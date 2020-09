فیلم «مجبوریم» به کارگردانی رضا درمیشیان که برای حضور در جشنواره‌ی فجر انتخاب نشد، در جشنواره‌ی توکیو ۲۰۲۰ رونمایی خواهد شد.

فیلم‌های درمیشیان همواره رابطه‌ی خوبی با ممیزی، توقیف و مواردی از این دست داشته‌اند! فیلم «بغض» محصول ۱۳۹۰ در ایران پروانه‌ی ساخت دریافت نکرد و پس از آن در سی‌امین جشنواره‌ی فیلم فجر از داوری و بخش مسابقه‌ی اصلی کنار گذاشته شد. فیلم بعدی درمیشیان یعنی «عصبانی نیستم!» نیز سال‌ها توقیف بود تا اینکه بالاخره در سال ۱۳۹۷ اکرانی کوتاه، اما موفقی را تجربه کرد. اینطور که پیداست مشکلات درمیشیان با برخی مسئولان سینمایی همچنان پابرجاست و بسیاری از سینمادوستان متعقدند دلیل راه نیافتن فیلم مجبوریم به جمع آثار حاضر در جشنواره‌ی فیلم فجر سال گذشته همین مسائل است. فیلم جدید او با اینکه موفق نشد نخستین نمایش خود را در جشنواره‌ی فجر داشته باشد، قرار است آبان ماه و در جشنواره‌ی بین‌المللی فیلم توکیو روی پرده برود.

هیچ خلاصه داستان رسمی از فیلم مجبوریم تا به این ساعت منتشر نشده است، اما بر اساس عکس‌های منتشر شده از آن می‌توان حدس زد باری دیگر با یک فیلم اجتماعی و جنوب شهری از درمیشیان مواجه خواهیم شد. از بازیگران مجبوریم می‌توانیم به فاطمه معتمدآریا، نگار جواهریان، پارسا پیروزفر، بهمن فرمان آرا، پردیس احمدیه، مجتبی پیرزاده، بابک کریمی و همایون ارشادی اشاره کرد.

جشنواره‌ی توکیو ۲۰۲۰ به صورت حضوری از ۹ تا ۱۹ آبان‌ماه (۳۱ اکتبر تا ۹ نوامبر) برگزار خواهد شد. در جشنواره‌ی امسال سه بخش اصلی و همیشگی این رویداد یعنی مسابقه، آینده آسیا و صدای سینمای ژاپن با یکدیگر ترکیب شده‌اند و یک بخش تحت نام بهترین‌های توکیو ۲۰۲۰ را تشکیل داده‌اند و به جای جوایز معمول در زمینه‌های مختلف، تنها جایزه‌ی بهترین فیلم از نظر مردم اهدا خواهد شد.

جشنواره‌ی توکیو امسال به طور کلی شامل ۳۵ فیلم می‌شود که ۷ مورد از این آثار آسیایی بوده و ۲۵ فیلم باقی مانده مربوط به فیلم‌سازانی از سایر قاره‌ها می‌شود. سینمای ایران علاوه‌بر مجبوریم، «تی تی» به کارگردانی آیدا پناهنده را هم در بخش بهترین‌های توکیو ۲۰۲۰ دارد. اطلاعات خاصی از داستان تی تی نیز در دسترس نیست و فقط می‌دانیم پارسا پیروزفر، الناز شاکردوست، هوتن شکیبا، سودابه جعفرزاد، امیر حامد و مهدی فریضه در چهارمین فیلم بلند سینمایی پناهنده ایفای نقش کرده‌اند.

دو فیلم ایرانی «شیطان وجود ندارد» و «دشت خاموش» نیز در بخش تمرکز جهانی روی پرده می‌روند. این بخش به آثار برگزیده سایر جشنواره‌های سینمایی اختصاص دارد. شیطان وجود ندارد در ابتدای سال ۲۰۲۰ توانست خرس طلایی جشنواره‌ی برلین را از آن خود کند و دشت خاموش نیز چند هفته‌ی قبل جایزه‌ی بهترین فیلم بخش افق‌های جشنواره‌ی ونیز را کسب کرد.

از فیلم‌های مهم حاضر در بخش‌های مختلف جشنواره‌ی توکیو ۲۰۲۰ می‌توان به «سیب‌ها» به کارگردانی کریستوس نیکو، «پس از عشق» به کارگردانی آلین خان، «سرزمین آواره‌ها» به کارگردانی کلوئی ژائو و «فوریه» به کارگردانی کامن کالف اشاره کرد.

