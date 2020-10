فیلم شیرشاه ۲ توسط کارگردان اسکاری ساخته خواهد شد

بری جنکینز، کارگردان برنده‌ی جایزه‌ی اسکار به خاطر فیلم «مهتاب» قرار است فیلم «شیرشاه ۲» را برای دیزنی بسازد.

طی هفته‌ی جاری شایعات و گمانه‌زنی‌هایی پیرامون ساخت ادامه‌ی فیلم «شیرشاه» وجود داشت و حالا جنکینز با ارسال توئیتی این موضوع را رسما تایید کرده است. این کارگردان سیاه‌پوست که عمدتاً به خاطر فیلم مهتاب شناخته می‌شود، جهان‌بینی بزرگسالانه و تاریکی دارد و ساخت یک انیمیشن یا فیلمی برای نوجوانان توسط او کمی عجیب است. جنکینز در همین راستا و برای تشریح دلیل همکاری با دیزنی در ساخت ذنباله‌ای برای فیلم لایو اکشن شیرشاه توضیح داده است: «من طی دهه‌ی ۹۰ -میلادی- به خواهرم در بزرگ کردن پسرانش کمک می‌دادم، به همین خاطر با این شخصیت‌ها بزرگ شده‌ام. به وجود آمدن فرصتی برای همکاری با دیزنی به منظور گسترش این داستان باشکوه که ترکیبی از از دوستی، عشق و میراث را ارائه می‌دهد، شبیه به تحقق یک رویا است. خصوصا اینکه ادامه‌ی این کار با زندگی زندگی مردم بومی آفریقا آمیخته می‌شود.»

«شیرشاه» جدید اصلا به پای انیمیشن اصلی نمی‌رسد

اطلاعاتی از جزئیات داستانی و اتفاقات قسمت دوم فیلم شیرشاه در دسترس نیست، اما بر اساس گمانه‌زنی‌ها این فیلم یک دنباله‌ی مستقیم برای شیرشاه نخواهد بود و جنکینز با شیرشاه ۲ قصد دارد ما را بیشتر با گذشته‌ی شخصیت‌های داستان آشنا کند و یک سفر خیال‌انگیز به موفاسا و پیش از داستان انیمیشن «شیرشاه» محصول ۱۹۹۴ را به تصویر بکشد.

فیلم لایو اکشن شیرشاه در سال ۲۰۱۹ توانست با بودجه‌ی ۲۶۰ میلیون دلاری به فروش ۱ میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلاری برسد و به همین خاطر ساخت ادامه‌ی آن امری طبیعی است. این فیلم به خاطر موسیقی‌های خوب و جلوه‌های بصری جذاب مورد تحسین منتقدین قرار گرفت، اما به خاطر بی‌اصالت بودن و عدم پایبندی به انیمیشن اصلی مورد انتقاد قرار گرفت. دونالد گلاور، جیمز ارل جونز، ست روگن و بیلی ایکنر صداپیشگان فیلم بودند و همانند نسخه انیمیشنی، هانس زیمر موسیقی فیلم لایو اکشن دیزنی را هم ساخت.

دیزنی علاوه‌بر شیرشاه، طی سال‌های آینده قصد داد بازسازی‌های لایو اکشن دیگری برای انیمیشن‌های محبوب خود همچون «پیترپن» و «هرکول» بسازد.

