۱۵ فیلم که طرفداران هری پاتر باید ببینند؛ جهانی از جادو و شگفتی

هیچ مجموعه ‌فیلم نوجوانانه‌ای به اندازه‌ی «هری پاتر» در طول سالیان موفق و محبوب نبوده است. با مجموع فروش ۹ میلیارد دلاری در گیشه، هری پاتر رقیب غول‌هایی مثل «جنگ ستارگان» و جهان سینمایی مارول به حساب می‌آید. داستان پسرک جادوگری که با کمک دو دوست وفادار و بی‌نظیرش مقابل بزرگترین شرور دنیا می‌ایستاد، موفقیتی عظیم در دنیای سینما و ادبیات بود.

فیلم‌ها و کتاب‌های هری پاتر چند سالی است به پایان رسیده، ولی جهان جادوگران هنوز به حیات خودش ادامه می‌دهد. در سینما «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها» به وقایعی قبل از به دنیا آمدن هری پاتر می‌پردازد و در سایر مدیوم‌های سرگرمی هم حضور شخصیت‌های مخلوق جی. کی. رولینگ ادامه دارد. همین تازگی‌ها از یک بازی کامپیوتری برای نسل جدید پلی استیشن رونمایی شد که داستانش در ۱۸۰۰ میلادی می‌گذرد و با توجه به تصاویر خیره‌کننده‌ای که همه را هیجان‌زده کرد، به نظر می‌رسد با یکی از اتفاق‌های مهم دنیای هری پاتر طرف خواهیم بود.

با همه‌ی این‌ها، هواداران بی‌شمار این جهان شگفت‌انگیز و دوست‌داشتنی همیشه تشنه‌ی دیدن فیلم‌های فانتزی هستند. فیلم‌هایی که ما را به جهانی دیگر می‌برند، جهانی فارغ از ملالت‌ها و کسالت‌های دنیای واقعی و خاکستری،‌ جهانی به گستردگی خلاقیت ذهن بشر. در این مقاله ۱۵ فیلمی آورده شده است که هواداران هری پاتر دوست خواهند داشت و می‌توانند با گشت و گذار در دنیای پر از رنگ و جادو و شگفتی‌ آن‌ها اوقاتی هیجان‌انگیز و دوست‌داشتنی بگذرانند.

۱. فیلم‌های جانوران شگفت‌انگیز (FANTASTIC BEASTS)

انتخابی بدیهی که عملا نزدیک‌ترین مجموعه‌فیلم به دنیای هری پاتر است و فیلم‌نامه‌اش را هم که شخص رولینگ نوشته. جانوران شگفت‌انگیز در واقع پیش‌‌درآمدی است بر دنیایی که هواداران هری پاتر شیفته‌اش هستند و چون رولینگ تاریخی غنی و جذاب برای جهانش ساخته، دیدن زوایای جدید از جادوگران همیشه دلچسب خواهد بود. نام‌های آشنایی تا کنون در این مجموعه فیلم حاضر شده‌اند و قرار است در قسمت‌های بعدی هم بیشتر شوند. شخصیت اصلی فیلم نیوت اسکمندر است، نویسنده‌ی یکی از کتاب‌های درسی دانش‌آموزان سال اول هاگوارتز. ضد قهرمان این مجموعه را نیز همه می‌شناسیم؛ گلرت گریندل‌والد که پیش از لرد ولدمورت بزرگترین جادوگر شرور دنیای جادوگران بود.

ولی از همه‌ی این‌ها جذاب‌تر، دیدن آلبوس دامبلدور جوان در قسمت دوم بود. هرچقدر می‌خواهید از «جنایت‌های گریندل‌والد» ایراد بگیرید، ولی حضور یک دامبلدور جوان با بازی دیدنی جود لا خیلی از هواداران هری پاتر را ذوق‌زده کرد و می‌کند. اصلا جذابیت این پیش‌درآمد همین ماجرای دامبلدور جوان و گریندل‌والد است که در کتاب‌های هری پاتر درباره‌ی دوستی و رفاقت و در نهایت دشمنی و نبرد تاریخی‌شان خوانده‌ایم.

علاوه بر این‌ها، در جانوران شگفت‌انگیز همان‌طور که از اسمش هم برمی‌آید، بی‌شما موجود ریز و درشت حقیقتا «شگفت‌انگیز» حضور دارند و تماشای سروکله زدن نیوت اسکمندر با آن‌ها بامزه و دوست‌داشتنی است. برخی از این موجودات را در اقتباس‌های سینمایی هری پاتر دیده‌ایم، ولی بیشترشان یا در کتاب‌ها و سر کلاس «نگهداری از موجودات جادویی» هاگرید حضور داشته‌ند و یا در کتاب فرعی «جانوران شگفت‌انگیز و زیستگاه آن‌ها» که رولینگ نوشت و با نام اسکمندر چاپ کرد.

هیاهوی دور جانی دپ (گریندل‌والد) و نظر و امتیاز منتقدها مال این دنیای کسل‌کننده و واقعی است. هواداران هری پاتر از غرق شدن دوباره در جهان جادوگران بیشترین لذت ممکن را می‌برند و مطمئنا این مجموعه‌فیلم هم مستثنی نیست.

۲. هیولایی فرا می‌خواند (A MONSTER CALLS)

شاید در ابتدا به نظر نرسد، ولی هیولایی فرا می‌خواند ارتباطی عمیق با دنیای هری پاتر دارد. در کتاب‌ها و فیلم‌ها،‌ هری پاتر پسر یتیمی است که همیشه خودش را جداافتاده و غریب حس می‌کند، تا اینکه پایش به جهان پر از شگفتی جادوگران و هاگوارتز باز می‌شود و بالاخره می‌فهمد جایگاهش کجاست.

در هیولایی فرا می‌خواند، پسری نوجوان که مادرش سرطان دارد و مرگش هر روز نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود، اسیر غم و ترسی سنگین و عمیق شده است و نمی‌داند با فکرهای ترسناکی که در سرش می‌گذرد و کابوسی که رهایش نمی‌کند،‌ کنار بیاید. تا اینکه هیولایی عظیم به شکل یک درخت ظاهر می‌شود و با تعریف قصه‌هایی عجیب برای او، غم و اندوهش را قابل تحمل می‌کند.

این فیلم یک فانتزی معمولی نیست و حواستان باشد که قصه‌ای به شدت غم‌انگیز و تکان‌دهنده دارد و اشک مخاطبانش را در می‌آورد. تأثیر هیولایی فرامی‌خواند به قدری سنگین است که هیچ‌وقت فراموش نخواهید کرد.

۳. خانه‌ی دوشیزه پرگرین برای بچه‌های عجیب (Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children)

کتاب‌های یتیم‌خانه‌ی دوشیزه پرگرین برای بچه‌های عجیب بیشتر از یک دهه بعد از هری پاتر منتشر شد و توجه مردم دنیا را به خودش جلب کرد.

داستان درباره‌ی پسر جوانی به نام جیکوب است که به دنبال کشف حقیقت درباره‌ی یک یتیم‌خانه‌ی متروکه و مخروبه، در زمان سفر می‌کند و با بچه‌هایی قبلا در آنجا زندگی می‌کردند ولی همزمان هنوز دارند زندگی می‌کنند آشنا می‌شود. سرپرستی یتیم‌خانه به عهده‌ی دوشیزه پرگرین است و بچه‌ها همگی قدرت‌هایی عجیب و خارق‌العاده دارند. از دختری که پر وزن است و روی هوا معلق می‌ماند گرفته تا پسرکی نامرئی.

این فیلم در سال ۲۰۱۱ و به کارگردانی تیم برتون ساخته شد و اوا گرین مرموز و دوست‌داشتنی در نقش دوشیزه پرگرین ظاهر شد و اسا باترفیلد نقش جیکوب را بازی کرد.

۴. پلی به سوی ترابیتیا (BRIDGE TO TERABITHIA)

کتاب پلی به سوی ترابیتیا به قلم کاترین پترسون در سال ۱۹۷۷ منتشر شد. کتاب داستان دختر و پسر نوجوانی به نام جس و لزلی را روایت می‌کرد که با قوه‌ی تخیلشان سرزمینی جادویی در جنگلی به نام ترابیتیا خلق می‌کردند و از مشکلات زندگی واقعی‌شان الهام می‌گرفتند.

در سال ۲۰۰۷، دیزنی اقتباسی سینمایی از کتاب ساخت با بازی جاش هاچرسون و آناسوفیا راب. پسر نویسنده‌ی رمان یعنی دیوید فیلم‌نامه‌ی این اقتباس را نوشت تا از وفاداری فیلم به کتاب مطمئن شود.

۵. قطب‌نمای طلایی (THE GOLDEN COMPASS)

وقتی قطب‌نمایی طلایی اکران شد، طرفداران کتاب منبع اقتباسش که به فارسی به «نیروی اهریمنی‌اش» (His Dark Materials) معروف شده است، دل خوشی این اقتباس سینمایی نداشتند. این مجموعه‌کتاب به نویسندگی فیلیپ پولمن هواداران زیادی داشت و انتظارها برای فیلم بالا رفته بود. ولی واکنش‌ها و فروش به قدری بد بودند که ساخت دنباله‌های آن کنسل شد.

با این حال هنوز هم تماشای این فیلم برای طرفداران هری پاتر و ژانر فانتزی جذاب است. مطرح کردن تئوری دنیاهای موازی در بستری از داستان نوجوانانه جذاب و دلنشین است و عناصری در فیلم وجود دارند که به دیدنش می‌ارزد. حالا و بعد از گذشت چندین سال از این اقتباس ناموفق، اچ‌بی‌او سریالی با اقتباس از کتاب‌های پولمن ساخته است که تا به اینجای کار بازخوردهای خوبی گرفته.

فیلم داستان دختر نوجوانی به نام لایرا است که بعد از اینکه دوستش را می‌ربایند، درگیر ماجراهای عجیب و تکان‌دهنده‌ای می‌شود و پا در سفری دور و دراز می‌گذرد و با جادوگران،‌خرس‌های قطبی سخنگو و دنیاهای تازه آشنا می‌شود.

۶. وقایع‌نگاری نارنیا: شیر، کمد، جادوگر (he Chronicles Of Narnia: The Lion, The Witch And The Wardrobe)

وقایع‌نگاری نارنیا مجموعه‌کتابی فانتزی و هفت جلدی است به قلم سی. اس. لوییس. نارنیا و هری پاتر مشترکات زیادی دارند، در هردو بچه‌هایی را می‌بینیم که وارد جهانی جادویی می‌شوند و باید در نبردهایی حماسی شرکت کنند. حالا در اینجا، بچه‌ها عملا وارد دنیای دیگر می‌شوند که ورودی‌اش به طرز غریبی پشت یک کمد لباس پنهان شده است.

در سال ۲۰۰۵ شیر، کمد، جادوگر به عنوان اولین فیلم از این مجموعه روانه‌ی سینماها شد. دو دنباله‌ی دیگر هم از این کتاب‌ها ساخته شد با عنوان «شاهزاده کاسپین» (Prince Caspian) و «سفر کشتی سپیده‌پیما» (The Voyage of the Dawn Trader) که به ترتیب در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰ اکران شدند. چون کتاب‌های نارنیا خیلی دنبال هم نیستند و ارتباطشان بیشتر عرضی است تا طولی، اقتباس‌های سینمایی‌اش هم خیلی با ترتیب مشخصی پیش نرفتند.

۷. سه گانه‌ی ارباب حلقه‌ها (The Lord of The Rings)

در بحث فیلم‌های فانتزی، اثری عظیم‌تر، دیدنی‌تر و حیرت‌انگیزتر از سه‌گانه‌ی ارباب حلقه‌ها در کل تاریخ سینما نداریم. کاری که پیتر جکسون با کتاب‌های تالکین کرد به قدری معرکه بود که حتی خودش هم نتوانست بعدها و با سه‌گانه‌ی هابیت آن را به این خوبی تکرار کند (البته فیلم‌های هابیت هم از آثار جذاب و دیدنی فانتزی هستند و صرفا با مقایسه با ارباب حلقه‌ها کم می‌آورند).

تا الان احتمالا تمام کسانی که دارند این مقاله را می‌خوانند، ارباب حلقه‌ها را دیده‌اند. ولی اگر ندیده‌اید هر فیلمی در برنامه‌تان هست کنار بگذارید و ۱۰ ساعت از عمرتان را برای تماشای جهانی بزرگ و بی‌نظیر آماده کنید. اگر هم دیده‌اید، شاید الان دوباره هوس کنید سراغشان بروید و از تماشای تک تک دقایق آن لذت وافر ببرید. چون ارباب حلقه‌ها فیلمی است که می‌شود بارها و بارها دید و هربار بیشتر از قبل از آن لذت برد. ضیافتی از قصه‌‌های جذاب و شخصیت‌های دوست‌داشتنی و تصاویر چشم‌نواز و موسیقی مسحورکننده.

۸. چین‌خوردگی در زمان (A Wrinkle in Time‎)

این فیلم در سال ۲۰۱۸ منتشر شد و براساس رمانی نوجوانانه نوشته‌ی مادلین لی‌انگل ساخته شده بود. داستان درباره‌ی سه کودک است که سفری را در طول فضا و زمان ترتیب می‌دهند پدر یکی از بچه‌ها را نجات دهند و در این حین جهان را هم از نابودی برهانند.

در فیلم بازیگرانی چون اُپرا وینفری، ریس ویترسپون و میندی کالینگ حضور دارند و ایوا دوورنی کارگردانی‌اش را برعهده داشته است. چین‌خوردگی در زمان در گیشه شکست بدی خورد،‌ ولی تصاویر خیره‌کننده‌ای دارد و درسی گران‌بها به کودکان می‌دهد.

۹. ماتیلدا (Matilda)

طرفداران هری پاتر با این فیلم دهه نودی حسابی سر ذوق می‌آیند، چون ماجرای بچه‌ای است که زندگی سختی دارد و ناگهان متوجه می‌شود یک ساحره است.

در این فیلم مارا ویلسون ۹ ساله بازی کرده است و دومین تجربه‌ی سینمایی‌ مهمش بعد از «معجزه در خیابان ۳۴‌ام به حساب می‌آید.

کارگردان فیلم دنی دویتو است و خودش در فیلم هم بازی کرده. پدر و مادر ماتیلدا و مدیر مدرسه‌اش با او رفتار خوبی ندارند و این دختربچه که به ستوه آمده است، قدرت‌های جادویی‌اش را بروز می‌دهد و از این قدرت‌ها استفاده می‌کند تا از خودش محافظت کند و سرانجام به آزادی برسد.

۱۰. بازی‌های گرسنگی / عطش مبارزه (The Hunger Games)

بازی‌های گرسنگی سه‌گانه‌ای به قلم سوزان کالینز بود که یک دهه بعد از هری پاتر و با الهام از آن منتشر شد و همه را شیفته‌ی خودش کرد. داستان کتاب در آینده‌ا‌ی پاد‌آرمان‌شهری می‌گذرد و درباره‌ی دختری جوان به اسم کتنیس اوِردین است که داوطلب می‌شود به جای خواهر کوچکترش در مبارزاتی مرگبار شرکت کند. مبارزاتی تحت عنوان بازی‌های گرسنگی که سالانه برگزار می‌شود و تنها یک نفر از آن زنده بیرون می‌آید.

اقتباس سینمایی اولین کتاب در سال ۲۰۱۲ منتشر شد و نقش اصلی‌اش را جنیفر لارنس بازی می‌کرد. سه دنباله‌ی بعدی برای آن ساختند و به سنت هری پاتر که جلد آخر کتابش را به ۲ فیلم تبیدل کردند، اینجا هم جلد سوم را با دو فیلم به نمایش در آوردند.

در مجموع، فیلم‌های بازی‌های گرسنگی ۲ میلیارد و ۹۷ میلیون دلار در جهان فروش داشتند.

۱۱. هزارتوی پن (Pan’s Labyrinth)

بخش زیادی از موفقیت هری پاتر مرهون قصه‌های پریان و اسطوره‌ها بود، و گی‌یرمو دل‌تورو استاد این مضامین است. خیلی از فیلم‌هلی این کارگردان مؤلف برای هواداران هری پاتر دیدنی و جذاب خواهد بود، از جمله «ستون فقرات شیطان» (The Devil’s Backbone) که داستانی فانتزی و ترسناک داشت.

ولی بهترین فیلم فانتزی او هزارتوی پن است و داستان دختربچه‌ای را روایت می‌کند که در حین جنگ داخلی اسپانیا با مادرش زندگی می‌کند. همزمان که وحشت‌های دنیای واقعی و جنگ زندگی او را احاطه کرده است، دختر جهانی زیرزمینی مملو از هیولاها و موجودات عجیب کشف می‌کند که خطری جدی‌تر دارد.

۱۲. ماجراهای اسپایدرویک (The Spiderwick Chronicles)

ماجراهای اسپایدرویک که در سال ۲۰۰۸ منتشر شد، فیلمی نسبتا کمترشناخته شده است درباره‌ی جادو و کشف جهان‌های پنهان. فیلم با اقتباس از رمانی ۸ جلدی ساخته شده است که طی سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ منتشر شد.

فیلم بنا بود قسمت اول یک مجموعه دنباله‌دار باشد ولی به دلایلی منتفی شد. فردی هایمور نقش پسر نوجوانی است که دفترچه‌ای پیدا می‌کند و از وجود موجودات جادویی باخبر می‌شود و آن‌ها را به دنیای ما می‌آورد.

۱۳. داستان بی‌پایان (The Neverending Story)

داستان بی‌پایان به کارگردانی ولفگنگ پترسون که در سال ۱۹۸۴ ساخته شد، اقتباسی بود از رمانی نوشته‌ی مایکل اینده. در فیلم داستانی موازی از دنیای واقعی و دنیای فانتزی درون یک کتاب می‌بینیم.

وقتی پسربچه‌ای به نام باستین کتابی با نام داستان بی‌پایان پیدا می‌کند و وقتی آن را می‌خواند، متوجه می‌شود که هر آنچه که دارد می‌خواند، در حال رخ دادن است. این داستان به پسربچه قدرت و استقامت می‌دهد تا بالاخره شجاعتش را پیدا کند و درذ دنیای واقعی مقابل زورگویی بایستد.

۱۴. دونده‌ی هزارتو (The Maze Runner)

دونده‌ی هزارتو یکی دیگر از فیلم‌های دنباله‌داری بود که با اقتباس از کتاب‌های نوجوانانه ساخته شد و امید داشت مثل هری پاتر موفق شود. دونده‌ی هزارتو شاید به بزرگی و محبوبیت هری پاتر نرسید و هیچ‌وقت نرسد، ولی کاری را کرد که خیلی‌ از اقتباس‌ها موفق نشدند و آن به پایان رساندن داستانش بود. این روزها شاهد اقتباس‌های زیادی هستیم که بعد از یک یا دو فیلم به سرانجام نمی‌رسند. ولی دونده‌ی هزارتو تا آخرین قسمتش را هم روانه‌ی سینماها کرد.

این فیلم با اقتباس از کتاب‌هایی نوشته‌ی جیمز دشنر ساخته شد و داستان تعدادی نوجوان را روایت می‌کند که در مکانی مرموز بیدار می‌شوند و هیچ خاطره‌ای از زندگی‌شان ندارند.

هزارتویی عظیم در آن مکان هست که ممکن است راه خروجشان باشد، ولی موجودات و هیولاهایی مرگبار در آن وجود دارند که ورود به هزارتو را تقریبا غیرممکن کرده است.

۱۵. پرسی جکسون و المپ‌نشینان: دزد صاعقه (Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief)

رمان‌های پرسی جکسون محبوبیت زیادی بین طرفداران این ژانر داشت. داستان‌های ریک ریوردان در جهانی می‌گذشت که پر بود از اسطوره و خدایان.

با این حال، فیلمی که با اقتباس از آن ساخته شد تغییرات زیادی نسبت به کتاب داشت و هواداران رمان‌ها را عصبانی کرد. ولی برای کسانی که کتاب‌ها را نخوانده‌اند و طرفدار هری پاتر هستند، تماشای این فیلم لذت‌بخش خواهد بود.

