هالیوود عاشق ساخت فیلم‌های ترسناکی است که به هر نحوی زامبی‌ها در آن حضور دارند. حالا یا زامبی‌هایی که در اثر شیوع یک ویروس آزمایشگاهی به وجود آمده‌اند، یا زامبی‌هایی که بدون هیچ دلیل مشخصی شکل گرفته‌اند و آشوب به پا می‌کنند. حالا که هالووین نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود، طرفداران فیلم‌‌های ترسناک به دنبال آثاری می‌گردند که حس‌وحال وحشت این فصل را داشته باشد و از تماشایشان لذت بیشتری ببرند. سبک‌ها و زیرژانرهای مختلفی در فیلم‌های ترسناک حضور دارند، ولی یکی از محبوب‌ترین و پرتکرارترین آن‌ها که بارها جواب داده است، فیلم‌های زامبی‌محور است.

جرج رومرو احتمالا همیشه پادشاه این ژانر خواهد ماند، ولی فیلم‌سازهایی مثل ادگار رایت، زک اسنایدر، و دنی بویل هم آثار موفقی در این زیرژانر محبوب ساخته‌اند که در سال‌های اخیر منتشر شد. در همین دهه‌ی ۲۰۱۰ تعدادی فیلم خیلی خوب با حضور زامبی‌ها ساخته شدند که بیشترشان جزء آثار ترسناک دیدنی هستند، و تعدادی هم کمتر دیده‌ شده‌اند و ارزش توجه هواداران ترسناک را دارد.

۱۰. مگی (Maggie)

سال ساخت: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ بازیگران: آرنولد شوارتزنگر، ابیگیل برسلین، جولی ریچاردسون

آرنولد شوارتزنگر، ابیگیل برسلین، جولی ریچاردسون امتیاز imdb به فیلم: ۵.۶

وقتی می‌شنویم آرنولد شوارتزنگر در فیلمی با حضور زامبی‌ها بازی کرده است،‌ ناخودآگاه این ستاره‌ی اکشن سال‌های دور و نزدیک را تصور می‌کنیم که تفنگی دستش گرفته و انبوهی هیولای گوشت‌خوار را لت‌وپار می‌کند. ولی مگی با چیزی که طرفداران آرنولد انتظار داشتند خیلی فرق می‌کرد،‌ که احتمالا به همین خاطر امتیازهای پایینی گرفت.

شوارتزنگر در این فیلم مردی است که با دخترش (ابیگیل برسلین) در زمانه‌ای زندگی می‌کند که زامبی‌ها دنیا را گرفته‌اند. وقتی زامبی‌ها دختر را گاز می‌گیرند و او آلوده می‌شود، شوارتزنگر تمام تلاشش را می‌کند تا از او محافظت کند. ولی دختر آرام‌آرام در حال تبدیل شدن به یک زامبی است. مگی یک فیلم زامبی‌محور آرام و احساسات‌برانگیز است که شوارتزنگر در آن بازی تأثیرگذاری ارائه داده است.

۹. محموله (Cargo)

سال ساخت: ۲۰۱۷

۲۰۱۷ بازیگران: مارتین فریمن، سایمون لندرز، آنتونی هیز

مارتین فریمن، سایمون لندرز، آنتونی هیز امتیاز imdb به فیلم: ۶.۳

محموله فیلمی استرالیایی است که مشترکات زیادی با مگی دارد. مارتین فریمن نقش مردی است که تازه پدر شده و همسرش را به خاطر حمله‌‌ی زامبی‌ها از دست می‌دهد، و خودش را هم گاز می‌گیرند و آلوده می‌شود. او که می‌داند ویروس به زودی بر او مسلط می‌شود، مذبوحانه به دنبال کسی می‌گردد تا بعد از او مراقب نوزادش باشد.

این فیلم هم رویکردی جمع‌وجورتر نسبت به فیلم‌های زامبی و ترسناک دارد و قصه‌اش را در ابعادی کوچک‌تر و انسانی‌تر روایت می‌کند.

محموله ممکن است از دید بعضی از مخاطب‌ها خشک و کند به نظر برسد، ولی داستانی عمیق و شخصی دارد و ایده‌اش تأثیرگذار است.

۸. هیولاهای کوچک (Little Monsters)

سال ساخت: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ بازیگران: لوپیتا نیانگو، جاش گد، الکساندر انگلند

لوپیتا نیانگو، جاش گد، الکساندر انگلند امتیاز imdb به فیلم: ۶.۳

وقتی حرف زامبی‌ها در فیلم‌های کمدی/ترسناک پیش می‌آید، همه «شان مردگان» (Shaun of the Dead) را به عنوان یک نمونه‌ی موفق تلفیق این ژانرها به یاد می‌آورند. ولی فیلم‌های بامزه‌ی دیگری هم هستند که زامبی‌ها و ژانر ترسناک را با لحظات کمدی تلفیق کرده‌اند. یکی از متأخرترین این فیلم‌ها، هیولاهای کوچک است.

لوپیتا نیانگو در این فیلم فرصت پیدا کرد تا مهارت‌هایش را در ایفای یک نقش کمدی به همه نشان دهد. یک معلم موسیقی مهربان ولی سرسخت است که وقتی طی یک اردوی مدرسه، مورد حمله‌ی زامبی‌ها قرار می‌گیرند مجبور می‌شود از شاگردانش محافظت کند.

۷. دیوانگان (The Crazies)

سال ساخت: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ بازیگران: تیموتی اولیفانت، رادها میچل، دنیل پانابیکر

تیموتی اولیفانت، رادها میچل، دنیل پانابیکر امتیاز imdb به فیلم: ۶.۵

این فیلم بازسازی یکی از فیلم‌های کمتر شناخته‌شده‌ی جرج رومرو است که اتفاقا فیلم خیلی خوبی هم شده. داستان دیوانگان در شهری کوچک می‌گذرد که آدم‌هایش تحت تأثیر شیوع ویروسی عجیب، تبدیل به قاتل‌هایی بی‌مغز و وحشی می‌شوند. ارتش برای مقابله با شیوع بیشتر ویروس شدیدترین اقدامات را عملی می‌کند، و تیموتی اولیفانت در نقش کلانتری است که می‌خواهد همسرش را در این بحبوحه از شهر خارج کند.

در دیوانگان نیروهای نظامی مثل زامبی‌ها شرور و خطرناک هستند و فیلم از این لحاظ مضامین تازه‌ای ارائه می‌کند. ریتم سریع و فیلم‌نامه‌ی تند و تیزش باعث شده است تا از حد و مرزهای یک فیلم ترسناک فراتر رود، و لایه‌ای از کمدی سیاه هم درونش هست که لذت تماشایش را دوچندان کرده.

۶. ارباب (Overlord)

سال ساخت: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ بازیگران: یووان ادپو، وایات راسل، ماتیلد اولویر

یووان ادپو، وایات راسل، ماتیلد اولویر امتیاز imdb به فیلم: ۶.۶

استودیو جی. جی. آبرامز «بد رُبات» این فیلم ترسناک زامبی‌‌محور را ساخته است که در جنگ جهانی دوم می‌گذرد و حقش است تماشاچی‌های بیشتری داشته باشد. ارباب داستان تعدادی سرباز آمریکایی را روایت می‌کند که با چتر پشت خطوط دفاعی دشمن فرود می‌آیند تا مأموریتی مخفی را اجرا کنند. خیلی زود می‌فهمند که نازی‌ها مشغول آزمایش‌هایی هولناک هستند تا قدرتمندترین سربازهای ممکن را خلق کنند.

این فیلم خشن و خون‌آلود پر از صحنه‌های اکشن است و با ریتمی سریع و توفانی شروع و با همین شدت و سرعت تمام می‌شود.

۵. دختری با تمام موهبت‌ها (The Girl With All The Gifts)

سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ بازیگران: جما آرتنتون، گلن کلوز، پدی کانسیدین

جما آرتنتون، گلن کلوز، پدی کانسیدین امتیاز imdb به فیلم: ۶.۶

با وجود این همه فیلم با موضوع زامبی‌ها، جالب است که ببینیم فیلمی موفق شده است با رویکرد و ایده‌ای تازه سراغ این ماجرا برود. دختری با تمام موهبت‌ها در آینده‌ای پادآرمان‌شهری می‌گذرد که به خاطر یک ویروس خطرناک نابود شده است.

فیلم داستان گروهی را تعریف می‌کند که معتقد هستند دختری جوان می‌تواند درمانی برای این ویروس باشد، دختری که چیزی بین انسان و زامبی است. فیلمی خونین و اکشن است که در قلب داستانش،‌ ماجرایی احساسی و قدرتمند جریان دارد.

۴. سرزمین زامبی‌ها: شلیک نهایی (Zombieland: Double Tap‎)

سال ساخت: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ بازیگران: جسی آیزنبرگ، اما استون، وودی هارلسون، ابیگیل برسلین

جسی آیزنبرگ، اما استون، وودی هارلسون، ابیگیل برسلین امتیاز imdb به فیلم: ۶.۷

با اینکه اولین فیلم سرزمین زامبی‌ها یا زامبی‌لند به موفقیتی چشم‌گیر بین منتقدان و تماشاگران رسید، ده سال طول کشید تا دنباله‌ی آن ساخته و اکران شود. قسمت دوم بار دیگر چهار قهرمان اصلی فیلم را با بازی جسی آیزنبرگ، وودی هارلسون، اما استون و ابیگلیل برسلین را کنار هم آورده است و حالا آن‌ها را در حالی می‌بینیم که یک شبه‌خانواده تشکیل داده‌اند و سعی می‌کنند در دنیایی زامبی‌زده زندگی کنند.

یکی از بزرگترین دلایل موفقیت این فیلم ترکیب بازیگران دوست‌داشتنی و جذابش بود و دیدن دوباره‌ی هر چهارتایشان کنار هم برای تماشاگران دلچسب و هیجان‌انگیز بود. البته تعدادی بازیگر جدید هم به این قسمت اضافه می‌شوند، ولی همچنان این چهار نفر و ماجراهای انفجاری‌شان موتور متحرک قصه است.

۳. بدن‌های گرم (Warm Bodies)

سال ساخت: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ بازیگران: نیکلاس هولت، ترسا پالمر، دیو فرانکو

نیکلاس هولت، ترسا پالمر، دیو فرانکو امتیاز imdb به فیلم: ۶.۸

بدن‌های گرم هم یکی دیگر از کمدی/ترسناک‌های این فهرست است که درباره‌ی زامبی‌ها ساخته شده،‌ ولی یک فرق اساسی و جذاب دارد؛ داستان از نقطه‌ی دید یک زامبی روایت می‌شود. نیکلاس هولت نقش یک زامبی عجیب به نام «آر» را بازی می‌کند. آر دختری جوان را از دست یک زامبی دیگر نجات می‌دهد و یک دل نه صد دل عاشقش می‌شود.

فیلم جذاب و مفرح است و رویکردی تازه و جدید نسبت به داستان زامبی‌ها، و قصه‌های عاشقانه‌ای مثل رومئو و ژولیت دارد که مخاطب را سر ذوق می‌آورد. شوخی‌ها و لحظات کمیک بامزه‌ای هم دارد که از ابتدا تا انتهای فیلم لبخند‌ به لب تماشاگر می‌آورد.

۲. جنگ جهانی زد (World War Z)

سال ساخت: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ بازیگران: برد پیت، میریل اینوس، دنیلا کرتژ

برد پیت، میریل اینوس، دنیلا کرتژ امتیاز imdb به فیلم: ۷.۰

معمولا ستاره‌ها و بازیگران بزرگ در فیلم‌هایی که زیرژانر زامبی هستند بازی نمی‌کنند، ولی برد پیت برای بازی در این فیلم زامبی‌محور پرخرج که با نگاهی به کتاب پرفروش مکس بروکس ساخته شده بود، حاضر شد. برد پیت نقش یک کارمند سابق سازمان ملل است که برای کشف منشأ یک ویروس عجیب که مردم را به زامبی‌های سریع و خطرناک و مرگبار با قابلیت فعالیت جمعی حیرت‌انگیز تبدیل می‌کند، سفری در سراسر جهان ترتیب می‌دهد.

دیدن اینکه یک فیلم با موضوع زامبی‌ها انقدر پرخرج ساخته شده است و ستاره‌ای مثل برد پیت را به خودش جذب کرده، برای هواداران این زیرژانر محبوب موجب شادی و خوشحالی بود. برد پیت هم ثابت کرد می‌تواند در یک فیلم ترسناک زامبی‌محور، قهرمانی همدلی‌برانگیز باشد و مخاطب را با خود همراه کند.

در فیلم لحظات خیره‌کننده و هیجان‌انگیزی وجود دارد که دیدنش برای هر طرفدار فیلم ترسناکی ضروری است و ایده‌ی نهایی آن برای حل بحران و مقابله‌ی با زامبی‌ها بکر و به‌یادماندی در آمده.

۱. قطار بوسان (Train To Busan)

سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ بازیگران: گونگ یو، ما دونگ-سیوک، جیونگ یو-می

گونگ یو، ما دونگ-سیوک، جیونگ یو-می امتیاز imdb به فیلم: ۷.۶

سینمای کره‌ی جنوبی تریلرهای دیدنی و جذاب زیادی را به دنیا معرفی کرده است، ولی قطار بوسان یکی از موفق‌ترین آثار ترسناک و تریلر آن‌ها است. فیلم داستان گروهی از مسافران یک قطار سریع‌السیر را روایت می‌کند که به مقصد شهر بزرگ بوسان در حرکت هستند.

اتمسفر بسته و محدود فیلم به حس‌وحال مستأصل قصه کمک کرده است و شخصیت‌هایش آنقدری درگیرکننده هستند که مخاطب را نگران سرنوشتشان کند و تا انتها نظاره‌گر این کشتار و جنون وحشتناک باشد. قطار بوسان یک فیلم زامبی‌محور اکشن و ماجراجویانه است که با لحظات دیوانه‌وار و دلهره‌آورش،‌ مخاطب را تا آخرین دقیقه لبه‌ی صندلی‌اش نگه می‌دارد.

