نوید محمدزاده بازیگر جدید فیلم نگهبان شب شد

هفته‌ی گذشته فیلم «نگهبان شب» به کارگردانی رضا میرکریمی پروانه‌ی ساخت دریافت کرد و حالا نوید محمدزاده به عنوان نخستین بازیگر این فیلم معرفی شده است.

رضا میرکریمی قصد دارد تا چندی دیگر فیلم نگهبان شب را جلوی دوربین ببرد. میرکریمی علاوه‌بر کارگردانی، وظیفه‌ی تهیه‌کنندگی این فیلم را هم برعهده دارد و فیلمنامه‌ی نگهبان شب نیز توسط او و محمد داوودی نوشته خواهد شد. بنابر گزارشات منتشر شده در فیلم جدید میرکریمی قرار است شاهد معرفی چند بازیگر جوان و با استعداد باشیم، اما این فیلمساز زنجانی قصد دارد از چند چهره‌ی شناخته شده نیز در فیلم خود استفاده کند که یکی از آن‌ها نوید محمدزاده است.

مهم‌ترین جوایز جشنواره فیلم شانگهای به «قصر شیرین» میرکریمی رسید

هنوز هیچ اطلاعاتی از داستان، طرح کلی یا ترکیب بازیگران نگهبان شب در دسترس نیست. اما انتظار داریم فیلمبرداری این فیلم تا اواخر سال جاری انجام شود ولی به نظر نمی‌رسد میرکریمی با نگهبان شب در سی‌ونهمین دوره‌ی جشنواره‌ی فجر حضور پیدا کند.

میرکریمی با فیلم قبلی خود، «قصر شیرین»، توانست بیش از ۲۰ جایزه‌ی بین‌المللی معتبر را کسب کند. این فیلم یک اثر جاده‌ای است که در آن داستان دگردیسی یک مرد میانسال روایت می‌شود. قصرشیرین همانند فیلم‌های جاده‌ای موفقی همچون «و مادرت نیز همین‌طور» بر اهمیت خانواده و حفظ دوستی‌ها تاکید می‌کند. جلال (با بازی حامد بهداد) پس از مرگ مغزی شدن همسرش به دنبال فروش اعضای بدن اوست و تعهد چندانی به دو فرزند کوچکش ندارد، اما طی یک سفر ۸۰ دقیقه‌ای و در چند صحنه‌ی دراماتیک همه چیز دستخوش تغییر می‌شود و این مرد آفتاب‌سوخته بیشتر ارزش عزیزانش را درمی‌یابد.

نوید محمدزاده که سال ۲۰۱۹ به خاطر بازی در فیلم «متری شیش و نیم» موفق به دریافت جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد از جشنواره‌ی توکیو شد، امسال علاوه‌بر فیلم نگهبان شب قرار است در فیلم «شب، داخلی، دیوار» به نویسندگی و کارگردانی وحید جلیلوند نیز بازی کند که در آن نقش یک مرد نابینا را برعهده دارد.

