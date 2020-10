دبیر سی و نهمین دوره‌ی جشنواره‌ی فیلم فجر، محمدمهدی طباطبایی‌نژاد در گفت‌وگوی اخیرش اعلام کرده جشنواره‌ی فجر ۹۹ با توجه به شرایط موجود با ۵۰ درصد ظرفیت و به صورت حضوری برگزار خواهد شد.

از اواخر زمستان سال گذشته همه‌گیری کروناویروس برگزاری تمامی رویدادهای حضوری را با اخلال مواجه کرده و جشنواره‌های سینمایی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. جشنواره‌ی کن ۲۰۲۰ به خاطر شیوع این ویروس خطرناک در فرانسه به طور کلی لغو شد و جشنواره‌های تورنتو و برلین به خاطر عدم استقبال تماشاگران به خاطر ترس از ابتلا به کرونا، بسیار بی‌رمق‌تر از سال‌های گذشته برگزار شدند. اما جشنواره‌ی ونیز ۲۰۲۰ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و کاهش ظرفیت سالن‌های نمایش و کنفرانس در شهریورماه به صورت حضوری برگزار شد و اینطور که پیداست جشنواره فجر هم قرار است دنباله‌رو این جشنواره‌ی ایتالیایی باشد.

محمدمهدی طباطبایی نژاد، دبیر جدید جشنواره‌ی فجر در گفت‌وگوی اخیر خود با ایسنا، در خصوص چگونگی برگزاری جشنواره‌ی فجر ۹۹ بیان کرده است: «تا الان قرار ما بر این است که جشنواره‌ی فیلم فجر به شکل محدود و کاملاً رعایت شده با حداکثر پروتکل‌های بهداشتی برگزار شود. البته منظور از محدود این نیست که حجم جشنواره کوچک شود بلکه برپایی آن را با همان رعایت پروتکل‌ها و ۵۰ درصد ظرفیت سالن‌ها مدنظر داریم. در این راستا جشنواره‌‌ی ونیز به نوعی الگوی برگزاری جشنواره فجر در دوران کرونا خواهد بود.»

طباطبایی‌نژاد تا هفته‌ی گذشته معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی بود، اما به یکباره او به عنوان جانشین ابراهیم داروغه‌زاده و دبیر جشنواره‌ی فیلم فجر منصوب شد.

برگزاری آنلاین چنین رویدادهایی از نظر بسیاری از سینماگران غیرمنطقی و نادرست است؛ زیرا نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای جهان نیز محافظ از فیلم‌ها در برابر دزدیده شدن به هنگام پخش آنلاین کاری بسیار دشوار است و با توجه به اینکه اغلب آثار حاضر در جشنواره‌ی فجر نیم‌نگاهی به گیشه و فروش خوب در سینماها دارند، تن به شرکت در جشنواره‌ای آنلاین نمی‌دهند. اما با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در ایران، چگونگی برگزاری جشنواره‌ی فجر ۹۹ و سطح رعایت پروتکل‌های بهداشتی در آن دغدغه‌ی اصلی سینمادوستان است.

