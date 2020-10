انیمیشن «روح» (Soul‎) جدیدترین محصول پیکسار/دیزنی همچون فیلم سینمایی «مولان» (Mulan) روانه شبکه دیزنی پلاس خواهد شد و در سالن‌های سینما اکران نمی‌شود.

روح که اولین انیمیشن پیکسار با قهرمان سیاه‌پوست است و قرار بود ۲۰ نوامبر سال میلادی ۲۰۲۰ در سینماها روی پرده برود در یک تصمیم جدید از روز ۲۵ دسامبر به شکل انحصاری از شبکه دیزنی پلاس پخش خواهد شد و در اختیار مشترکین این رسانه شرکت دیزنی قرار می‌گیرد.

در مناطقی از بازارهای جهانی که دیزنی پلاس در دسترس نیست، فیلم سینمایی روح در سالن‌های سینما اکران خواهد شد و تاریخ اکران آن هم در روزهای آینده مشخص می‌شود.

دیزنی پیش از این فیلم سینمایی مولان را هم به شبکه دیزنی پلاس برده بود با این حال درباره مولان مخاطبان مجبور بودند به شکل مجزا ۳۰ دلار پرداخت کرده تا این فیلم سینمایی را تماشا کنند. اما در مورد فیلم روح نیازی به پرداخت این مبلغ وجود ندارد و داشتن اشتراک دیزنی پلاس کافی است.

انیمیشن روح را پیت داکتر کارگردانی کرده است؛ داکتر هنرمند مشهوری است که داستان تعدادی از برترین انیمیشن‌های معاصر همچون «کارخانه هیولاها» (Monsters,Inc)، «داستان اسباب‌بازی» (Toy Story) و «وال-ئی» (WALL·E) را به رشته تحریر درآورده. داکتر کارگردان «بالا» (Up) و «درون و بیرون» (Inside Out) هم بوده؛ دو فیلمی که جایزه اسکار بهترین انیمیشن را در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۶ دریافت کرده‌اند.

شرکت دیزنی در بیانیه خود پیرامون انتقال انیمیشن روح به شبکه دیزنی پلاس آورده است: «ظرف ۶ ماه گذشته با شیوع ویروس کرونا شرایطی در بازار پدید آمده که گرچه از زوایای مختلفی دشوار است اما در عین حال فرصتی برای نوآوری در زمینه توزیع محتوا پدیده آورده است.»

دیزنی در این بیانیه با اشاره به شبکه دیزنی پلاس افزوده است: «پلتفرم دیزنی پلاس با بیش از ۶۰ میلیون دنبال‌کننده در طول سال اول راه‌اندازی، مقصدی ایده‌آل برای خانواده‌ها و هواداران است تا این بار به شکلی متفاوت از یک فیلم بسیار مهم استودیوی پیکسار در خانه‌های خود لذت ببرند.»

باید به این نکته نیز اشاره کنیم که فیلم سینمایی روح یکی از آثاری بود که در میان فیلم‌های برگزیده بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم کن قرار داشت و در عین حال از آثاری است که قرار است در جشنواره فیلم لندن نیز نمایش داده شود.

خبر عدم اکران انیمیشن روح پس از آن منتشر شد که در هفته‌های اخیر شاهد به تاخیر افتادن موج جدیدی از آثار سینمایی بودیم؛ از جمله مهم‌ترین این آثار می‌توان به «زمانی برای مردن نیست» (No Time to Die) و «تل‌ماسه» (Dune) اشاره کرد که اکران هر دوی آن‌ها به سال ۲۰۲۱ منتقل شدند. از طرف دیگر استودیوی برادران وارنر نیز که مشغول تولید فیلم سینمایی «بتمن» (The Batman) است اکران این عنوان را به سال ۲۰۲۲ موکول کرده است.

شرکت دیزنی به شکل مشابه در ماه سپتامبر مجموعه‌ای از بلاک‌باسترها را به تاخیر انداخت تا «داستان وست ساید» (West Side Story) از ۱۸ دسامبر سال ۲۰۲۰ به ۱۰ دسامبر سال ۲۰۲۱ منتقل شود. فیلم مهم جهان سینمایی مارول یعنی «بیوه سیاه» (Black Widow) با نقش‌آفرینی اسکارلت جوهانسون برای نمایش در تاریخ ۶ نوامبر سال میلادی جاری آماده شده بود اما دیزنی این اثر را هم به ۷ می سال ۲۰۲۱ منتقل کرد. علاوه بر این‌ها فیلم سینمایی «جاودانگان» (The Eternals) ساخته کلویی ژائو کارگردان تحسین‌شده فیلم «سرزمین آواره‌ها» (Nomadland) از تاریخ ۱۲ فوریه سال ۲۰۲۱ به ۵ نوامبر سال ۲۰۲۱ منتقل شد تا در سال ۲۰۲۱ نیز دیرتر از قبل نمایش داده شود.

تأخیر مجدد اکران جیمز باند صنعت سینما را به زانو درآورد

