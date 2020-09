بر اساس صحبت‌های اخیر رئیس شبکه‌ی اچ‌بی‌او، کیسی بلوز، نخستین پیش‌درآمد سریال «بازی تاج و تخت» (گیم آو ترونز) تحت نام «خاندان اژدهایان» در سال ۲۰۲۲ روی آنتن می‌رود.

در دنیای تلویزیون برای سریال‌های محبوب و موفق معمولا چند سریال فرعی پیرامون شخصیت‌ها و خطوط داستانی سریال اصلی ساخته می‌شود. بازی تاج و تخت نیز از این قاعده مستثنی نیست و شبکه‌ی اچ‌بی‌او قصد دارد چند مجموعه‌ی تلویزیونی را بر اساس این سریال فانتزی-اساطیری بسازد. نخستین پیش‌درآمد بازی تاج و تخت قرار است سریال خاندان اژدهایان باشد که حدود ۳۰۰ سال پیش از آغاز سریال اصلی رقم می‌خورد و مطابق کتاب «آتش و خون» نوشته‌ی جرج آر. آر. مارتین چگونگی افول خاندان تارگریان را نشان می‌دهد. با توجه به صحبت‌های اخیر کیسی بلوز در سال ۲۰۲۲ باید منتظر آغاز پخش این مجموعه باشیم.

جزئیات جدید درباره پیش‌درآمد «بازی تاج و تخت» از زبان جورج آر.آر.مارتین

اینطور که پیداست تیم سازنده‌ی سریال خاندان اژدهایان در حال انتخاب بازیگران مد نظرش است و فعلا تمرکز آن‌ها روی یافتن بازیگران اصلی زن سریال و خصوصا بازیگران نقش رینیرا تارگرین و الیسنت های تاور است.

میگل ساپوچنیک آرژانتینی برای کارگردانی قسمت پایلوت و چند قسمت دیگر از فصل نخست خاندان اژدهایان انتخاب شده است. او پیش از این به عنوان کارگردان چند قسمت از بازی تاج و تخت با اچ‌بی‌او همکاری داشته است. همچنین رایان کندال به خاطر ساخت سریال کلونی شناخته می‌شود، وظیفه نوشتن فیلمنامه‌ی نخستین پیش‌درآمد بازی تاج و تخت را برعهده دارد.

پیش از این قرار بود یک سریال پیش‌درآمد دیگر نیز با حضور نائومی واتس بر اساس سری رمان‌های «ترانه یخ و آتش» ساخته شود که شبکه‌ی اچ‌بی‌او به دلایلی نامشخص ساخت آن را لغو کرد.

بازی تاج و تخت چندی قبل در جوایز دیجیتال اسپای توانست عنوان بهترین سریال قرن بیست و یکم را به خود اختصاص دهد تا بدانیم برخلاف تصورات، پایان ضعیف این مجموعه باعث از بین رفتن محبوبیت آن در میان عامه‌ی مردم نشده است. این جایزه تنها موفقیت بازی تاج و تخت پس از فصل پایانی‌اش نیست، بلکه این سریال پیش از این توانسته بود در مراسم امی ۲۰۱۹ نامزد ده رشته‌ی مختلف شود و در نهایت دو جایزه از جوایز بخش بازیگری را به خود اختصاص دهد.

