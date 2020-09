فیلم گرجستانی «آغاز» جوایز جشنواره سن سباستین را درو کرد

فیلم سینمایی «آغاز» (Beginning) محصول مشترک کشورهای گرجستان و فرانسه مهم‌ترین جوایز جشنواره بین‌المللی فیلم سن‌سباستین ۲۰۲۰ را به خود اختصاص داد.

فیلم سینمایی آغاز که امسال در جشنواره سن سباستین با تحسین منتقدان روبرو شد و از جمله ۱۳ فیلمی بود که در بخش رقابتی جشنواره شرکت می‌کردند، اولین اثر فیلمساز زن گرجی دئا کولومبگاشویلی است. فیلم علاوه بر جایزه صدف طلایی که مهم‌ترین جایزه جشنواره است و به بهترین فیلم می‌رسد، جایزه بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر زن و بهترین فیلم‌نامه را هم دریافت کرده تا درخششی تما‌م‌عیار داشته باشد.

فیلم‌نامه آغاز را کولومبگاشویلی به همراه راتی اونلی به رشته تحریر درآورده و ایا سوخیتاشویلی ایفای نقش اول فیلم را برعهده دارد؛ این بازیگر زن بابت همین نقش برنده جایزه بهترین بازیگر زن شد.

فیلم آغاز درباره زنی است مسیحی که در ازدواجش دچار بحران شده و ایمان دینی‌اش نیز با شک روبرو شده است.

همانطور که اشاره شد فیلم سینمایی آغاز به شدت مورد تعریف و تمجید منتقدان قرار گرفته است. منتقد هالیوود ریپورتر در واکنش به فیلم و توضیح احترام به این اثر در بخشی از نقدش نوشته است: «باید تعظیمی مبارک و فرخنده در برابر این استعداد جدی عرصه فیلم‌های هنری به جا آورد.»

آغاز در میان آثار برگزیده جشنواره فیلم کن امسال که اسامی‌شان به عنوان آثار بخش مسابقه اعلام شد نیز حضور داشت؛ جشنواره بین‌المللی کن ۲۰۲۰ برگزار نشد اما فیلم‌های برگزیده بخش مسابقه‌اش را رسما اعلام کرد. این اثر گرجستانی در عین حال در جشنواره‌های فیلم تورنتو، بوسان و نیویورک نیز شرکت کرده است و جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان فیلم را از جشنواره تورنتو دریافت کرد.

قرار بود امسال چه فیلم‌هایی در جشنواره کن ۲۰۲۰ شرکت کنند؟

جایزه صدف نقره‌ای بهترین بازیگر مرد جشنواره به چهار بازیگر اصلی فیلم «یک دور دیگر» (Another Round) ساخته توماس وینتربرگ اختصاص یافت. مدس میکلسن، توماس بو لارسن، مگنوس میلانگ و لارس رانته چهار بازیگر این اثر سینمایی‌اند.

فیلم یک دور دیگر؛ یکی از بهترین فیلم‌های وینتربرگ تاکنون

فیلم سینمایی مستند «خمره طلا: چند دور با شین مک‌گاون» (Crock of Gold: A Few Rounds With Shane MacGowan) ساخته جولین تمپل فیلم‌ساز بریتانیایی درباره یک گروه پانک راک ایرلندی و بنیان‌گذار آن شین مک‌گاون از دیگر برندگان جشنواره بود که جایزه ویژه هیات داوران را به خود اختصاص داد؛ تهیه‌کنندگی این مستند را جانی دپ برعهده داشته است.

جشنواره سن سباستین امسال از ۲۸ شهریور تا ۵ مهرماه برگزار شد و از جمله رویدادهای سینمایی بود که با وجود مشکلات ناشی از شیوع ویروس کرونا برای حفظ رونق سینما برگزار شدند.

جشنواره امسال با فیلم «فستیوال ریفکین» (Rifkin’s Festival) جدیدترین اثر وودی آلن کارگردان نام‌آشنای آمریکایی افتتاح شد. فستیوال ریفکین که بازیگرانی چون النا آنایا (بازیگر فیلم «پوستی که در آن زندگی می‌کنم» به کارگردانی پدرو آلمودوار) و لویی گارل (بازیگر فیلم «رویابین‌ها» به کارگردانی برناردو برتولوچی) را در میان عوامل خود دارد درباره یک زوج آمریکایی است که هنگام برگزاری‌ جشنواره سن سباستین به این شهر رفته و جذب جادوی سحرانگیز جشنواره و سینما می‌شوند.

با این اوصاف چندان عجیب به نظر نمی‌رسد که جشنواره سن سباستین علاقه‌مند شده فیلم آلن را به عنوان اثر افتتاحیه این رویداد برگزیند. فیلم‌ سینمایی فستیوال ریفکین‌ در سال ۲۰۱۹ تولید شد و زمانی خبر تولید آن به گوش مخاطبان رسید که آلن در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت قصد بازنشستگی ندارد.

از جمله دیگر وقایع مهم این رویداد هنری می‌توان به اکران فیلم «پدر» (The Fahter) اثر فلوریان زلر اشاره کرد که برنده جایزه مخاطبان جشنواره شد. پدر از جمله امیدهای اسکار امسال به حساب می‌آید بویژه آنتونی هاپکینز بازیگر نقش اصلی مرد فیلم یکی از شانس‌های دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد اسکار است.

در فیلم سینمایی پدر، هاپکینز نقش مردی ۸۰ ساله به نام آنتونی را برعهده دارد؛ مردی مغرور که با وجود افزایش سن و نیاز فزاینده‌ای که به کمک دخترش دارد یاری او را پس می‌زند. آنتونی به تدریج مرزهای میان واقعیت و خیال را گم می‌کند. حضور هاپکینز در این فیلم و ایفای نقش آنتونی یکی از بهترین کارهای او ظرف سال‌های اخیر است. بعضی از منتقدان معتقدند می‌شود ادعا کرد که آنتونی هاپکینز تک‌تک صحنه‌ها و لحظه‌های فیلم را عمیقا به تصاحب خود درآورده.

آنتونی هاپکینز با فیلم «پدر» برای دومین جایزه اسکارش خیز برداشت

