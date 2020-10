کلینت ایستوود فیلم گریه کن ماچو را خواهد ساخت

کلینت ایستوود کارگردان ۹۰ ساله‌ی برنده‌ی جایزه‌ی اسکار قصد دارد فیلم «گریه کن ماچو» را برای کمپانی برادران وارنر کارگردانی کند.

کلینت ایستوود قرار است کارگردان، تهیه‌کننده و بازیگر فیلم گریه کن ماچو باشد که توسط مالپاسو پروداکشنز (شرکت ساخت فیلم ایستوود) برای کمپانی برادران وارنر ساخته خواهد شد. وظیفه‌ی نوشتن فیلمنامه‌ی گریه کن ماچو نیز به نیک شینک سپرده شده است که پیش از این فیلمنامه‌ی فیلم «گرن تورینو» را برای ایستوود نوشته است. داستان اثر جدید ایستوود اقتباسی از رمانی به همین نام نوشته‌ی ریچارد نش خواهد بود.

داستان کتاب گریه کن ماچو درباره‌ی تعلیم دهنده‌ی اسب کم بضاعتی است که قصد دارد با ربودن یک پسربچه مکزیکی از مادرش و تحویل دادن او به پدرش، ۵۰ هزار دلار پاداش بگیرد. پیش از این در سال ۲۰۱۱ و در جریان جشنواره‌ی کن اعلام شده بود برد فرمن قصد دارد فیلمی با بازی آرنولد شوارتزنگر بر اساس کتاب گریه کن ماچو بسازد، اما هیچگاه این فیلم ساخته نشد. همچنین در دهه‌ی ۱۹۸۰ نیز خود کلینت ایستوود یک بار برای ساخت این فیلم علاقه نشان داده بود، اما به خاطر بازی در فیلم «استخر مرگ» محصول ۱۹۸۸ این پروژه را کنار گذاشت.

ایستوود به ساخت سریع فیلم مشهور است و اغلب فیلم‌هایش را با یک یا دو برداشت از هر صحنه می‌سازد. آخرین حضور و تجربه‌ی سینمایی ایستوود به سال ۲۰۱۹ و فیلم «ریچارد جول» بازمی‌گردد که بر اساس مقاله‌ی «کابوس آمریکایی: تصنیف ریچارد جول» نوشته‌ی ماری برنر داستان زندگی ریچارد جول نگهبان امنیتی بی‌گناه را به تصویر کشید. در جریان بمب‌گذاری در المپیک ۱۹۹۶ آتلانتا جان انسان‌های زیادی را نجات داد اما چند از روز پس از این اتفاق متهم به انجام این بمب‌گذاری شد.

کلینت ایستوود تا به امروز ۴ جایزه‌ی اسکار دریافت کرده است و فیلم‌های او در زمینه‌های مختلف توانسته‌اند ۴۱ بار نامزد دریافت جوایز آکادمی شوند. ۲ مورد از اسکارهای او برای کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم «عزیز میلیون دلاری» بوده و ۲ اسکار دیگر او برای کارگردانی و تهیه‌کنندگی فیلم «نابخشوده» بوده است.

