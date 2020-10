دوباره‌سازی افسانه‌ی مولان، فیلمی بود که با وجود تمرکز دیزنی بر روی بازار چین مورد استقبال سینماروهای چینی قرار نگرفت. دیزنی با انتظار موفقیت فیلم مولان هم در بازار و هم از دید منتقدان، به دنبال فیلمی مورد پسندمخاطبین و هواداران چینی این افسانه بود بود. اتفاقی که با توجه به استقبال نه چندان گرم منتقدان و سینماروها، پیش‌بینی‌های دیزنی را به هم زد. اما چه اتفاقی اقتاد؟

با مشکلاتی که ظهور COVID-19 در دنیا به وجود آورد، جهان سینما متوقف شده به نظر می‌رسید. با این وجود با گذشت چیزی حدود ۹ ماه به نظر می‌رسید اوضاع در بعضی کشورها و شهرها رو به بهبودی است و معدودی از آن‌ها (به خصوص در چین) دوباره به روال نسبی گذشته بازگشته‌اند.

اما خارج از این معدود شهرها، بازگشایی سینماها همچنان یک اتفاق دوردست به نظر می‌رسد. به همین دلیل دیزنی در کنار پخش فیلم در سینماهای معدودی در سطح جهان فیلم مولان را در شبکه‌ی آنلاین دیزنی‌پلاس منتشر کرد.

با وجود اینکه کمی زود است تا در مورد موفقیت اکران مولان صحبت کرد، اما چیزی که واضح است، خروجی مالی این فیلم در باکس‌آفیس چینی بسیار کمتر از پیش‌بینی‌ها بوده و از آن بدتر نظر بینندگانی بود که زحمت به سینما رفتن در این شرایط را به خود داده‌اند و از آنچه که بر روی پرده دیدند به خوبی یاد نکردند. اما چرا؟ فیلم مولان، طبق تلاش دیزنی فیلمی شکل گرفته براساس سلیقه مخاطبان چینی بود، یا اینکه قرار بود باشد.

در سال‌های اخیر، سینمای چین و قدرت اقتصادی آن با توجه به پیشرفت‌های اخیر صورت گرفته در کیفیت سینماهای چینی، مساله‌ای غیرقابل چشم‌پوشی از سوی هالیوود و بقیه‌ی دنیا بود. و متعاقبا با افزایش علاقه‌ی مخاطبان چینی به فیلم‌های هالیوودی، استودیوهای بزرگ به دنبال دستیابی به این بازار بزرگ توجه تبلیغاتی و فرهنگی خاصی به چین نشان دادند. از آنجایی که فیلمی بدون تایید دولت چین اجازه‌ی چنین اکران گسترده‌ای را پیدا نخواهد کرد، دیزنی بازسازی مولان به طور کامل با توجهات فرهنگی و تاریخی خاصی مورد بازسازی قرار دادند. بازیگر اصلی فیلم که رهبری همه‌ی پوسترها و کمپین‌های تبلیغاتی را برعهده داشت یی فِی لیو بود که از بزرگترین بازیگران زن سینمای امروز چین است.

در کنار بازیگر نقش اول زن چینی، دیزنی برای اولین از بازیگران چینی محبوب هواداران برای همه‌ی نقش‌های محوری استفاده کرد تا ظاهر تصویر صحیح‌تری در فیلمی درباره تاریخ چین داشته باشد. اما دیزنی به همین بسنده نکرد و در کنار تایید فیلمنامه توسط مقامات چینی، از مشاورین بیشمار محلی برای راهنمایی در جزئیات محلی و تاریخی استفقاده کرد.

واکشن منفی به یی فِی لیو بازیگر زن اصلی فیلم مولان قبل از اکران

انتخاب یی فِی لیو خیلی زود تبدیل به مشکلی برای دیزنی شد. تابستان ۲۰۱۹ زمانی بود که دولت چین در اوج مشکلات خود با تظاهرات هنگ کنگ بود و اعتراضات سراسری بی‌شماری در این شهر در جریان بود. در میانه‌ی این اعتراضات، لیو تصمیم گرفت تا موضع خود را که حمایت از نیروهای پلیس چینی بود اعلام کند. مساله‌ای که به وضوح مورد پسند خیلی‌ها قرار نگرفت.

واکنش منفی خیلی سریع رخ داد، تا حدی که کمپینی برای بایکوت همه‌ی فیلم‌های گذشته و آینده‌ی این بازیگر راه افتاد که شامل فیلم مولان هم شد. حتی تاخیر ۶ ماهه در اکران مولان هم کمکی به حل این مشکل نکرد و چند هفته قبل از اکران نهایی این فیلم در چین (۴ سپتامبر) کمپین تحریم فیلم مولان مجددا به راه افتاد. مشکلی که دیزنی قادر به حل آن در هیچ ابعادی نبود. بدون تایید مقامات دولتی چین فیلمی که ۲۰۰ میلیون دلار خرج برداشته اجازه اکران نخواهد داشت و دیزنی امکان دخالت در مورد موضع بازیگر نقش اول خود ندارد. از سوی دیگر حمایت از این بازیگر هم با توجه به کمپین بایکوت غیر ممکن بود. وضعیتی که باعش شد دیزنی امکان اظهار نظر در مورد هیچکدام از دو سوی این مشکل را نداشته باشد.

از چینی‌ها بپرس، اما خودت بساز!

بله، دیزنی کمک زیادی از مشاورین و متخصصین چینی برای کمک در این پروژه گرفت. اما در پایان، این فیلم با وجود منبع اصلی اقتباس آن «تصنیف هائو مولان» که یک اثر چینی است، با تصمیم دیزنی توسط غیرچینی‌ها ساخته شد. و مسلما هوادارن چینی از هیچ فرصتی برای یادآوری این مساله که همه‌ی عوامل اصلی تصمیم گیرنده این فیلم غیر چینی و هالیوودی بوده‌اند دریغ نکردند. به خیال دیزنی، تغییر شخصیت اصلی به یک سوپر قهرمان زن شکست ناپذیر با توانایی‌ها و شخصیت‌پردازی رایج سوپرقهرمانی هالیوودی، کلید موفقیت مولان خواهد بود. مساله‌ای که در میانه‌ی مشکلات عظیم فیلم از دید مخاطبین چینی، به هیچ وجه اهمیت نداشت. در بهترین حالت بسیاری از هواداران افسانه‌ی مولان کاراکتر تصویر شده در نسخه‌ی انیمیشن این شخصیت را به دوباره‌سازی سینمایی‌اش ترجیح دادند.

مساله‌ای که دیزنی به آن توجه نکرد این است که برخلاف سوپرقهرمانان هالیوودی و مبارزین شکست ناپذیر آن مدیوم، مولان یک افسانه‌ی بسیار محبوب است که به دفعات بیشماری در پلتفرم‌های مختلف مورد اقتباس قرار گرفت. منابع بیشماری برای مقایسه با این بازسازی هالیوودی و سرکوب بیشتر مشکلات آن. به نظر می‌رسد که از نگاه دیزنی، دقت و جذابیت تصویری برای موفقیت فیلم کافی بود. نگاهی که در نهایت، بعد از گذر از همه مشکلات حول فیلم پیش از اکران و بایکوت‌های فراوان، به بزرگترین مشکل فیلم تبدیل شد. عدم وجود هیچگونه خلاقیت در قصه‌ای که بارها و بارها اقتباس شده و مخاطبین و هواداران این افسانه شاید هر نمونه‌ی ممکن آن را دیده و شنیده و خوانده باشند.

فیلم برداری در سین‌کیانگ

واضح است که دیزنی امکان اظهار نظر در مورد مشکلات پیش آمده در قبال بازیگر اصلی فیلمش را نداشت. اما مشکلات به بازیگر اصلی یا عدم خلاقیت در قصه محدود نشد. بنا به دلایلی مقامات دیزنی تصمیم به فیلم برداری بعضی از صحنه‌های فیلم در سین‌کیانگ (Xin Jiang) گرفتند. استانی که به دلیل مشکلات و جنجال بین‌المللی حول اویغورها و اردوگاه‌های کار اجباری منطقه برای بسیاری منطقه حساسی محسوب می‌شود. خبر فیلم‌برداری در این منطقه آتش خشم بسیاری از منتقدان مولان را شعله‌ورتر کرد.

اما اتفاقی که باعث عصبانیت این گروه شد، صرف فیلم‌برداری در این منطقه که به چشم‌انداز‌های نیز معروف است نبود. بلکه، در انتهای فیلم و در از مقامات محلی، استانی و پلیس منطقه تشکر به عمل آمد. این بار خود دولت چین وارد عمل شد و اقدام به محدود کردن تبلیغات حول این فیلم کرد.

وضعیت مولان در چین، در بعضی موارد خارج از دست دیزنی بود، اما شاید با کمی حساسیت بیشتر در مورد وضعیت فرهنگی اجتماعی گروه‌های تباری مختلف چینی و چینی زبان، شاید دیزنی با این مشکلات مواجه نمی‌شد. مساله‌ای که سایر استودیوها و کمپانی‌های هالیوودی باید به آن توجه ویژه‌ای نشان دهند. تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی مردم کشوری به بزرگی چین به همان اهمیت و گستردگی مشابه آن در آمریکاست. و نداشتن مطالعه در مورد وضعیت مردمی این کشور و البته مهمتر از آن دیدگاه مخاطبین در مورد مورد اصلی، که فیلم ساخته شده و موضوع آن است، مسلما سادگی نگاه دیزنی را نشان می‌دهد.

