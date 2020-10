سریالی بر اساس فیلم به خاطر یک مشت دلار ساخته خواهد شد

کمپانی مارک گوردون پیکچرز قصد دارد بر اساس فیلم «به خاطر یک مشت دلار» به کارگردانی سرجو لئونه یک سریال تلویزیونی امروزی بسازد.

فیلم‌های وسترن اسپاگتی تاثیر قابل توجه و ملموسی روی سبک قهرمان‌پردازی در فیلم‌های اکشن پس از خود داشته‌اند. تاثیر شیوه نمایش و ورود شخصیت‌ها به قاب دوربین، منحنی رفتاری شخصیت‌ها و لحن سرگرم کننده‌ی عام‌پسند این فیلم‌های وسترن بر سینمای کارگردان‌های امروزی همچون کوئنتین تارانتینو و رابرت رودریگز نیز مشهود است. پس درگذشت یا بازنشستگی کارگردان‌هایی همچون سرجو لئونه، سرجو کوربوچی، سرجو سولیما و انزو جی کاسته لاری سبک وسترن اسپاگتی روبه افول گذاشت و ولی طی سال‌های اخیر مدام شایعات، گمانه‌زنی‌ها و اخباری پیرامون بازسازی برخی از فیلم‌های مهم این سبک یا ساخت ادامه‌ای برای آن‌ها به گوش می‌رسد و تازه‌ترین این اتفاقات کمپانی مارک گوردون پیکچرز رسما اعلام کرده بر اساس فیلم محبوب و مهم یک مشت دلار سریال تلویزیونی خواهد ساخت.

فیلم به خاطر یک مشت دلار محصول سال ۱۹۶۴ داستان اهالی یک دهکده را به تصویر می‌کشد که در آن هیچ قانون و عدالتی وجود ندارد و اسلحه حرف اول و آخر را می‌زند. یک غریبه با بازی کلینت ایستوود وارد این دهکده می‌شود و این آغاز ماجراجویی‌هایی جذاب و خونین است. به خاطر یک مشت دلار بر اساس فیلم ژاپنی «یوجیمبو» به کارگردانی آکیرا کوروساوا محصول سال ۱۹۶۱ ساخته شده است.

بنابر گزارش ددلاین مارک گوردون پیکچرز حق ساخت آثار سینمایی بر اساس یوجیمبو و به خاطر یک مشت دلار را خریداری کرده است و قصد دارد طی سال‌های آتی دو سریال مدرن با توجه به تم و داستان این دو فیلم تحسین شده بسازد. اینطور که پیداست مارک گوردون پیکچرز برای نوشتن فیلمنامه‌ی سریال به خاطر یک مشت دلار با برایان کاگمن در حال مذاکره است. کاگمن پیش از این در نوشتن فیلمنامه‌ی سریال «بازی تاج و تخت» توانایی‌های خود را نشان داده است و در تیم نویسندگی سریال در حال ساخت «ارباب حلقه‌ها» نیز حضور دارد. اطلاعات دیگری همچون اسم نهایی، جزئیات داستانی و حتی پخش کننده‌ی این سریال در دسترس نیست، اما بی‌تردید چنین پروژه‌ای خیلی زود توسط شبکه‌ای مهم خریداری خواهد شد.

به خاطر یک مشت دلار نخستین اثر از سه‌گانه‌ی «دلار» است، سه‌گانه‌ای که به اسم «مرد بی‌نام» نیز شناخته می‌شود. دیگر فیلم‌های این مجموعه «به خاطر چند دلار بیشتر» محصول ۱۹۶۵ و «خوب، بد، زشت» محصول ۱۹۶۶ هستند. ممکن است در صورت موفقیت سریال مدرن و معاصر به خاطر یک مشت دلار، چنین مجموعه‌هایی نیز بر اساس این فیلم‌ها هم ساخته شود.

