جان سینا از جزییات فیلم سریع و خشمگین ۹ صحبت کرد

جان سینا به عنوان شخصیت منفی اصلی فیلم «سریع و خشمگین ۹» اعلام کرده است عضو جدید خانواده‌ی «سریع و خشمگین» به برخی از پرسش‌های هواداران در مورد داستان فیلم‌های قبلی این مجموعه پاسخ خواهد داد.

جان سینا قرار است در فیلم سریع و خشمگین ۹ نقش جیکوب تورتو، برادر دومنیک (وین دیزل) و میا تورتو (جوردانا بوروستر) را ایفا کند. طی نسخه‌های اخیر سری سریع و خشمگین همواره شارلیز ترون شخصیت منفی بوده است، اما اینطور که پیداست در دهمین قسمت از این مجموعه سینا رهبری تیم آدم‌های شرور قصه را برعهده خواهد داشت و طی گفت‌وگوی اخیرش در «برنامه‌ی امشب با اجرای جیمی فلن» بیان کرده است: «فیلم سریع و خشمگین ۹ چیزی شبیه به یک جمع‌بندی برای فیلم‌های قبلی خواهد بود و داستان قسمت‌های پیشین را به یکدیگر پیوند می‌دهد و به برخی از سوالات طرفداران پاسخ می‌دهد و در کنار آن پرسش‌های جدیدی ایجاد می‌کند.»

بررسی نظرات منتقدان درباره قسمت جدید مجموعه سریع و خشمگین

فیلم سریع و خشمگین جدید پیش از هر موضوعی ابتدا باید دلیل اضافه شدن شخصیت جیکوب به داستان را توضیح دهد؛ زیرا هواداران دو آتیشه این سری به دلایل قانع کننده‌ای برای حضور برادر میا و دومنیک نیاز دارند. از سوی دیگر از آنجایی که به نظر می‌رسد رابطه‌ی این برادرها اصلا خوب نیست، فیلم جدید جاستین لین به دلایل منطقی برای دشمنی پیچیده‌ی جیکوب و دومنیک نیز نیاز دارد.

سری سریع و خشمگین طی دو دهه‌ی اخیر همواره از پرفروش‌ترین و محبوب‌ترین فیلم‌ها در میان عامه‌ی سینمادوستان بوده‌اند. دو نسخه‌ی اصلی پیشین این مجموعه یعنی «سرنوشت خشمگین» و «خشمگین ۷» با بودجه‌ی ۲۵۰ و ۱۹۰ میلیون دلاری به ترتیب موفق به فروش ۱ میلیارد و ۲۳۶ میلیون دلاری و ۱ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلاری شده‌اند تا خیال‌مان راحت باشد که فعلا یونیورسال استودیوز بی‌خیال ساخت نسخه‌های جدید از سریع و خشمگین نخواهد شد!

فیلم سریع و خشمگین ۹ به کارگردانی جاستین لین، نویسندگی دنیل کیسی و تهیه‌کنندگی وین دیزل، مایکل فوترل و کریس مورگان قرار است در ماه آوریل ۲۰۲۱ (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۰) اکران شود.

