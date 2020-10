سومین فیلم از مجموعه «شرلوک هلمز» (Sherlock Holmes) با بازی رابرت داونی جونیور ممکن است آغاز یک جهان سینمایی جدید باشد.

رابرت داونی جونیور در حال برنامه‌ریزی است تا استراتژی‌های به کار گرفته شده در جهان سینمایی مارول را در سومین و جدیدترین فیلم مجموعه شرلوک هلمز پیاده کند.

فیلم جدید مجموعه شرلوک هلمز را دکستر فلچر جلوی دوربین خواهد برد؛ کارگردانی که فیلم موزیکال زندگی‌نامه‌ای «راکت‌من» (Rocketman‎) را در کارنامه دارد. دو قسمت قبلی مجموعه یعنی شرلوک هلمز ساخته سال ۲۰۰۹ و «شرلوک هلمز: بازی سایه‌ها» (Sherlock Holmes: A Game of Shadows) ساخته سال ۲۰۱۱ را گای ریچی هنرمند بریتانیایی کارگردانی کرده بود و در هر دو قسمت قبل داونی جونیور نقش شرلوک را برعهده داشت.

دو فیلم اول در مجموعه شرلوک برای استودیوی سازنده آن یعنی برادران وارنر در مجموع فروشی بیش از ۱ میلیارد دلار در سراسر جهان را به ارمغان آورد و حال داونی جونیور قصد دارد با الگوقراردادن جهان مارول مجموعه فیلم‌های الهام‌گرفته‌شده از شرلوک هلمز را به یک دنیای سینمایی جدید تبدیل کند.

بازیگر نقش تونی استارک در جهان سینمایی مارول در حاشیه یک جشنواره در حوزه نوآوری تایید کرده است که گفتگوها در زمینه تبدیل قسمت سوم شرلوک هلمز به یک جهان سینمایی جدید در جریان است. داونی جونیور تجربه حضوری یک دهه‌ای را در جهان سینمایی مارول داشته است؛ حضوری که در نقش مرد آهنی در نهایت با فیلم سینمایی «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) خاتمه یافت و برای او ثروت و شهرتی بسیار چشمگیر به همراه داشت.

حال در صورتی که استودیو برادران وارنر ایجاد چنین جهان سینمایی ویژه‌ای را مد نظر داشته باشد می‌تواند از طریق شبکه HBO Max نیز مجموعه‌ای از آثار تلویزیونی را به فیلم‌های سینمایی این دنیای جدید پیوند بزند و هواداران گسترده‌تری را درگیر تماشای این محصولات صنعت سرگرمی کند.

سوزان نیکول داونی تهیه‌کننده، همکار و همسر رابرت داونی جونیور در این زمینه گفته است: «می‌توانیم تنها با یک فیلم قسمت سوم را تولید کنیم اما گمان می‌کنیم فرصت تبدیل آن به چیز بیشتری وجود دارد، اینکه بعضی شخصیت‌های قسمت سوم را در نظر بگیریم و ببینیم دورنمای امکان استفاده از آن‌ها در تلویزیون به چه ترتیب است؛ ببینیم وارنر مدیا چه برنامه‌هایی برای HBO و HBOMax دارد.»

سوزان داونی به این نکته نیز اشاره کرد که او و همسرش برنامه‌های بزرگی در این زمینه دارند اما اجرای آن‌ها به زمان زیادی نیاز دارد. به گفته این تهیه‌کننده صنعت سینما: «این کار هماهنگی‌ بسیاری می‌طلبد چرا که جهان سینمایی مارول نیز یک روزه ساخته نشد. در واقع جزییات زیادی در کنار هم به خوبی قرار داده شدند که در نهایت امکان متصل کردن به وجود آمد و سپس فرصتی برای پرداختن به جوانب گوناگون هر کدام آن‌ها».

رابرت داونی جونیور نیز در این زمینه به اظهارنظر پرداخته است. به گفته بازیگر کلیدی فاز سوم جهان سینمایی مارول در حال حاضر خلا یک جهان سینمایی اسرارآمیز کاملا حس می‌شود و تا به امروز آرتور کانن دویل (خالق شخصیت شرلوک هلمز و نویسنده رمان‌های مربوط به او) شاخص‌ترین هنرمند این حوزه بوده است. رابرت داونی جونیور می‌افزاید: «به این ترتیب از نظر من چرا سراغ ساخت فیلم سوم برویم اگر نتوانیم از آن مجموعه آثار متفاوت دیگری تولید کنیم؛ آثاری گوناگون در دوره‌های زمانی و با عناصر متنوع. ما مقلد نیستیم و قصد نداریم آنچه در گذشته انجام شده را دوباره و دوباره انجام دهیم.»

به هر حال تصمیم برادران وارنر و مواجهه آن‌ها با پیشنهاد رابرت داونی جونیور و همسرش سوزان داونی به زودی مشخص خواهد شد. در حال حاضر قسمت سوم از مجموعه شرلوک هلمز که تحت عنوان «شرلوک هلمز ۳» (Sherlock Holmes 3) شناخته می‌شود در فهرست اکران سال آینده میلادی، تاریخ ۲۲ دسامبر سال ۲۰۲۱ را به خود اختصاص داده است.

