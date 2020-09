وقتی این روزها به بازیگران زن محبوب فکر می‌کنیم، معمولا یکی از اولین نام‌هایی که به ذهنمان می‌آید اسکارلت جوهانسون است. عمده‌ی شهرت و محبوبیت جوهانسون به دلیل بازی در نقش بیوه‌ی سیاه درجهان سینمایی مارول است، ولی او علاوه بر اینکه عضوی کلیدی در بین انتقام‌جویان به حساب می‌آید، در بلاکباسترها و پروژه‌های محبوب دیگری هم حضور داشته است و در بین سینمادوستان با هر قشر و سلیقه‌ای، هوادار دارد.

اسکارلت جوهانسون بازیگر با استعدادی است و در جاهای مختلف ثابت کرده است که اگر موقعیتش باشد، برگ‌های برنده‌ای رو می‌کند و حتی دل رأی دهندگان آکادمی اسکار را به دست می‌آورد. در ادامه ۱۰ فیلم اسکارلت جوهانسون به ترتیب عملکردشان در گیشه معرفی شده‌اند.

۱۰. لوسی (Lucy)

کارگردان: لوک بسون

لوک بسون سال ساخت: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ میزان فروش: ۴۶۳ میلیون دلار

یکی از جسورانه‌ترین نقش‌های اسکارلت جوهانسون در فیلم لوسی لوک بسون بود. در اینجا زنی جوان و ۲۵ ساله است که بعد از ربوده شدن به دست خلافکارهای کره‌ای، مجبور می‌شود در شکمش مواد جا‌به‌جا کند. ولی موادی که حاملش است یک مخدر عادی نیست.

وقتی کیسه‌ی این مواد در شکمش پاره و محتویاتش جذب بدنش می‌شود، او قدرت‌های مافوق بشری پیدا می‌کند و (طبق یک تئوری تخیلی) طوری می‌شود که به صد در صد مغزش دسترسی داشته باشد.

لوسی اکشن باحال و پر زد و خوردی است که با دیدنش مدتی سرگرم می‌شوید.

۹. مرد آهنی ۲ (Iron Man 2)

کارگردان: جان فاورو

جان فاورو سال ساخت: ۲۰۱۰

۲۰۱۰ میزان فروش: ۶۲۴ میلیون دلار

فیلمی که یکی از محبوب‌ترین و بهترین قهرمان‌های زن مارول را به سینمادوستان معرفی کرد. ناتاشا رومانوف معروف به بیوه‌ی سیاه با مهارت‌های مثال‌زدنی و شخصیت جذابش به بیننده‌ها نوید ظهور یک قهرمان ماندگار را می‌داد که هم توانست کنار تونی استارک خودش را نشان دهد و هم بعدها در کنار کاپیتان آمریکا خوش درخشید.

او در اینجا به تونی استارک کمک می‌کند تا مغلوب دشمنی که کینه‌ی پدرش را در سینه دارد نشود و بار دیگر جهان را در صلح نگاه دارد.

۸. آواز (Sing)

کارگردان: گارث جنینگز

گارث جنینگز سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ میزان فروش: ۶۳۴ میلیون دلار

در این انیمیشن به جز جوهانسون ستارگانی چون متیو مک‌کانهی، سث مک‌فارلین، ریس ویترسپون و جان سی. رایلی هم صداپیشگی کرده‌اند. جوهانسون در اینجا نقش جوجه‌تیغی محبوب و مشهوری را بازی می‌کند که خواننده‌ی سبک پانک-راک است و می‌خواهند از حضورش برای جذب تماشاچی استفاده کنند.

۷. کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان (Captain America: The Winter Soldier)

کارگردان: برادران روسو

برادران روسو سال ساخت: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ میزان فروش: ۷۱۴.۴ میلیون دلار

در این فیلم که برادران روسو را به انتخاب اول مارول برای کارگردانی فیلم‌های انتقام‌جویان تبدیل کرد، بیوه‌ی سیاه در کنار استیو راجرز/کاپیتان آمریکا ظاهر می‌شود. با ستارگانی چون ساموئل ال. جکسون، کریس ایونز، رابرت ردفورد، رابرت داونی جونیور و اسکارلت جوهانسون، فروش بالای سرباز زمستان اجتناب‌ناپذیر بود.

کاراکتر ناتاشا رومانوف اینبار به کمک کاپیتان آمریکا آمده است تا در دوره‌ی تاریک و مملو از خیانت و بی‌اعتمادی، از شرافت و آبروی این ابرقهرمان بزرگ دفاع کند و در این حین مهارت‌های بیشتری را از خودش نشان می‌داد که به انبوه هوادارانش افزود.

۶. کتاب جنگل (The Jungle Book)

کارگردان: جان فاورو

جان فاورو سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ میزان فروش: ۹۶۷ میلیون دلار

این بازسازی چشم‌نواز و دیدنی از انیمیشن محبوب دیزنی یکی دیگر از آثار خیلی خوب جوهانسون است. صداپیشگان این فیلم شامل بازیگران بزرگی چون بن کینگزلی، بیل موری و ادریس البا می‌شد و اسکارلت جوهانسون با اینکه فقط در یک صحنه‌ حضور دارد، به قدری اجرای به‌یادماندنی و زیبایی ارائه داده است که در انتهای فیلم و وقتی در تیتراژ آهنگ «Trust in me» را با صدای او می‌شنوید، سایه‌ی جوهانسون را روی کل فیلم حس می‌کنید.

جوهانسون صدای مار پیتون فریبنده و خطرناکی به نام «کا» را در می‌آورد و با صدایش کاری کرده است که این مار ترسناک، جذاب و کاریزماتیک و حتی تا حدودی دوست‌داشتنی شود.

۵. کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی (Captain America: Civil War)

کارگردان: برادران روسو

برادران روسو سال ساخت: ۲۰۱۶

۲۰۱۶ میزان فروش: ۱ میلیارد و ۱۵ میلیون دلار

تقریبا تمام ابرقهرمان‌های جهان سینمایی مارول در این فیلم حضور دارند و برای خودش یک پا انتقام‌جویان حساب می‌شود. درگیری دو تیم از ابرقهرمان‌ها که هرکدام محبوبیت زیادی نزد تماشاگران دارند، هم جذاب بود و هم نفس‌گیر. هم‌زمان که تونی استارک و استیو راجرز به خاطر وقایع تلخ گذشته تا مرز نابودی همدیگر و انتقام‌جویان پیش می‌رفتند، بیوه‌ی سیاه با انتخاب‌های هوشمندانه‌اش سر بزنگاه، به جایگاهی بالاتر نزد هواداران خودش رسید.

۴. انتقام‌جویان: عصر اولتران (The Avengers: Age of Ultron)

کارگردان: جاس ویدون

جاس ویدون سال ساخت: ۲۰۱۵

۲۰۱۵ میزان فروش: ۱.۴ میلیارد دلار

دومین فیلم انتقام‌جویان داستان تلاش تونی استارک برای ساخت هوش مصنوعی قدرتمندی بود که می‌خواست در دنیا صلح برقرار کند، ولی بشریت را اصلی‌ترین مانع صلح می‌دید.

تونی استارک به همراه بیوه‌ی سیاه و ثور و هالک و کاپیتان آمریکا مجبور می‌شدند با این هوش مصنوعی و ارتشش مبارزه کنند تا بشریت را از نابودی نجات دهند. در این فیلم برای اولین بار با کاراکتر اسکارلت ویچ (الیزابت اولسن) آشنا می‌شدیم.

۳. انتقام‌جویان (The Avengers)

کارگردان: جاس ویدون

جاس ویدون سال ساخت: ۲۰۱۲

۲۰۱۲ میزان فروش: ۱.۵ میلیارد دلار

سرانجام و در سال ۲۰۱۲ پروژه‌ای که همه انتظارش را می‌کشیدند و میلیون‌ها هوادار بی‌صبرانه برای اکرانش لحظه‌شماری می‌کردند، اکران شد و ثابت کرد که این همه هزینه و صبر و هیجان، بی‌نتیجه نبوده است. کنار هم قرار دادن این تعداد ابرقهرمان در یک فیلم، ایده‌ای جسورانه و جاه‌طلبانه بود و احتمال داشت به شکست منجر شود. ولی خوشبختانه همه چیز درست کنار هم قرار گرفت و به هرکدام از این شخصیت‌های محبوب و قدرتمند و دوست‌داشتنی زمان کافی در فیلم داده شد تا طرفدارانشان راضی و خرسند و خوشحال از سالن‌های سینما بیرون بیایند.

۲. انتقام‌جویان: جنگ ابدیت (Avengers: Infinity War)

کارگردان: برادران روسو

برادران روسو سال ساخت: ۲۰۱۸

۲۰۱۸ میزان فروش: ۲ میلیارد دلار

تانوس، ضدقهرمان سهمگینی که از اولین انتقام‌جویان نوید حضورش را به هواداران داده بودند، سرانجام و با این فیلم خودش را تمام و کمام نشان داد و قدرتمندترین قهرمان‌های زمین با تهدیدی روبه‌رو شدند که هیچ نظیر و همانندی نداشت. جنگ ابدیت ریسک بزرگی در انتهای قصه‌اش کرد و نیمی از قهرمان‌های محبوب مارول را به نیستی و نابودی کشاند. با اینکه همه می‌دانستیم که بازگشتشان حتمی است و پروژه‌های آینده‌ی مارول با حضور کاراکترهایی چون اسپایدر من دستشان را رو می‌کرد، ولی تماشای چند دقیقه‌ی نهایی فیلم برای همه تکان‌دهنده و تأثیرگذار بود. به‌ویژه صحنه‌ی دلخراش نابودی اسپایدر من و واکنش تونی استارک.

این ریسک بزرگ به خوبی در گیشه جواب داد و فروش ۲ میلیارد دلاری را نصیب مارول کرد.

۱. انتقام‌جویان: پایان بازی (Avengers: Endgame)

کارگردان: برادران روسو

برادران روسو سال ساخت: ۲۰۱۹

۲۰۱۹ میزان فروش: ۲.۸ میلیارد دلار

پرفروش‌ترین فیلم اسکارلت جوهانسون پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما هم هست.

یک پایان‌بندی حماسی برای این فاز جهان سینمایی مارول که همه را از هر قشری راضی نگه داشت. پایان بازی با بی‌شمار شخصیت و خط داستانی و لحظات اکشن، کاری می‌کند که ۳ ساعت زمانش را حس نکنید و تا آخرین لحظه خیره به تصویر بمانید.

اسکارلت جوهانسون که فیلم به فیلم در دنیای مارول مهم‌تر و قدرتمندتر و محبوب‌تر شد، در اینجا به اوج خودش رسید و با ایثارگری و جسارت و شجاعتش یکی از اصلی‌ترین دلایل شکست تانوس شد. سرنوشت ناتاشا رومانوف بعد از این فیلم کمی مبهم و نامشخص است، ولی با وجود فیلم مستقل بیوه‌ی سیاه که قرار است اکران شود و به خاطر کرونا مدام عقب می‌افتد، می‌توان امیدوار بود کار سینما با این ابرقهرمان حالا حالاها ادامه داشته باشد.

