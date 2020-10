پسران بد تا ابد در صدر نامزدهای جایزه برگزیده مردم ۲۰۲۰

فهرست کامل نامزدهای جایزه برگزیده مردم ۲۰۲۰ (People’s Choice Awards) اعلام شد و فیلم سینمایی «پسران بد تا ابد» (Bad Boys For Life) با ۶ نامزدی در ۵ رشته در صدر نامزدهای این رویداد قرار گرفت.

این جوایز که نامزدهای‌شان در ۴۴ بخش مختلف انتخاب شده‌اند طیفی وسیع از بهترین فیلم و بهترین بازیگر فیلم اکشن سال تا بهترین سلبریتی سال را دربر می‌گیرد. به شکل کلی جایزه انتخاب مردم مراسمی است که در آن بهترین‌های سال در زمینه سینما، تلویزیون و موسیقی توسط عموم مردم انتخاب می‌شوند. این جایزه نه‌ بازتاب سلیقه کارشناسان و منتقدان بلکه دقیقا بازتاب سلیقه توده‌های مردم‌ است. این مراسم جهت انتخاب بهترین‌های صنعت سرگرمی از سال ۱۹۷۵ در جریان است.

فیلم‌ سینمایی پسران بد تا ابد که تا به امروز پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته می‌شود مستقیما در رشته‌های بهترین فیلم سال و بهترین فیلم اکشن سال نامزد شده است. همچنین بازیگران این اثر سینمایی در رشته‌های بهترین بازیگر مرد سال، بهترین بازیگر زن سال و بهترین بازیگر اکشن سال نامزد شده‌اند. به این ترتیب پسران بد تا ابد با مجموع ۶ نامزدی در ۵ رشته مختلف بیشترین تعداد نامزدی جوایز برگزیده مردم ۲۰۲۰ را کسب کرده است.

فیلم سینمایی «همیلتون» (Hamilton) با پنج نامزدی پس از فیلم پسران بد تا ابد از مهم‌ترین آثار امسال جایزه برگزیده مردم بوده است. در بخش تلویزیونی نیز سریال‌هایی چون «این ما هستیم» (This Is Us)، «شتز کریک» (Schitt’s Creek‎)، «آناتومی گری» (Grey’s Anatomy) و «مردگان متحرک» (The Walking Dead) از جمله آثاری بودند که در بخش‌های گوناگون نامزد دریافت جایزه شدند.

در ادامه می‌توانید بخشی از مهم‌ترین نامزدهای جایزه برگزیده مردم ۲۰۲۰ را بررسی کنید.

بهترین فیلم

پسران بد تا ابد (Bad Boys For Life)

پرندگان شکاری (Birds of Prey)

استخراج (Extraction)

همیلتون (Hamilton)

پروژه قدرت (Project Power)

مرد نامریی (The Invisible Man)

نگهبانانی از دیرباز (The Old Guard)

تور جهانی ترول‌ها (Trolls World Tour)

بهترین فیلم کمدی

مسابقه آواز یورویژن:داستان فایر ساگا (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga)

مثل یک رئیس (Like A Boss)

پادشاه استتن آیلند (The King of Staten Island)

غرفه بوسه ۲ (The Kissing Booth 2)

مرغان عشق (The Lovebirds)

میسی اشتباهی (The Wrong Missy)

به تمام پسرها: هنوز دوستتان دارم (To All the Boys: P.S. I Still Love You)

بیل و تد با موسیقی مواجه می‌شوند (Bill & Ted Face The Music)

بهترین فیلم اکشن

پسران بد تا ابد (Bad Boys For Life)

پرندگان شکاری (Birds of Prey)

بلادشات (Bloodshot)

استخراج (Extraction)

مولان (Mulan)

پروژه قدرت (Project Power)

انگاشته (Tenet)

نگهبانانی از دیرباز (The Old Guard)

بهترین فیلم درام

همیلتون (Hamilton)

دروغ‌های خطرناک (Dangerous Lies)

سگ تازی (Greyhound)

من هنوز ایمان دارم (I Still Believe)

مرد نامریی (The Invisible Man)

یادداشت عالی (The High Note)

عکس (The Photograph)

راه بازگشت (The Way Back)

بهترین فیلم خانوادگی

دولیتل (Dolittle)

جاسوس من (My Spy)

به ‌پیش (Onward)

اسکوب! (Scoob!)

سونیک خارپشت (Sonic The Hedgehog)

آوای وحش (The Call of the Wild)

ویلابی‌ها (The Willoughbys)

تور جهانی ترول‌ها (Trolls World Tour)

بهترین ستاره مرد سینما

کریس همسورث (Extraction)

جیمی فاکس (Project Power)

لین-مانوئل میراندا (Hamilton)

مارک والبرگ (Spenser Confidential)

رابرت داونی جونیور (Dolittle)

تام هنکس (Greyhound)

وین دیزل (Bloodshot)

ویل اسمیت (Bad Boys For Life)

بهترین ستاره زن سینما

کامیلا مندز (Dangerous Lies)

شارلیز ترون (The Old Guard)

الیزابت ماس (The Invisible Man)

عیسا ری (The Lovebirds)

مارگو رابی (Birds of Prey)

سلما هایک (Like A Boss)

تیفانی هدیش (Like A Boss)

ونسا هاجنز (Bad Boys For Life)

بهترین ستاره فیلم‌های درام

بن افلک (The Way Back)

الیزابت ماس (The Invisible Man)

عیسا ری (The Photograph)

کی‌ جی آپا (I Still Believe)

لین مانوئل میراندا (Hamilton)

راسل کرو (Unhinged)

تام هنکس (Greyhound)

تریس الیس راس (The High Note)

بهترین ستاره فیلم‌های کمدی

دیوید اسپید (The Wrong Missy)

عیسا ری (The Lovebirds)

جویی کینگ (The Kissing Booth 2)

کیانو ریوز (Bill & Ted Face the Music)

نوحا سنتینو (To All The Boys: P.S. I Still Love You)

پیت دیویدسن (The King of Staten Island)

سلما هایک (Like A Boss)

ویل فرل (Eurovision Song Contest)

بهترین ستاره فیلم‌های اکشن

شارلیز ترون (The Old Guard)

کریس همسورث (Extraction)

جیمی فاکس (Project Power)

جان دیوید واشینگتن (Tenet)

مارگو رابی (Birds of Prey)

ونسا هاجنز (Bad Boys For Life)

وین دیزل (Bloodshot)

ویل اسمیت (Bad Boys For Life)

بهترین سریال

آناتومی گری (Grey’s Anatomy)

هرگز تا به حال نداشته‌ام (Never Have I Ever)

کرانه‌های خارجی (Outer Banks)

بچلر (The Bachelor)

خواننده نقاب دار (The Masked Singer)

آخرین رقص (The Last Dance)

این ما هستیم (This Is Us)

ببر پادشاه (Tiger King)

بهترین سریال درام

Grey’s Anatomy

Law & Order: Special Victims Unit

Outer Banks

Ozark

Power

Riverdale

The Walking Dead

This Is Us

بهترین سریال کمدی

Dead To Me

Grown-Ish

Insecure

Modern Family

Never Have I Ever

Saturday Night Live

Schitt’s Creek

The Good Place

بهترین ریلیتی شو

۹۰ Day Fiancé: Happily Ever After?

Keeping Up with the Kardashians

Love & Hip Hop: New York

Love is Blind

The Real Housewives of Atlanta

The Real Housewives of Beverly Hills

Below Deck Mediterranean

Queer Eye

بهترین مسابقه تلویزیونی

American Idol

America’s Got Talent

Top Chef

RuPaul’s Drag Race

The Bachelor

The Challenge: Total Madness

The Masked Singer

The Voice

بهترین ستاره تلویزیونی مرد

Chase Stokes – Outer Banks

Cole Sprouse – Riverdale

Dan Levy – Schitt’s Creek

Jason Bateman – Ozark

Jesse Williams – Grey’s Anatomy

Norman Reedus – The Walking Dead

Sterling K. Brown – This Is Us

Steve Carell – Space Force

بهترین ستاره تلویزیونی زن

Christina Applegate – Dead To Me

Danai Gurira – The Walking Dead

Ellen Pompeo – Grey’s Anatomy

Lili Reinhart – Riverdale

Mandy Moore – This Is Us

Mariska Hargitay – Law & Order: Special Victims Unit

Sandra Oh – Killing Eve

Sofia Vergara – Modern Family

بهترین ستاره‌ تلویزیونی سریال‌های درام

Cole Sprouse – Riverdale

Chase Stokes – Outer Banks

Danai Gurira – The Walking Dead

Ellen Pompeo – Grey’s Anatomy

Mandy Moore – This Is Us

Mariska Hargitay – Law & Order: Special Victims Unit

Sandra Oh – Killing Eve

Sterling K. Brown – This Is Us

بهترین ستاره‌ تلویزیونی سریال‌های کمدی

Christina Applegate – Dead To Me

Dan Levy – Schitt’s Creek

Issa Rae – Insecure

Jameela Jamil – The Good Place

Kate McKinnon – Saturday Night Live

Kristen Bell – The Good Place

Sofia Vergara – Modern Family

Yara Shahidi – Grown-ish

بهترین تاک‌شوی روزانه

Good Morning America

Live With Kelly & Ryan

Red Table Talk

The Ellen DeGeneres Show

The Kelly Clarkson Show

The View

The Wendy Williams Show

Today

بهترین تاک‌شوی شبانه

Watch What Happens Live with Andy Cohen

Full Frontal with Samantha Bee

Jimmy Kimmel Live

Last Week Tonight with John Oliver

The Daily Show with Trevor Noah

The Late Late Show with James Corden

The Late Show with Stephen Colbert

The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

بهترین سریال علمی-تخیلی/فانتزی

DC’s Legends of Tomorrow

Legacies

Locke & Key

Supergirl

Supernatural

Wynonna Earp

The Flash

The Umbrella Academy

بهترین خواننده مرد

Bad Bunny

Blake Shelton

DaBaby

Drake

J Balvin

Justin Bieber

Lil Baby

The Weeknd

بهترین خواننده زن

Ariana Grande

Billie Eilish

Cardi B

Dua Lipa

Lady Gaga

Megan Thee Stallion

Miley Cyrus

Taylor Swift

بهترین گروه

۵ Seconds of Summer

BLACKPINK

BTS

Chloe X Halle

CNCO

Dan + Shay

Jonas Brothers

twenty one pilots

بهترین ترانه

Break My Heart – Dua Lipa

Dynamite – BTS

Intentions – Justin Bieber

Rain On Me – Lady Gaga & Ariana Grande

Rockstar – DaBaby feat. Roddy Ricch

Savage – Megan Thee Stallion

Stuck with U – Ariana Grande & Justin Bieber

WAP – Cardi B feat. Megan Thee Stallion

بهترین آلبوم

After Hours – The Weeknd

Changes – Justin Bieber

Chromatica – Lady Gaga

Folklore – Taylor Swift

Future Nostalgia – Dua Lipa

High Off Life – Future

Map of the Soul: 7 – BTS

YHLQMDLG – Bad Bunny

بهترین سلبریتی اجتماعی

Ariana Grande

Britney Spears

Justin Bieber

Kim Kardashian West

Kylie Jenner

Lady Gaga

LeBron James

Selena Gomez

