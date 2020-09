دیزنی نشان داده علاقه بسیار زیادی به ساخت فیلم‌های لایو-اکشن دارد و تا به امروز داستان انیمیشن‌های «علاءالدین»، «کتاب جنگل» و «دیو و دلبر» را به این شکل باری دیگر به سینماها آورده است. سینمادوستان همواره به لایو-اکشن‌ها روی خوش نشان داده‌اند و به همین خاطر در سال‌های اخیر بسیاری از انیمیشن‌های محبوب قدیمی در قالب یک فیلم سینمایی بازسازی و اکران شده‌اند. اما اینطور که پیداست فیلم مولان نتوانسته چندان در گیشه‌ی چین موفق ظاهر شود و فروش نخستین هفته‌ی اکران این فیلم حدود ۲۳ میلیون دلار بوده است که برای چنین فیلم پرهزینه‌ای ناامید کننده است. این در حالی است که سال گذشته فیلم شیر شاه طی ۷ روز نخست اکرانش در چین موفق شده بود به فروشی بالغ بر ۴۵ میلیون دلار دست یابد.

فروش فیلم «مولان» در سینماهای چین کم‌تر از انتظارات دیزنی بوده و تعداد تماشاگران این فیلم اکشن-حماسی تا به امروز کم‌‌تر از نصف تماشاگران فیلم «شیر شاه» طی مدت زمان مشابه بوده است.

پیش‌بینی می‌شود فیلم مولان با فروش ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلاری در چین به کار خود پایان دهد، یعنی فروشی حتی کم‌تر از فیلم علاءالدین. علاءالدین در سال ۲۰۱۹ طی مدت زمانش اکرانش در چین بیش از ۵۳ میلیون دلار فروش داشت.

باکس آفیس هفته؛ مولان محبوب در آمریکا و منفور در چین

با توجه به گزارش اخیر دیزنی، فیلم لایو اکشن مولان طی هفته‌ی اول انتشارش در سرویس دیزنی پلاس موفق شده ۳۳ میلیون دلار فروش داشته باشد و با توجه به اینکه دیزنی قرار نیست از این رقم سهمی به سینماداران بدهد، عملکرد مولان در سرویس اختصاصی دیزنی را می‌توان راضی کننده دانست.

بی‌تردید همه‌گیری کرونا در شروع بی‌رمق مولان بی‌تاثیر نبوده است، اما این موضوع تنها علت عدم استقبال سینمادوستان چینی از این فیلم نیست. اکران مولان در چین حدود یک هفته پس از پخش فیلم در سرویس دیزنی پلاس آغاز شد، به همین خاطر برخی از چینی‌ها به‌جای تماشای مولان بر پرده‌ی سینما در خانه‌هایشان و با نسخه‌های دزدی لایو-اکشن جدید دیزنی را تماشا کردند! همچنین به دنبال درگیری‌های سیاسی میان چین و آمریکا، دولت چین از تبلیغات گسترده‌ی فیلم مولان جلوگیری کرده و این عامل نیز در رقم خوردن این فروش کم‌تر از انتظار بی‌تاثیر نبوده است.

منبع: Screenrant

The post فیلم مولان چینی‌ها را ناامید کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala