برترین فیلم‌ها از نظر مخاطبین جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰ قرار گرفتند.

سایر برندگان جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰

میشل لاتیمر با مستند «سرخ‌پوست رنجور» توانست جایزه‌ی بهترین فیلم مستند را از آن خود کند. جایزه‌ی جنون نیمه شب نیز به فیلم «سایه در ابر» و روزان لیانگ رسید. داستان این فیلم در بحبوحه‌ی جنگ جهانی دوم رقم می‌خورد و حکایت ماجراجویی‌های خلبانی را روایت می‌کند که ماموریت می‌یابد تا یک بسته محرمانه را به مقصد برساند.

جایزه‌ی تغییر دهنده نیز که هرساله به فیلمی اهدا می‌شود که برداشتی درست و بجا از تحولات و تغییرات اجتماعی داشته باشد، به فیلم کوتاه «بدن‌های سیاهان» به کارگردانی کلی فیفی-مارشال رسید تا اغلب جوایز مهم جشنواره‌ی تورنتو امسال سهم فیلمسازان زن باشد.

