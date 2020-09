جزییات فیلم بدون هیچ حرکت ناگهانی سودربرگ مشخص شد

استیون سودربرگ ساخت فیلم «بدون هیچ حرکت ناگهانی» را با حضور بازیگرانی همچون دیوید هاربر و برندن فریزر تا چندی دیگر از سر می‌گیرد.

سودربرگ را بیشتر به خاطر ساخت فیلم‌های جنایی با مضامین پیچیده و عمیق دوست داریم. فیلم‌ساز پنجاه و هفت ساله آمریکایی که چندین فیلم موفق همچون «سکس، دروغ و نوار ویدئویی»، «شیوع»، «قاچاق» و «خارج از دید» در کارنامه‌اش به چشم می‌خورد قصد دارد در همکاری با اچ‌بی‌او مکس یک فیلم تریلر جنایی دیگر تحت نام بدون هیچ حرکت ناگهانی بسازد که داستان آن در دهه‌ی ۱۹۵۰ میلادی رقم می‌خورد و ماجرای یک سرقت پیچده را روایت می‌کند.

۱۲ سرقت به‌یادماندنی سینما؛ از فاجعه‌بارترین تا موفق‌ترین

خلاصه داستان رسمی منتشر شده از این فیلم به این شرح است: «در سال ۱۹۹۵ یک گروه سرقت کوچک مامور می‌شوند تا یک سند را بدزند. در ابتدا آن‌ها تصور می‌کنند که برای سرقت یک سند ساده مامور شده‌اند، اما هنگامی که نقشه‌شان به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود، متوجه ابعاد پیچیده‌ی ماجرا می‌شوند. در ادامه اعضای این گروه به دنبال یافتن افرادی که آن‌ها را استخدام کرده‌اند می‌روند، اما به نتیجه‌ی مشخصی نمی‌رسند و این سرآغاز داستان چند لایه‌ی فیلم بدون هیچ حرکت ناگهانی است.»

قرار بود بازیگرانی همچون جورج کلونی، جان سینا و سباستین استن در این فیلم حضور یابند، اما به دنبال توقف تولید آن به خاطر شیوع کروناویروس ترکیب بازیگران فیلم جدید سودربرگ تغییر کرد و پس از کنار رفتن این بازیگران، شاهد نقش‌آفرینی دیوید هاربر، برندن فریزر، جان هم، جولیا فاکس و ایمی سایمتز در بدون هیچ حرکت ناگهانی خواهیم بود.

تهیه‌کنندگی این فیلم بر عهده‌ی کیسی سیلور است و وظیفه‌ی نوشتن فیلمنامه آن به اد سلیمان سپرده شده است که او را بیشتر به خاطر فیلم‌های «مردان سیاه‌پوش» و «اکنون مرا می‌بینی ۲» می‌شناسیم.

سودربرگ با نخستین فیلم بلند خود، یعنی سکس، دروغ و نوار ویدئویی در سال ۱۹۸۹ توانست جایزه‌ی نخل طلای جشنواره‌ی کن را کسب کند تا عنوان جوان‌ترین فیلم‌ساز برنده‌ی این جایزه‌ی معتبر نیز به او برسد. او همچنین در سال ۲۰۰۰ به خاطر فیلم «قاچاق» توانست جایزه‌ی اسکار بهترین کارگردانی را به دست آورد. فیلم‌های اخیر سودربرگ به اندازه‌ی آثار ابتدایی او موفق نبوده‌اند و به همین خاطر بسیاری از سینمادوستان امیدوارند با بازگشت او به سبک جنایی و زیرسبک سرقت، سودربرگ باری دیگر به روزهای اوج خود بازگردد.

منبع: Screenrant

The post جزییات فیلم بدون هیچ حرکت ناگهانی سودربرگ مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala