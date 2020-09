گرچه جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۲۰ امسال در مقایسه با سال‌های گذشته تعداد آثار کمتری را به نمایش گذاشت (۵۰ فیلم در مقایسه با بیش از ۳۰۰ فیلم در دوره‌های قبل) اما با این وجود در میان این آثار به فیلم‌های باکیفیتی نیز برمی‌خوریم.

وبسایت ایندی‌وایر از منتقدان سینمایی خواسته تا در چند شاخه مشخص به انتخاب بهترین آثار جشنواره فیلم تورنتو ۲۰۲۰ دست بزنند. ۱۳۷ منتقد و روزنامه‌نگار معتبر که ایندی‌وایر نظرات‌شان را دریافت کرده فیلم سینمایی «سرزمین آواره‌ها» (Nomadland) را با بیشترین آرا لایق دریافت عنوان بهترین فیلم و بهترین کارگردانی در جشنواره فیلم تورنتو دانسته‌اند.

فیلم سرزمین آواره‌ها درباره زنی است که اموالش را در رکود بزرگ اقتصادی از دست داده و پس از آن با ماشین ونش رهسپار سفری به سوی غرب آمریکا می‌شود.

سرزمین آواره‌ها در روزهای گذشته جایزه بهترین فیلم از نگاه مردم یعنی مهم‌ترین عنوان جشنواره فیلم تورنتو را نیز به خود اختصاص داده بود. جدیدترین اثر کلویی ژائو پیش از این برنده شیر طلایی، مهم‌ترین جایزه جشنواره فیلم ونیز هم شد.

برندگان جشنواره‌ی تورنتو ۲۰۲۰ مشخص شدند؛ سرزمین آواره‌ها سوگلی کانادایی‌ها

در این نظرسنجی فیلم سینمایی «شبی در میامی» (One Night in Miami) بیشترین رای را برای عنوان بهترین فیلم‌نامه کسب کرد؛ فیلم‌نامه این اثر را کمپ پاورز براساس یکی از نمایشنامه‌های خودش نوشته. شبی در میامی را رجینا کینگ به عنوان اولین اثر سینمایی‌اش کارگردانی کرده است. فیلم درباره یک دیدار تخیلی میان محمد علی کلی، مالکوم ایکس، جیم براون و سم کوک در یک هتل شهر میامی است.

رجینا کینگ در روزهای گذشته بابت دریافت جایزه امی بهترین بازیگر نقش اصلی زن در مجموعه «نگهبانان» (Watchmen) مورد توجه قرار گرفته بود.

بیشترین رای منتقدان برای اختصاص عنوان بهترین بازیگری (بدون توجه به جنسیت بازیگر) هم به ونسا کربی رسید؛ این رای‌ها برای حضور کربی در فیلم «تکه‌های یک زن» (Pieces of a Woman) به او داده شد؛‌ اثری درباره زوجی در حال بچه‌دارشدن که تصمیم می‌گیرند بچه را در خانه به کمک یک قابله به‌ دنیا بیاورند اما تبعات این انتخاب شرایط عاطفی پیچیده و دشواری بویژه برای شخصیت اصلی زن فیلم به وجود می‌آورد.

ونسا کربی برای ایفای نقش مارتا در این فیلم سینمای جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره فیلم ونیز را هم به خود اختصاص داده بود. شبکه نتفلیکس این اثر سینمایی را خریده و احتمالا در ادامه فصل جوایز از فیلم و شانس کربی برای تصاحب جوایز دیگر، بیشتر خواهیم شنید.

اما در نهایت فیلم مستند «۷۶ روز» (۷۶ Days) به عنوان بهترین مستند از نگاه مجموع منتقدان انتخاب شد. عمده این فیلم سینمایی با محوریت کرونا در یک بیمارستان شهر ووهان چین ضبط شده است و درباره قرنطینه دوماه و نیمه، تلاش کادر درمان و وضعیت بیماران در این بیمارستان است.

در ادامه می‌توانید انتخاب‌های منتقدان را در بخش‌های مختلف از میان فیلم‌های امسال جشنواره تورنتو بیشتر بررسی کنید.

بهترین فیلم

۱- سرزمین آواره‌ها / Nomadland

۲- شبی در میامی / One Night in Miami

۳- تکه‌های یک زن / Pieces of a Woman

۴- نظم نوین / New Order (Nuevo Orden)

۵- یک دور دیگر / Another Round (Druk)

بهترین فیلم مستند

۱- هفتاد و شش روز / ۷۶ Days

۲- شکارچیان ترافل / The Truffle Hunters

۳- مارتین لوتر کینگ / اف‌بی‌آی / MLK/FBI

۴- سرخپوست ناخوشایند / Inconvenient Indian

۵- تالار شهر / City Hall

بهترین کارگردانی فیلم

۱- سرزمین آواره‌ها / Nomadland – کلویی ژائو

۲- شبی در میامی / One Night in Miami – رجینا کینگ

۳- تکه‌های یک زن / Pieces of a Woman – کورنل موندروتسو

۴- نظم نوین / New Order (Nuevo Orden) – میشل فرانکو

۵- یک دور دیگر / Another Round (Druk) – توماس وینتربرگ

بهترین فیلم‌نامه

۱- شبی در میامی / One Night in Miami

۲- شیوا بیبی / Shiva Baby

۳- سرزمین آواره‌ها / Nomadland

۴- تکه‌های یک زن / Pieces of a Woman و ولف واکرز / Wolfwalkers

بهترین بازیگری

۱- ونسا کربی برای تکه‌های یک زن

۲- فرانسیس مک‌دورمند برای سرزمین آواره‌ها

۳- مدس میکلسن برای یک دور دیگر

۴- کینگزلی بن ادیر برای شبی در میامی

