کمپانی کپکام اعلام کرده است با همکاری کنستانتین فیلم قصد دارد بازسازی فیلم «رزیدنت اویل» را با وفاداری به دنیای بازی‌های ویدیویی و به کارگردانی یوهانس رابرتس بسازد.

سری بازی‌های «رزیدنت اویل» یکی از محبوب‌ترین و پرفروش‌ترین مجموعه‌های تاریخ ویدئوگیم به شمار می‌رود. کپکام از سال ۲۰۰۲ پای رزیدنت ایول را به سینما هم باز کرد و تا سال ۲۰۱۷ شش فیلم با بازی میلا یوویچ و به نویسندگی و کارگردانی پل دبلیو. اس. اندرسون از این سری ساخته و اکران شد. حالا مشخص شده است این کمپانی قصد دارد داستان سری رزیدنت اویل را ریبوت کند و در سال‌های آینده چندین فیلم جدید به کارگردانی یوهانس رابرتس بر مبنای شخصیت‌های محبوب این مجموعه و بازی‌های ویدیویی آن ساخته و اکران شوند.

ریبوت فیلم رزیدنت اویل قرار است تا حد ممکن به بازی‌های رزیدنت اویل پایبند باشد و داستان آن در سال ۱۹۹۸ و شهر مصیبت‌زده راکون می‌گذرد و شخصیت‌های محوری آن کلر ردفیلد و لیان اسکات کندی هستند. کایا اسکودلاریو برای بازی در نقش کلر ردفیلد، تام هاپر برای بازی در نقش آلبرت وسکر، هانا جان کامن برای بازی در نقش جیل ولنتاین، اون جوگیا برای بازی در نقش لیان اسکات کندی و نیال مک‌دوناف برای بازی در نقش ویلیام برکین انتخاب شده‌اند.

یوهانس رابرتس در خصوص دلایل ساخت ریبوت رزیدنت اویل بیان کرده است: «با این فیلم من واقعا می‌خواهم به دو بازی نخست این سری بازگردم و احترام بسیار زیادی که برای آن‌ها قائلم را نشان دهم. این درحالی است که به طور موازی یک داستان انسانی پیرامون یک شهر کوچک آمریکایی در حال مرگ را هم روایت خواهیم کرد. داستانی که هم برای بازیکنان قدیمی خاطره‌انگیز است و هم برای مخاطبان جدید جذاب خواهد بود.»

رابرت کولزر تهیه‌کننده این فیلم نیز پس از تایید ساخت آن در گفت‌وگویی اعلام کرده است: «بعد از ۱۲ بازی، ۶ فیلم و و صدها صفحه داستان هواداری (فن‌فیکشن) مجبور شدیم به سال ۱۹۹۸ بازگردیم تا پرده از رازهای عمارت اسپنسر و شهر راکون برداریم.»

در کنار این فیلم سینمایی، نتفلیکس قصد دارد سریال انیمیشنی «رزیدنت اویل: تاریکی بی‌نهایت» را در سال ۲۰۲۱ پخش کند و یک مجموعه تلویزیونی دیگر هم بر اساس دنیای رزیدنت اویل و با تمرکز بر زندگی دختران آلبرت وسکر توسط نتفلیکس در حال ساخت است که احتمالا تا پایان سال آینده میلادی شاهد پخش آن نیز خواهیم بود.

