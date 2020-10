The post پدرخوانده ۳ با آغاز و پایانی متفاوت منتشر می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

تدوین جدیدی از فیلم پدرخوانده ۳ به مناسبت سی‌امین سال تولید این اثر سینمایی منتشر خواهد شد.

طبق آنچه استودیوی پارامونت اعلام کرده فرانسیس فورد کوپولا بالاخره پس از مدت‌ها حرف و حدیث قرار است این فیلم را با تدوینی جدید منتشر کند. این فیلم که تحت نام «پدرخوانده ماریو پوزو، قطعه پایانی: مرگ مایکل کورلئونه» (Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone) منتشر می‌شود، ماه دسامبر سال میلادی ۲۰۲۰ در مناطقی که سینماها به کار مشغول‌اند و تحت تاثیر ویروس کرونا تعطیل نشده‌اند اکران خواهد شد و سپس به شکل دیجیتال و فیزیکی نیز در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

به گفته کوپولا عنوان جدید اثر که پیش از این تحت نام «پدرخوانده قسمت ۳» (The Godfather Part III) شناخته می‌شد، نوعی سپاسگزاری از ماریو پوزو (نویسنده رمان پدرخوانده) و براساس نیت اصلی و قدیمی خود او برای نام‌گذاری فیلم است. کارگردان مجموعه‌ مشهور پدرخوانده در این زمینه می‌گوید: «شروع و پایان جدیدی برای فیلم خلق کردم و بعضی صحنه‌ها،‌ نماها و موسیقی‌ها را دوباره تنظیم کردم. با این تغییرات در کنار فیلم‌ها و صداهای ترمیم‌شده برای من این اثر در ادامه پدرخوانده و پدرخوانده ۲، پایان مناسب‌تری است.»

این نکته نیز مشخص شده که طول مدت نسخه جدید قسمت سوم مجموعه پدرخوانده، ۲ ساعت و ۳۷ دقیقه است؛ به این ترتیب در مقایسه با نسخه قبلی که ۲ ساعت و ۴۲ دقیقه بود زمان فیلم به میزان ۵ دقیقه کوتاه‌تر شده است.

در حال حاضر مشخص نیست ۵ دقیقه‌ای که حذف شده به کدام بخش فیلم تعلق دارند. کوپولا و شرکت آمریکایی زئوتروپ که فرایند تدوین مجدد اثر را برعهده داشته‌اند روی اسکن ۴K نگاتیوهای اصلی کار کرده‌اند تا ترمیمی فریم به فریم را انجام دهند؛ کاری که به تنهایی ۶ ماه زمان برده است.

کم‌فروغ‌ترین قسمت مجموعه پدرخوانده

فیلم سینمایی پدرخوانده ۳ در روز کریسمس سال ۱۹۹۰ در حالی منتشر شد که دو فیلم قبلی مجموعه انتظارات از قسمت آخر را بسیار بالا برده بودند. دو قسمت قبل روی هم در ۲۲ عنوان نامزد دریافت اسکار شده و ۹ جایزه اسکار را هم تصاحب کردند؛ از جمله جایزه بهترین فیلم در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۵.

اما پدرخوانده ۳ در سال ۱۹۹۰ در حالی منتشر شد که مخاطبان و علاقه‌مندان فیلم‌های گنگستری در همان سال شاهد اکران «رفقای خوب» (Goodfellas) مارتین اسکورسیزی بودند. در آن سال یک اثر اکشن جنایی به نام «دیک تریسی» (Dick Tracy‎) اثر وارن بیتی با بازی وارن بیتی و آل پاچینو کار رقابت آثار جنایی را پیچیده‌تر از گذشته هم کرده بود.

در نهایت فیلم وسترن «با گرگها می رقصد» (Dances with Wolves) ساخته کوین کاستنر و فیلم دیک تریسی به ترتیب با نامزدی در ۱۲ و ۷ بخش مختلف و به خانه بردن روی هم ۱۰ جایزه اسکار دو فیلم پدرخوانده و رفقای خوب را از تصاحب حتی یک جایزه هم محروم کردند. گرچه گذر زمان ثابت کرد رفقای خوب در میان علاقه‌مندان سینما جایگاه ماندگاری دارد اما جایگاه پدرخوانده ۳ هرگز به دو فیلم دیگر این مجموعه نزدیک نشد.

راجر ایبرت از منتقدین شناخته شده آمریکایی زمانی در نقد نسبتا مثبتش درباره پدرخوانده ۳ نوشته بود: «فیلمی مثل پدرخوانده قسمت ۳ از آنچه که باید بیشتر اثرگذار است چرا که فیلم را از نزدیک میشناسیم، به این دلیل که ریتم‌ها و ارزش‌هایش بلافاصله برایمان قابل تشخیص است. اگر کنار بایستید و به شکلی منطقی به آن نگاه کنید با اثری گیج‌کننده و از هم‌گسیخته مواجه خواهید شد. گفته می‌شود که کوپولا همانطور که در نوشتنش پیش میرفته دست به بازنویسی فیلم‌نامه میزده و در واقع هم باید گفت فیلم فاقد آن حرکت رو به جلوی بااعتمادبه‌نفس اثری است که می‌داند به کجا ره می‌سپارد.»

ایبرت بیراه نمی‌گفت. در واقع پدرخوانده ۳ از همان آغاز پروژه پردردسری بود چرا که کوپولا چندان مایل به ادامه دادن مجموعه و ساخت قسمت سوم نبود.

کوپولا در مصاحبه‌ای که سال ۱۹۹۰ در حاشیه جشنواره فیلم برلین انجام داده می‌گوید در سال‌های بعد از ساختن قسمت دوم مجموعه هرگز به قسمت سوم فکر نکرده بود. به گفته این کارگردان دو قسمت اول سال‌ها بعد مورد تحسین گسترده قرار گرفتند در حالی که در آن سال‌های ابتدایی، فیلم‌های تحسین مد نظرش را به همراه نداشته به همین دلیل نیز دلیلی برای ادامه دادن مجموعه نمی‌دیده. از طرف دیگر ایده‌ای هم برای ادامه دادن فیلم نداشته و نمی‌دانسته چگونه و از کجا باید قصه را از سر بگیرد.

اما ماجرا زمانی وارد فاز جدید می‌شود که کوپولا از قصد استودیوی پارامونت برای ساخت قسمت سوم مجموعه با یک کارگردان‌ جدید خبردار می‌شود؛ آن هم با حضور بازیگران متفاوتی همچون سیلوستر استالونه و جان تراولتا!

کمی بعد استودیوی پارامونت یک فیلم‌نامه برای کوپولا می‌فرستد تا نظر این کارگردان را هم جویا شود؛ فیلم‌نامه‌ای که برخلاف دو قسمت قبل توسط فرد دیگری نوشته شده بوده و اساسا ربط چندانی هم به ماجراهای مایکل کورلئونه نداشته و درباره چند قاچاقچی مواد مخدر بوده است.

کوپولا پاسخ می‌دهد که به نظرش فیلم‌نامه ابدا خوب از آب درنیامده و تکیه فیلم باید روی مایکل کورلئونه باشد؛ مایکل شخصیت اصلی است و با وجود بازیگر بزرگی چون آل پاچینو امکان بهتری را در اختیار فیلم قرار می‌دهد. کمی بعد استودیو از کوپولا می‌خواهد که اگر مایل است خود کارگردانی قسمت سوم را قبول کند و در نهایت او نیز می‌پذیرد. با این وجود برخی هنوز گمان می‌کنند یکی از دلایل ضعیف‌تر بودن قسمت سوم این است که کارگردان نیت و برنامه دقیقی برای ساخت آن نداشته است.

سریال «پیشنهاد»؛ پشت صحنه پدرخوانده

تحولات مربوط به مجموعه پدرخوانده و حواشی جدید آن به ارایه نسخه جدید قسمت سوم منحصر نیست و اخیرا خبر ساخت یک سریال جدید تحت عنوان «پیشنهاد» (The Offer) و یک فیلم سینمایی به نام «فرانسیس و پدرخوانده» (Francis and The Godfather) منتشر شده که مربوط به فرایند ساخت این مجموعه تحسین‌شده است.

پیشنهاد قرار است یکی از سریال‌های سرویس استریمینگ جدید پارامونت پلاس باشد؛ درامی کوتاه و ۱۰ قسمتی مربوط به ساخت سریال پدرخوانده که از زاویه دید آلبر اس. رودی تهیه‌کننده پدرخوانده روایت می‌شود. سریال قرار است تلاش‌های رودی برای راضی‌کردن مارلون براندو و پذیرفتن نقش ویتو کورلئونه، تردید هالیوود درباره ساخت یک فیلم گنگستری که به موفقیتی بزرگ تبدیل شد و سایر وقایع جذابی که در تولید این فیلم نقش داشته‌اند را نمایش دهد.

در نهایت فیلم سینمایی فرانسیس و پدرخوانده پروژه دیگر مربوط به مجموعه را بری لوینسون کارگردانی می‌کند که بابت فیلم «مرد بارانی» (Rain Man) جایزه اسکار بهترین کارگردانی را در کارنامه دارد. در این مجموعه اسکار آیزاک نقش فرانسیس فورد کوپولا و جیک جیلنهال نقش رابرت ایوانز تهیه‌کننده مشهور پارامونت و از روسای سابق این استودیو را بازی خواهد کرد.

بری لوینسون و فرانسیس فورد کوپولا هر دو در اظهاراتی نسبت به این پروژه ابراز علاقه کرده‌اند؛ لوینسون نسبت به ساخت این اثر ابراز تمایل و شیفتگی کرده و کوپولا گفته هر فیلمی که لوینسون بسازد جذاب و تماشایی خواهد بود.

۱۰ فیلم برجسته‌ی تاریخ سینما به انتخاب کارگردان پدرخوانده

