فیلم منک دیوید فینچر در نتفلیکس پخش خواهد شد

نتفلیکس قصد دارد فیلم «منک» به کارگردانی دیوید فینچر را در آذر ماه پخش کند. منک نخستین اثر سینمایی فینچر پس از فیلم «دختر گمشده» محصول سال ۲۰۱۴ است.

فینچر طی سال‌های اخیر سریال «شکارچیان ذهن» را برای نتفلیکس ساخته و چند قسمت از سریال انیمیشنی «عشق، مرگ و ربات‌ها» را هم کارگردانی کرده است، اما فیلم جدیدی از او اکران نشده است. نتفلیکس قصد دارد در ۱۴ آذر (۴ دسامبر) فیلم منک را پخش کند تا به انتظار ۶ ساله‌ی دوست‌داران فینچر برای تماشای اثر جدیدی از او خاتمه دهد. همچنین این فیلم به منظور دریافت مجوز شرکت در اسکار، گلدن گلوب و بفتا در نوامبر (آبان تا آذر) به صورت محدود در برخی سینماهای آمریکا هم روی پرده خواهد رفت.

منک یک فیلم درام و زندگی‌نامه‌ای است که سرگذشت هرمن جی. منکیویچ، فیلمنامه‌نویس فقید آمریکایی را روایت می‌کند. منکیویچ برای نوشتن داستان «همشهری کین» با مشکلات زیادی مواجه شد و اختلافات او با اورسن ولز درباره‌ی مالکیت فیلمنامه‌ی همشهری کین یکی از جالب توجه‌ترین مناقشات سینمایی دهه‌ی ۱۹۴۰ میلادی است. فیلمنامه‌ی فیلم منک توسط پدر فینچر، جک فینچر، نوشته شده است. فینچر بزرگ از میانه‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ تا پیش از مرگش در سال ۲۰۰۳ در حال کار روی فیلم‌نامه‌ای بر اساس زندگی منکیویچ بود.

فینچر برای القای صحیح حس و حال آن روزهای هالیوود قصد دارد فیلم منک را به صورت سیاه و سفید به تصویر بکشد و برای رسیدن به قاب‌ها و تصاویر مد نظرش با یکی از فیلم‌برداران محبوبش، اریک مِسراشمیت، همکاری کرده است. این دو هنرمند پیش از این با سریال شکارچیان ذهن نشان داده‌اند که در همکاری با یکدیگر تا چه اندازه می‌توانند صحنه‌های جالب توجه و تحسین‌برانگیزی تحویل مخاطب دهند.

نخستین تصاویر از منک دیوید فینچر منتشر شد؛ یک فیلم جذاب سیاه و سفید

گری اولدمن بازیگر برنده‌ی جایزه‌ی اسکار قرار است نقش هرمن جی. منکیویچ را در فیلم جدید فینچر ایفا کند. از دیگر بازیگران منک می‌توان به آماندا سیفرید در نقش ماریون دیویس، چارلز دنس، لی‌لی کالینز و تاپنس میدلتون اشاره کرد.

بسیاری از سینمادوستان فینچر را به خاطر فیلم‌های روان‌شناختی همچون «هفت» و «باشگاه مبارزه» می‌شناسند. این فیلم‌ساز پنجاه و هفت ساله طی سال‌های فعالیتش همواره توانسته تاثیرات قابل توجه‌ای بر دنیای سینما و تلویزیون داشته باشد. جدای از فیلم‌های قدیمی او که باعث تحول آثار تریلر و روان‌شناختی شدند، پس از فیلم «شبکه‌ی اجتماعی» در سال ۲۰۱۰ شاهد شکل‌گیری موج جدیدی از فیلم‌های زندگی‌نامه‌ای بودیم که به‌جای تمرکز بر تصویرگری جزء به جزء زندگی افراد به دنبال نشان دادن سویه‌های مختلف مشاغل، سیاست، تکنولوژی‌های جدید و مواردی از این دست از زوایه دید افراد مهم بودند. پس از آن فینچر با فیلم «دختر گمشده» در سال ۲۰۱۴ باعث شد فیلم‌سازان دیگری نیز به سراغ روایت داستان‌هایی بر اساس خشونت پنهان زنانه بروند و حتی تاثیر این فیلم در دنیای تلویزیون و با سریال‌هایی همچون «دروغ‌های کوچک بزرگ» هم مشهود بود.

