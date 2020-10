تاخیر مجدد اکران جیمز باند صنعت سینما را به زانو درآورد

همزمان با انتشار خبر تاخیر مجدد اکران فیلم سینمایی «زمانی برای مردن نیست» (No Time To Die‎) که از معدود امیدهای باقی‌مانده چرخه اکران در سال میلادی ۲۰۲۰ بود، گروه سینه‌ورلد (Cineworld Group) تایید کرده که سینماهای ریگال (Regal Cinemas) را در ایالات متحده و بریتانیا موقتا تعطیل خواهد کرد.

سینماهای ریگال پس از مجموعه سینماهای ای‌ام‌سی (AMC Theatres) بزرگترین مجموعه سینمایی در ایالات متحده آمریکا است و تعطیلی آن ضربه‌ای بسیار بزرگ به این صنعت در نظر گرفته می‌شود.

در بیانیه‌ی اخیر این گروه سینمایی آمده: «در پاسخ به چشم‌انداز پیش‌رو که به شکل فزاینده‌ای چالش‌برانگیز است و وضعیت تعطیلی پایدار بازارهای اصلی به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، گروه سینه‌ورلد تایید می‌کند که به شکل موقت عملیات تمام ۵۳۶ سالن مجموعه ریگال در آمریکا و ۱۲۷ سالن سینه‌ورلد و پیکچرهاوس در بریتانیا را از روز پنجشنبه ۸ اکتبر ۲۰۲۰ متوقف خواهد کرد.»

این گروه بزرگ سینمایی در بخشی دیگر از دشواری این تصمیم می‌گوید: «این تصمیم به آسانی اتخاذ نشده و هر آنچه از دست‌مان بر می‌آمد برای حمایت از بازگشایی مجدد ایمن و پایدار در همه بازارهای‌مان انجام دادیم؛ از جمله این اقدامات می‌توانیم به در نظرداشتن و حتی فراتر رفتن از استانداردهای بهداشتی در سالن‌هایمان و همکاری سازنده با نهادهای نظارتی و شرکای صنعتی جهت جلب مجدد اعتماد عمومی اشاره کنیم…سینه‌ورلد بررسی وضعیت را با دقت ادامه می‌دهد و هرگونه برنامه آتی برای از سرگیری فعالیت در بازارهای مختلف را در زمان مناسب اعلام می‌کند.»

براساس این بیانیه تصمیم فوق با توجه به بسته‌ماندن اجباری بخش مهمی از سالن‌های سینما در آمریکا بویژه در نیویورک اتخاذ شده. بسته‌شدن کامل سالن‌های گروه بزرگ سینه‌ورلد به معنای بیکاری ۴۵ هزار نفر از فعالان صنعت سینما خواهد بود.

تصمیم سینه‌ورلد درست چند روز پس از اعلام تاخیر مجدد اکران فیلم سینمایی زمانی برای مردن نیست و انتقال آن به سال ۲۰۲۱ اعلام شد. جدیدترین قسمت از مجموعه جیمز باند که سابقه‌ای طولانی و عجیب و غریب در به تاخیرافتادن زمان اکران دارد و در طول ساختش هم با موانع متعددی روبرو بوده این بار به دلیل ویروس کرونا و شرایط فعلی صنعت سینمای آمریکا مجددا با تعویق تاریخ اکران مواجه شده؛ تولیدکنندگان این اثر تصمیم گرفته‌اند به هیچ‌وجه ریسک نکنند و اکران این اثر سینمایی با بازی دنیل کریگ را به تاریخ ۲ آوریل سال ۲۰۲۱ منتقل کردند.

پیش از این بعضی از تحلیلگران معتقد بودند عدم توفیق فیلم سینمایی «انگاشته» (Tenet) جدیدترین اثر کریستوفر نولان در اکران داخلی ایالات متحده تاثیر چندانی برسرنوشت جیمز باند جدید نخواهد داشت چرا که این فیلم تا حد زیادی بر اکران بین‌المللی متکی است.

با این حال بسته‌ماندن مجموعه‌های سینمایی بزرگ در نیویورک و لس آنجلس که دو بازار بزرگ سینمایی آمریکا در نظر گرفته می‌شوند و خیز مجدد کرونا در اروپا افق تیره و تاری را پیش‌روی استودیوها قرار داده و آن‌ها را به چنین تصمیمی سوق داده است.

در عین حال می‌دانیم که فیلم زمانی برای مردن نیست با بودجه‌ای بیش از ۲۰۰ میلیون دلار ساخته شده و برای هزینه‌های تبلیغاتی‌اش نیز باید دست کم چند ده میلیون دلار دیگر خرج کند. به این ترتیب استودیو که نمی‌خواهد با چنین هزینه سنگینی دست به ریسک بزند تا بیشترین حد ممکن محافظه‌کار شده است.

با حذف زمانی برای مردن نیست از چرخه اکران، فیلم بزرگ بعدی انیمیشن «روح» (Soul) خواهد بود اما گفته می‌شود که دیزنی قصد دارد این اثر را هم همچون مولان (Mulan) به شبکه دیزنی پلاس منتقل کند. با انتقال مولان به سرویس دیزنی پلاس، عقب‌افتادن اکران عمده آثار مهم و ناکامی نسبی انگاشته در عمل تاخیر مجدد اکران زمانی برای مردن نیست تیر خلاصی بود که به صنعت بحران‌زده سینما در آمریکا و جهان زده شد.

البته هنوز دو فیلم «زن شگفت‌انگیز ۱۹۸۴» (Wonder Woman 1984‎) و «تل‌ماسه» (Dune‎) جهت اکران در ماه دسامبر سال میلادی جاری باقی مانده‌اند اما اصلا بعید نیست با نزدیک‌شدن به این تاریخ تولیدکنندگان این آثار هم ترجیح‌ دهند اکران آن‌ها را به سال آینده موکول کنند.

در روزهای گذشته بعضی از منابع نزدیک به سالن‌داران در مصاحبه‌هایی از سیاست‌های فرمانداران ایالت‌هایی چون نیویورک انتقاد کرده‌اند و ممکن است تصمیم به تعطیلی گسترده سالن‌ها نوعی اعتراض نسبت به همین تصمیمات باشد. صاحبان سالن‌های سینما معتقدند در شرایطی که در بعضی ایالت‌ها رستوران‌ها، باشگاه‌های ورزشی و بعضی اماکن پرخطر دیگر تعطیل نشده‌اند دلیل تعطیلی گسترده سینماها غیرقابل درک است.

به شکلی خاص تعطیلی سالن‌ها در نیویورک برای سالن‌داران و دست‌اندرکاران سینما دارای اهمیت ویژه است. سوای اینکه نیویورک یک بازار بزرگ و کلیدی را تشکیل می‌دهد، در عمل بخش مهمی از منتقدان و چهره‌های مهم صنعت سینمای آمریکا نیز در این شهر حضور دارند. در واقع می‌توان ادعا کرد نیویورک تاثیر بسیاری در سلیقه‌سازی و جهت‌دهی افکار عمومی در حوزه سینما دارد و بسته‌ماندن سالن‌های این ایالت ضربه بزرگی به سینمای ایالات متحده آمریکا زده است.

در حال حاضر می‌دانیم که مذاکرات لابی‌های مختلف سینمایی با فرماندار نیویورک ادامه دارد تا شاید نگاه او نسبت به بازگشایی سالن‌ها تغییر کند اما فعلا مصالح مربوط به جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نسبت به منافع اقتصادی کسب‌وکارهای حوزه سینما در اولویت قرار داشته است. برخی از لابی‌گران صنعت سینما معتقدند در صورت تغییر نگاه فرمانداران برخی ایالت‌های کلیدی همچون نیویورک ممکن است نگاه استودیوها نیز نسبت به اکران آثارشان در ماه‌های باقی‌مانده از سال میلادی ۲۰۲۰ تغییر کند.

