تاریخ اکران فیلم بیوه سیاه و ۹ فیلم دیگر تغییر کرد

دیزنی برنامه‌ی اکران خود را تغییر داده است و ۱۰ فیلم در صف اکران این کمپانی از جمله فیلم «بیوه سیاه» و «کینگزمن» در سال ۲۰۲۱ روی پرده خواهند رفت.

دنیاگیری کروناویرس تمامی کمپانی‌های ساخت و اکران فیلم‌های سینمایی را مجبور کرد تا برنامه‌ی اکران خود را تغییر دهند یا برخی از آثار خود را در سرویس‌های آنلاین پخش کنند. دیزنی نیز از این قاعده مستثنی نیست و علی‌رغم برنامه‌های زیادی که این کمپانی برای سال ۲۰۲۰ داشت، بجز انیمیشن «روح» و فیلم‌های «مرد توخالی» و «مرگ روی نیل» که به ترتیب در تاریخ‌های ۳۰ آبان، ۲ آبان و ۲۸ آذر اکران خواهند شد، سایر آثار دیزنی در سال ۲۰۲۱ روی پرده می‌روند.

دیزنی سال ۲۰۲۱ را با فیلم مورد انتظار «همه درباره‌ی جیمی صحبت می‌کنند» آغاز خواهد کرد و این فیلم ۲ بهمن به سینماهای سراسر جهان می‌آید. در ۲۴ بهمن‌ماه نیز فیلم کینگزمن اکران می‌شود تا طی سه هفته شاهد اکران دو فیلم جدید از دیزنی باشیم. در ادامه فیلم ترسناک «انتلرز» در ۱ اسفند رنگ پرده به خود می‌بیند و انیمیشن «رایا و آخرین اژدها» نیز در تاریخ ۲۲ اسفند اکران خواهد شد. پس از آن دیزنی قصد دارد دو انیمیشن «برگری باب» و «ران اشتباه می‌کند» را به ترتیب در تاریخ‌های ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ و ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ اکران کند.

تاریخ اکران جدید فیلم مورد انتظار بیوه سیاه نیز ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ اعلام شده است. در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۱ نیز مارول فعلا قصد دارد فیلم‌های «آب عمیق»، «بیتلز: بازمی‌گردد» و «وست ساید استوری» را به ترتیب در ۲۲ مرداد ۱۴۰۰، ۵ شهریور ۱۴۰۰ و ۱۹ آذر ۱۴۰۰ راهی سینماها کند.

چنین تعویق‌هایی چندان تعجب برانگیز نیست؛ زیرا تا به امروز سینماها در برخی از شهرهای پرجمعیت آمریکا و سایر نقاط جهان هنوز بازگشایی نشده‌اند و سینمادوستان رغبت چندانی برای تماشای فیلم‌های روی پرده طی ماه‌های اخیر نشان نداده‌اند، به همین خاطر کمپانی‌های ساخت و توزیع فیلم‌های سینمایی سعی دارند با به تاخیر انداختن زمان اکران فیلم‌های‌شان به فروش بیشتری دست‌یابند.

