ساخت فصل ششم سریال فرار از زندان از شایعه تا واقعیت

دامینیک پرسل با انتشار پستی در صفحه‌ی اینستاگرام خود اعلام کرده است فصل ششم «سریال فرار از زندان» ساخته خواهد شد.

سریال فرار از زندان بی‌تردید یکی از محبوب‌ترین سریال‌های دهه‌ی نخست هزاره‌ی جدید است که در آن سال‌ها توانست به مشهورترین و پربیننده‌ترین سریال خارجی در ایران نیز تبدیل شود. شبکه‌ی فاکس در سال ۲۰۰۸ به داستان مایکل اسکافیلد و لینکلن باروز پایان داد، اما به دنبال درخواست هوادران و میل فاکس برای کسب درآمد بیشتر از این مجموعه، در سال ۲۰۱۷ فصل پنجم فرار از زندان نیز پخش شد و از مدتی قبل شایعاتی پیرامون ساخت فصل ششم این سریال به گوش می‌رسد و حالا دامینیک پرسل با انتشار پستی در اینستاگرام به این موضوع اشاره کرده است. صحبت‌های بازیگر نقش لینکن باروز به این شرح است: «شایعه‌ی شماره یک: آیا من پیر هستم؟ بله، من ۵۰ سال سن دارم. شایعه‌ی شماره دو: آیا من کچل هستم؟ نه، من یک سر پر مو دارم، اما مردم خواستار تراشیدن آن‌ها هستند. شایعه‌ی شماره سه: آیا فصل ششم سریال فرار از زندان ساخته خواهد شد؟ بله. شایعه شماره چهار: آیا من انسان‌ها را دوست دارم؟ نه، همه را نه. قطعاً نه.»

پرسل در این پست از #اکتبر استفاده کرده است که بسیاری تصور می‌کنند این هشتگ به اعلام رسمی در حال ساخت بودن فصل جدید فرار از زندان در ماه اکتبر (مهر/آبان) اشاره دارد.

این صحبت‌ها درحالی است که چارلی کولی مدیرعامل شبکه‌ی فاکس در تابستان سال گذشته اعلام کرد هیچ برنامه‌ای برای احیا یا ادامه‌ی مجموعه‌ی فرار از زندان وجود ندارد؛ مگر اینکه آن‌ها با داستان درخور توجه و مناسبی برای ادامه‌ی ماجراجویی‌های مایکل مواجه شوند.

محور اصلی داستان سریال فرار از زندان در مورد مهندس باهوشی به نام مایکل اسکافیلد است که قصد دارد برادر ناتنی خود، به نام لینکلن باروز را از زندان فراری دهد. اسکافیلد برای این کار مجبور می‌شود با انجام یک سرقت مسلحانه‌ی سوری خود را به زندان بیندازد. اما تمام داستان این سریال پیرامون زندان و گریختن از زندان نیست، بلکه در فصل‌های پایانی موضوعات سیاسی و اجتماعی بر سایر خطوط داستانی آن غالب می‌شوند.

