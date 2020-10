جرج آر. آر. مارتین از مرگ شاه رابرت در سریال بازی تاج و تخت متنفر است

جرج آر. آر. مارتین، نویسنده سری رمان‌های «ترانه یخ و آتش» در گفت‌وگوی جدیدش اعلام کرده از نحوه‌ی مرگ شاه رابرت در سریال «بازی تاج و تخت» متنفر است.

یکی از موضوعاتی که باعث شد سریال بازی تاج و تخت محبوبیت بسیار زیادی پیدا کند، قرابت‌های آن با برخی وقایع مهم تاریخی در قرون وسطی و پس از آن بود. جرج آر. آر. مارتین در رمان‌های خود سعی کرده است توجه زیادی به جزئیات مراسم‌ها و رخدادهای داستان داشته باشد تا آن‌ها را به وقایع واقعی نزدیک کند؛ به همین خاطر در مجموعه‌ی بازی تاج و تخت نیز شاهد صحنه‌هایی هستیم که مشابهت‌های بسیاری با نمونه‌های واقعی دارند. در میان این سکانس‌های جالب و خوش‌ساخت، اما جرج آر. آر. مارتین از صحنه‌ی شکار کردن شاه رابرت براتیون که منجر به زخمی شدن و مرگ او می‌شود متنفر است؛ زیرا سبک اجرایی این سکانس را ضعیف می‌داند.

مارتین درباره‌ی متنفر خود از نحوه‌ی زخمی شدن آخرین پادشاه سلسله‌ی براتیون این چنین گفته است: «در کتاب‌ها رابرت به سراغ شکار یک گراز وحشی می‌رود و می‌فهمیم او با یک گراز درگیر شده و آسیب دیده است. سربازانش رابرت را بازمی‌گردانند و در ادامه او می‌میرد. من هیچگاه یک صحنه‌ی شکار را به ترسیم نکردم، اما خوب می‌دانم یک میهمانی شکار سلطنتی به چه صورت است. صدها نفر ملازم و همراه وجود داشته است، خیمه‌هایی برپا می‌کردند و سگ‌ها و شکارچیانی با شخص شاه همراه می‌شدند، اما در سریال رابرت و سه همراه را می‌بینیم که نیزه به دست، به ملاقات گراز وحشی می‌روند! در زمان فیلمبرداری آن سکانس متاسفانه ما توان خرید اسب و سگ یا برپایی خیمه را نداشتیم.»

پیش‌درآمد بازی تاج و تخت سال ۲۰۲۲ پخش خواهد شد

انتخاب این سکانس توسط مارتین به عنوان بدترین و منفورترین بخش سریال بازی تاج و تخت کمی عجیب است؛ زیرا سازندگان این مجموعه‌ی تلویزیونی شخصیت‌ها و اتفاقات احساسی مهمی همچون لیدی استون هارت را در قیاس با کتاب‌ها از سریال حذف کرده‌اند. البته مارتین پیش از این نیز اعلام کرده بود از محدودیت‌های تلویزیون در تصویرگری وقایع در قیاس با ادبیات متنفر است و به همین خاطر نوشتن را برگزیده است. او مدیوم ادبیات را برای تطبیق بهتر اتفاقات با یکدیگر و صحبت دقیق‌تر از جزئیات مناسب‌تر می‌داند. به عنوان مثال صحنه‌ی عروسی خونین را بر اساس واقعه‌ی تاریخی شام سیاه روایت کرده یا جنگ پنج پادشاهی را بر اساس ماجرای واقعی جنگ رزها پیش برده است.

تا به امروز پنج کتاب از سری کتاب‌های ترانه یخ و آتش منتشر شده است و مارتین با انتشار پستی در وبسایت شخصی خود بیان کرده است که شرایط زندگی مدتی او را از نوشتن دور کرده بود، اما هم‌اکنون فرصت کافی برای بازگشت به دنیای وستروس را در اختیار دارد و امیدوار است تا پیش از سال ۲۰۲۱ کتاب بادهای زمستان به عنوان ششمین کتاب از این مجموعه را به پایان برساند.

منبع: Screenrant

The post جرج آر. آر. مارتین از مرگ شاه رابرت در سریال بازی تاج و تخت متنفر است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala