خون‌آشام‌ها سابقه‌ای طولانی در سینما دارند و این قضیه تا حدود زیادی مدیون مضامین متعدد و غنی داستان‌های خون‌آشامی و عناصر گوتیک موجود در دنیای آن‌ها است که باعث شده این مخلوقات ترسناک و شبزی در خیالات و کابوس‌هایمان جا خوش کنند. البته حتی بهترین فیلم‌های خون‌آشامی هم در امتیاز گرفتن از منتقدان موفق نبوده‌اند.

فساد ذاتی طبقه‌ی مرفه، جدال با مسیحیت، ترس از بیگانگان و خرافات تاریک و سرد از مضمون‌های عمیق و جذابی است که در فیلم‌های خون‌آشامی مطرح می‌شوند. این‌ها در کنار خشونت‌های بصری و میل ما برای تماشای افسانه‌ها و اسطوره‌ها باعث شده است که خون‌آشام‌ها برای دهه‌های مختلف سوژه‌های تماشایی و پرمخاطب باقی بمانند.

در فهرست زیر ۱۰ فیلم خون‌آشامی معرفی شده‌ است که شهرت کمتری دارند و احتمالا بیشترشان را ندیده‌اید.

۱۰. غروب: خون‌آشام بازنشسته (Sundown: the Vampire in Retreat)

محصول : ۱۹۸۹

: ۱۹۸۹ کارگردان : آنتونی هیکاکس

: آنتونی هیکاکس بازیگران : جان برجس، آنتونی هیکاکس، بروس کمپبل

: جان برجس، آنتونی هیکاکس، بروس کمپبل امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۱ از ۱۰

شاید تنها چیزی که باید درباره‌ی این فیلم ترسناک/وسترن دهه‌ی هشتادی شدیدا سرگرم‌کننده بدانید تا برای دیدنش ترغیب شوید، حضور بروس کمبپل در نقش ون‌ هلسینگ معروف است. ولی نکات مثبت و خوب این فیلم در همین خلاصه نمی‌شود. داستان در کویری متروک به نام برزخ می‌گذرد که ساکنینش خون‌آشام‌ها هستند.

خون‌آشام‌های کویر برزخ برای اینکه به صورت مسالمت‌آمیز با انسان‌ها زندگی کنند، خون سنتزی می‌خورند و همین باعث شده است که قبیله‌های مختلف خون‌آشام‌ها سر منابع غذایی با هم درگیر باشند.

در یکسو قبیله‌ی صلح‌جوتری به رهبری کونت ماردولاک (دیوید کارادین) قرار دارد و در سوی دیگر ایتان جفرسون بی‌رحم (حان ارلیند) که عقاید سنتی‌تری دارد. دو قبیله‌ی خون‌آشامی درگیری خونینی با هم پیدا می‌کنند و در این میان آدم‌های زیادی هم آسیب می‌بینند.

دیدن این فیلم نیمه‌پارودی و عجیب‌وغریب آنتونی هیکاکس برای هواداران وسترن و فیلم‌های خون‌آشامی جذاب خواهد بود.

۹. رنجور (Afflicted)

محصول: ۲۰۱۳

۲۰۱۳ کارگردان: درک لی، کلیف پروز

درک لی، کلیف پروز بازیگران: کلیف پروز، درک لی، مایکل گیل

کلیف پروز، درک لی، مایکل گیل امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

رنجور با جلوه‌های بصری تأثیرگذار و حرکات دوربین تماشایی و ارجاع‌های جالبش به فیلم‌های ترسناک اخیر، یکی از بهترین نمونه‌های ژانر است.

کارگردان‌های کانادایی این فیلم که دو بازیگر اصلی آن هم هستند با نوآوری‌ها و ایده‌پردازی‌های جسورانه موفق شده‌اند مؤلفه‌های همیشگی فیلم‌های ترسناک و خون‌آشامی را بازتعریف و تجربه‌ی هیجان‌انگیزی برای مخاطب ایجاد کنند.

دو شخصیت اصلی دوست‌داشتنی فیلم یعنی کلیف و درک (با بازی پروز و لی که جفتشان عالی هستند) قصد دارند سفری یک‌ساله به دور دنیا ترتیب دهند تا مجموعه‌‌ی اینترنتی‌شان به نام «پایان دنیا»‌ را بسازند. اما پیش از آنکه ونکوور را به قصد اولین سفری اروپایی خود ترک کنند متوجه می‌شوند که درک نوعی بیماری عصبی دارد و اولین نشانه‌های نگرانی روی داستان فیلم سایه می‌اندازد.

وقتی به اسپانیا می‌روند کمی آسایش و آرامش نصیبشان می‌شود ولی زمانی که به فرانسه می‌رسند همه چیز به هم می‌ریزد. در یک کلوپ شبانه در پاریس، دختری خون‌آشام به نام آدری درک را اغوا می‌کند.

از این نقطه به بعد فیلم جاده‌ای و داستانی که درباره‌ی رفاقت می‌دیدیم تبدیل به یک ماجرای ترسناک می‌شود و درک کم‌کم از خودش نشانه‌های یک موجود شب‌زی نشان می‌دهد. رنجور آگاهانه از مؤلفه‌های تکراری ژانر ترسناک استفاده می‌کند و آن‌ را هوشمندانه به بازی می‌گیرد و به این طریق تأثیرگذاری‌اش بیشتر از سایر فیلم‌ها می‌شود.

یک فیلم خون‌آشامی مدرن و تراژیک که داستانی ملموس و آزاردهنده دارد.

۸. خفاش شیطان (The Devil Bat)

محصول: ۱۹۴۰

۱۹۴۰ کارگردان: یان یاربو

یان یاربو بازیگران: بلا لگوسی،‌سوزان کارن، دیو اوبرایان

بلا لگوسی،‌سوزان کارن، دیو اوبرایان امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۶ از ۱۰

شاید لقب مشهورترین خون‌آشام هالیوود برازنده‌ی بازیگر آمریکایی-مجارستانی بلا لگوسی باشد. در این بی‌مووی لگوسی نقش دانشمندی دیوانه به نام دکتر پل کاروترز را بازی می‌کند که در شهر کوچکی هیث‌ویل ارتشی از خفاش‌ها را جمع کرده است، ولی نه خفاش‌های معمولی. دکتر کراترز این خفاش‌ها را غول‌آسا کرده است و به آ‌ن‌ها آموزش داده تا به مردم حمله کند.

خوشبختانه لیدی مری هیث (سوزان کارن) متوجه جریان می‌شود و به همراه جانی لیتونِ خبرنگار (دیو اوبرایان) و عکاسش مگ‌وایر‌ (دونالد کر) جلو دکتر کاروترز و هیولاهایش را می‌گیرند.

خفاش شیطان عمده‌ی موفقیتش را مدیون بلا لگوسی است و به طرز غافلگیرکننده‌ای در گیشه خوب عمل کرد.

۷. شکنندگان روز (Daybreakers‎)

محصول: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ کارگردان: برادران اسپیرگ

برادران اسپیرگ بازیگران: ایتان هاوک، سم نیل، ویلم دفو

ایتان هاوک، سم نیل، ویلم دفو امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۴ از ۱۰

برادران اسپیرگ با ساخت فیلم ژانرهای قابل تأملی مثل «تقدیر» (Predestination ) در این چند سال اخیر بین مخاطبان سینما طرفدارانی پیدا کرده‌اند. شکنندگان روز تجربه‌ی آن‌ها در فیلم‌های خون‌آشامی بود و اثری عجیب و اریجینال از آب در آمد.

داستان فیلم در آینده می‌گذرد و دنیایی را شاهد هستیم که جمعیت خون‌آشام‌ها روز به روز در حال افزایش است و این تبدیل به بحرانی عمیق شده. شرکتی دارویی به نام براملی مارکس برای اینکه خون‌آشام‌ها کمبود منابع غذایی نداشته باشند، انسان پرورش می‌دهد و از سویی دیگر ادوارد دالتون با بازی ایتان هاوک سرپرست خون‌شناسی این شرکت به دنبال پیدا کردن جایگزینی برای خون انسان است. در آنسوی داستان لیونل با بازی ویلم دفو یکی از بازماندگان‌ انسان‌ها است که احتمالا کلید درمان خون‌آشام‌ها را در دستانش دارد.

شکنندگان روز با سبک بصری جذاب و نمایش دنیایی پساآخرالزمانی یک فیلم خون‌آشامی تماشایی برای هوادارن این سبک است. ایتان هاوک در نقش قهرمان اصلی قصه همدلی‌برانگیز و درگیرکننده است و سم نیل نیز که نقش مقابل او و به نوعی ضدقهرمان داستان است، کاریزماتیک و دیدنی از آب در آمده.

۶. سیاره‌ی خون‌آشام‌ها (Planet of the Vampires)

محصول: ۱۹۶۵

۱۹۶۵ کارگردان: ماریو باوا

ماریو باوا بازیگران: بری سولیوان، نورما بنگل، آنجل آراندا

بری سولیوان، نورما بنگل، آنجل آراندا امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۳ از ۱۰

حکایتی مهیج و سرگرم‌کننده درباره‌ی موجودات بیگانه‌ی سیاره‌ای دیگر اثر «استاد فیلم‌های ترسناک ایتالیا» ماریو باوا (سازنده‌ی فیلم‌هایی مثل یکشنبه‌ی سیاه و خلیجی از خون). در این فیلم از عناصر داستان‌های علمی‌‌-تخیلی استفاده شد تا اسطوره‌های خون‌آشام‌ها و خانه‌های جن‌زده رنگ‌وبویی مدرن بگیرند.

دو سفینه‌ی غول‌آسای فضایی به نام‌های گالیلوت و آرگوس به فرماندهی کاپیتان مارک مارکاری (بری سولیوان) و همکارش سانیا (نورما بنگل) به سیاره‌ای خطرناک می‌روند.

فیلم با اقتباسی از رمان کوتاه رناتو پسترینیرو به نام «شبی ۲۱ ساعته» (One Night of 21 Hours) ساخته شد. وسواس و دقتی که باوا برای ساخت این فیلم خرج کرد به حدی بود که روی آثار بعد از خودش هم تأثیر گذاشت که در فیلم‌هایی مثل «مأموریت مریخ»‌ برایان دی‌پالما و ساخته‌های جدیدتری مثل «ریدیک» با بازی وین دیزل مشهود است.

فیلمی بازیگوش که ترکیبی است از فیلم‌های علمی-تخیلی، فیلم‌های ترسناک گوتیک و فانتزی‌های فضایی و استفاده‌ی شگفت‌انگیز باوا از رنگ و نور و زیبایی‌هایی بصری باعث شده است که سیاره‌ی خون‌آشام‌ها شبیه هیچ فیلمی که تا به حال دیده‌اید نباشد.

۵. عاشقان خون‌آشام (The Vampire Lovers)

محصول: ۱۹۷۰

۱۹۷۰ کارگردان: روی وارد بیکر

روی وارد بیکر بازیگران: اینگرید پیت، پیپا استیل، مدلین اسمیت

اینگرید پیت، پیپا استیل، مدلین اسمیت امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۵ از ۱۰

این فیلم با اقتباس از رمان کوتاه «کارمیلا»‌ نوشته‌ی شریدا لا فانو ساخته شده است و داستان ژنرال فون اشپیلسدورف (پیتر کوشینگ) را روایت می‌کند که قصد دارد سر میرسلا کارنستین (اینگرید پیت) را قطع کند.

استودیو «هَمر» (Hammer) خیلی زود بعد از این فیلم دو اثر دیگر درباره‌ی کارنستین خون‌آشام ساخت با نام‌های «عطشی برای یک خون‌آشام» (۱۹۷۱) و «دوقلوهای شرارت» (۱۹۷۲) که از اولی تندوتیزتر و جنجالی‌تر بود.

۴. زنان خون‌آشام (Vampyros Lesbos)

محصول: ۱۹۷۱

۱۹۷۱ کارگردان: خسوس فرانکو

خسوس فرانکو بازیگران: سولداد میراندا، دنیس پرایس، پل مولر

سولداد میراندا، دنیس پرایس، پل مولر امتیاز IMDb به فیلم: ۵.۴ از ۱۰

یکی از بهترین فیلم‌های خسوس فرانکو و مطر‌ح‌ترین و پر سروصداترین اثرش. چیزی حدود ۲۰۰ فیلم به نام او ثبت شده است.

این فیلم داستان کونتس نادین کارودی (سولداد میراندا) را روایت می‌کند که درگیر رابطه‌ی عاطفی پیچیده‌ای با دختری جوان به نام لیندا می‌شود.

صحنه‌های عاشقانه‌ی فیلم به لطف نماهای چشم‌نواز و زاویه‌های دوربین زیبا، طراحی صحنه‌ی دلپذیز و موسیقی مسحورکننده‌،‌ هیچ‌وقت بی‌مایه و تکراری نمی‌شوند و دو بازیگر اصلی فیلم به قدری شخصیت‌هایشان را جذاب و گیرا به نمایش گذاشته‌اند که یک لحظه هم از تماشای آن‌ها خسته نمی‌شوید.

۳. کرونوس (Cronos)

محصول: ۱۹۹۳

۱۹۹۳ کارگردان: گی‌یرمو دل‌تورو

گی‌یرمو دل‌تورو بازیگران: فدریکو لوپی، ران پرلمن، کلادیو بروک

فدریکو لوپی، ران پرلمن، کلادیو بروک امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۷ از ۱۰

اولین فیلم بلند کارگردان مکزیکی و اسکاری هالیوود یعنی گی‌یرمو دل‌تورو اثری درگیرکننده و تماشایی است. دل‌‌تورو که سابق بر این طراح گریم بوده، در این فیلم ظرافت و وسواس‌هایی به خرج داده است که لذت تماشای جزئیات بصری فیلم را دوچندان می‌کند. با صحنه‌پردازی‌هایی که پر است از نمادهای مذهبی و ماورایی.

دل‌تورو عناصر همیشگی و سنتی فیلم‌های خون‌آشامی را با ایده‌های منحصر به فرد خودش تلفیق کرد و مثل همیشه هیولاهای ویژه‌ی خودش را ساخت. موفق‌ترین و مطرح‌ترین آثار دل‌‌تورو نظیر «ستون فقرات شیطان»، «هزارتوی پن» و «شکل آب» مقام و جایگاهشان را مدیون این هستند که هم طرفداران ژانر ترسناک و فانتزی را راضی می‌کنند و هم سینمادوستان عادی را. کرونوس هم استثنا نیست. این فیلم رویکردی تازه به قصه‌های خون‌آشامی دارد و دیدنش برای طرفداران این مدل آثار ضروری است.

۲. خون مقدس مسیح (Da Sweet Blood of Jesus)

محصول: ۲۰۱۴

۲۰۱۴ کارگردان: اسپایک لی

اسپایک لی بازیگران: استفن تیرون ویلیامز، رامی مالک، زارا آبراهامز

استفن تیرون ویلیامز، رامی مالک، زارا آبراهامز امتیاز IMDb به فیلم: ۴.۲ از ۱۰

انگار سرنوشت محتوم آثاری که قرار است در آینده فیلم‌های کالتی شوند، کم‌محلی و شکست در زمان اکران است. این فیلم خون‌آشامی عجیب‌وغریب اسپایک لی هم از این قاعده مستثنی نبود.

اسپایک لی زمانی این فیلم را ساخت که مردم هنوز از نسخه‌ی آمریکایی «اولدبوی» دل خونی داشتند و دلشان نمی‌خواست از کارگردانی که فیلم محبوبشان را اینطور خراب کرده بود، اثر دیگری ببینند.

ولی خبر خوب این است که فیلم اسپایک لی برای کسانی که علاقه‌مند این سبک آثار هستند تجربه‌ی جذاب و باحالی به حساب می‌آید. انتخاب بازیگران غریبی هم دارد و پایان‌بندی‌اش انقدر عجیب است که نمی‌دانید چه حسی به آن داشته باشید. فیلم سرد و بدون احساسات به نظر می‌رسد ولی از نظر فرمی و بصری دیدنی و تجملاتی است، ویژگی‌هایی که خون‌آشام‌ها هم دارند.

۱. دختران تاریکی (Daughters of Darkness)

محصول: ۱۹۷۱

۱۹۷۱ کارگردان: هری کومل

هری کومل بازیگران: دِلفین سیریگ، جان کارلن، دنیله اومت

دِلفین سیریگ، جان کارلن، دنیله اومت امتیاز IMDb به فیلم: ۶.۶ از ۱۰

این فیلم ترسناک بلژیکی یک اثر کلاسیک و پرتنش است که در آن دلفین سیرینگ (بازیگر سال گذشته در مارینباد) نقش کونتس بدنام مجارستانی یعنی الیزابت باثوری را بازی می‌کند.

دختران تاریکی حس‌وحالی سوررئال دارد و تماشای تصاویرش واقعا لذت‌بخش است و حالا که به تازگی نسخه‌ی باکیفیت آن هم در دسترس عموم قرار گرفته است، امیدواریم جایگاه بهتری بین فیلم‌بین‌ها پیدا کند.

