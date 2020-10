۱۰ فیلم برای طرفداران شوالیه تاریکی کریستوفر نولان که باید ببینید

دنباله‌ای که کریستوفر نولان در سال ۲۰۰۸ برای «بتمن آغاز می‌کند» ساخت خیلی زود تبدیل به یکی از بهترین فیلم‌های ابرقهرمانی و کمیک‌بوکی سینما شد و همیشه به عنوان یک نمونه‌ی موفق و تأثیرگذار اکشن-تریلر شناخته می‌شود. داستان تکان‌دهنده‌ای که فیلم از جدال بین قهرمان و ضدقهرمان روایت می‌کرد خیلی‌ها را مجذوب خودش کرد و صحنه‌های اکشن عجیب فیلم که با وسواس کریستوفر نولان با کمترین استفاده از جلوه‌های کامپیوتری ساخته شد، همه را مبهوت خودش کرد.

اگر از هواداران «شوالیه تاریکی» هستید و به دنبال فیلم‌های مشابهی می‌گردید بد نیست ۱۰ فیلم هیجان‌انگیزی را که در ادامه معرفی می‌شوند ببینید.

۱۰. دشمنان ملت (Public Enemies)

محصول: ۲۰۰۹

۲۰۰۹ کارگردان: مایکل مان

مایکل مان بازیگران: جانی دپ، کریستین بیل، ماریون کوتیار

این فیلم مایکل مان شاید به اندازه‌ی اثر حیرت‌انگیز دیگرش (که در این فهرست هم حضور دارد) تأثیرگذار و بزرگ نباشد، ولی حضور ستاره‌های بزرگ، کارگردانی تماشایی صحنه‌های اکشن و سبک سینمایی خاص باعث شده است تا فیلمی جذاب و دیدنی از آب در بیاید. همچون شوالیه تاریکی، دشمنان ملت هم قصه‌ای عظیم را در قالب یک بلاک‌باستر پرستاره روایت می‌کند و با واقع‌گرایی حساب‌شده، فیلم‌برداری خوب و تدوینی که ریتم فیلم را تا انتها حفظ می‌کند، تأثیرش را در مخاطب می‌گذارد.

داستان در دهه‌ی ۳۰ میلادی می‌گذرد، زمانی که جرم و جنایت در آمریکا بیداد می‌کرد. جانی دپ نقش سارق مسلح معروف و بدنام جان دلینجر را بازی کرده است و کریستین بیل هم در نقش ملوین پرویس ظاهر شده، مأموری که به دنبال دستگیری دلینجر است.

۹. لانه‌ی دزدان (Den of Thieves)

محصول : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ کارگردان : کریستین گادگست

: کریستین گادگست بازیگران: جرارد باتلر، فیفتی سنت، اوشی جکسون جونیور

لانه‌ی دزدان با اینکه بین منتقدان خیلی محبوب نشد، ولی طی مدت کوتاهی که از آمدنش گذشته است هوادارانی برای خودش دست‌وپا کرده که دلیلش بازی غافلگیرکننده‌ی جرارد باتلر و اوشی جکسون و چند ایده‌ی جسورانه‌ی واقعا خوب بوده.

جرارد باتلر نقش پلیسی است که مؤلفه‌های یک قهرمان اکشن را دارد، پرجذبه و خطرناک است و مخاطب دوست دارد داستانش را دنبال کند. او مسئول دستگیری تیمی حرفه‌ای از سارقین است که مثل بقیه‌ی دزدها عمل نمی‌کنند. این سارقین ویژه قبلا پلیس بوده‌اند و برای همین با راه‌وچاه مأمورین قانون آشنایی دارند. داستان و صحنه‌های اکشن لانه‌ی دزدان تماشایی است و همچون شوالیه‌ی تاریکی، تعدادی از بهترین مؤلفه‌های فیلم رتبه‌ی اول این فهرست را گرفته است و چند پله آن را ارتقا داده.

۸. من شیطان را دیدم (I Saw The Devil)

محصول : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ کارگردان : کیم جی وون

: کیم جی وون بازیگران: لی بیونگ-هان، چویی مین-سیک

قاتلی زنجیره‌ای و روان‌پریش، دختری را به قتل می‌رساند غافل از اینکه این دختر نامزد یک مأمور سرویس مخفی بوده است. این مأمور اگر نگوییم بیشتر از قاتل سریال داستان، به اندازه‌ی او خطرناک است و برای انتقام از او عجیب‌ترین و خشن‌ترین راه‌ها را برمی‌گزیند.

رابطه‌ی پرچالش بین قاتل و این مأمور عجیب شباهت‌هایی با جدال بتمن و جوکر دارد. نبردی بی‌پایان که مدام خونین‌تر و خشن‌تر و ناراحت‌کننده‌تر می‌شود و به قول جوکر شبیه «نیرویی توقف ناپذیر که به شیئی غیرقابل تحرک» برخورد کرده است، تا ابد باید به تعقیب همدیگر ادامه دهند.

۷. جک ریچر (Jack Reacher)

محصول : ۲۰۱۲

: ۲۰۱۲ کارگردان : کریستوفر مک‌کوئری

: کریستوفر مک‌کوئری بازیگران: تام کروز، رزاموند پایک، ورنر هرتزوگ

در این اکشن تریلر مهیج، تام کروز نقش جک ریچر را بازی کرده که کاراکتر اصلی رمان‌های محبوب لی چایلد است. این قهرمان اکشن همه‌کاره یک‌تنه از پس انبوهی دشمن بر می‌آید و با اینکه گجت‌ها و ابزارهای فوق پیشرفته یا ثروت فرای تصور بروس وین را ندارد ولی از صددرصد مهارت‌های جسمی و ذهنی‌اش برای رسیدن به مقاصدش بهره می‌برد.

تام کروز برای ایفای نقش جک ریچر انتخاب خیلی خوبی از آب در آمد و علیرغم حواشی دور قدش، موفق شد اجرای خیلی خوبی از این قهرمان به نمایش بگذارد و چون سابقه‌ی دورودرازی در فیلم‌های اکشن داشت، بدون هیچ مشکلی از پس این یکی هم بر بیاید.

۶. محاصره (The Siege)

محصول : ۱۹۹۸

: ۱۹۹۸ کارگردان : ادوارد زوییک

: ادوارد زوییک بازیگران: دنزل واشنگتن، بروس ویلیس، آنت بنینگ

در سال ۱۹۹۸ دو تریلر خوش‌ساخت به سینماها آمدند که هنوز هم بعد از گذر سالیان، دیدنی و سرگرم‌کننده هستند. محاصره یکی از آن‌ها است. در این فیلم دو ستاره‌ی بزرگ یعنی دنزل واشنگتن و بروس ویلیس مقابل هم قرار می‌گیرند و درگیر یک حمله‌ی تروریستی در نیویورک می‌شوند.

داستان جنجالی فیلم درباره‌ی تروریست‌های مسلمان در زمان اکرانش بحث‌های زیادی را برانگیخت، ولی اتفاق‌هایی که چند سال بعد از آن در واقعیت رخ داد موجب شد که همه با دید دیگری به این مسئله بنگرند و بفهمند که چه پیشبینی‌های درستی در فیلم مطرح شده است.

در محاصره می‌بینیم که وقتی نیروهای ارتش آمریکا برای سرکوب یک تفکر در حال خیزش به کار گرفته می‌شوند، چه فجایعی رخ می‌دهد. ارتش در منهتن حکومت نظامی برقرار می‌کند و به خاطر ترس فراگیر از اسلام‌گرایی و سیاست‌های مربوط به آن، به دستگیری و شکنجه‌ی شهرواندان می‌پردازد.

۵. دشمن ملت (Enemy Of The State)

محصول : ۱۹۹۸

: ۱۹۹۸ کارگردان : تونی اسکات

: تونی اسکات بازیگران: ویل اسمیت، جین هکمن، جان وویت

فیلم خوش‌ساخت دومی که در سال ۹۸ ساخته شد و به آن شاره کردیم این یکی است. دشمن ملت هم مثل محاصره به طرز عجیبی پیش‌بینی‌های درستی را مطرح کرد. داستان درباره‌ی تئوری‌های توطئه‌ای است که به حقیقت می‌پیوندد و ماجرای نظارت دولت روی شهروندان را روایت می‌کند. تکنولوژی‌هایی برای زیرنظر قرار دادن مردم که در زمان ساخت فیلم کسی از آن خبر نداشت، ولی بعدها مشخص شد که خیلی هم واقعی است و جریان ادوارد اسنودن و افشاگری‌هایش به همه ثابت کرد که چنین نظارت‌های شدیدی از مدت‌ها قبل وجود داشته.

ویل اسمیت در کنار تعداد زیادی بازیگر مطرح نقش اصلی فیلم را بازی می‌کند. او وکیلی است که اتفاقی پایش به ماجرای یک ترور باز می‌شود. گویا قرار است ردی را پاک کنند و جلوی افشای چیزی را بگیرند و مردی را به قتل می‌رسانند، و ویل اسمیت هم در صحنه حضور دارد و به این طریق وارد دنیایی از توطئه و سیاست و رازهای خطرناک می‌شود.

۴. برتری بورن (The Bourne Supremacy)

محصول : ۲۰۰۴

: ۲۰۰۴ کارگردان : پل گرین‌گرس

: پل گرین‌گرس بازیگران: مت دیمون، فرانکا پونته، برایان کاکس

در دنباله‌ای که پل گرین‌گرس برای هویت بورن ساخت، مت دیمون بار دیگر در نقش ابرجاسوس همه‌کاره و قدرتمند جیسون بورن ظاهر شد. فیلم گرین‌گرس نه تنها حق مطلب را نسبت به قسمت اول ادا کرد، بلکه آن را چندین پله بالاتر برد.

برتری بورن و بعد از آن اولتیماتوم بورن کاری کردند که توقع سینمادوستان از فیلم‌های اکشن بسیار بالا برود و تأثیری روی آثار پس از خودش گذاشت که انکارناپذیر است. لحن غم‌انگیز فیلم و جست‌وجوی همیشگی جیسون بورن برای فهمیدن گذشته‌ی تاریکش، بعدی به مجموعه فیلم‌های بورن افزود که باعث شد عمیق‌تر و تأثیرگذارتر شود و همیشه در خاطر تماشاگران بماند.

۳. جان ویک (John Wick)

محصول : ۲۰۱۴

: ۲۰۱۴ کارگردان : چد استالسکی

: چد استالسکی بازیگران: کیانو ریوز، ویلیام دفو، ایان مک‌شین

این فیلم اکشن حیرت‌انگیز و پرجنب‌وجوش و دیوانه‌وار نه تنها کیانو ریوز را که قهرمان اکشن سال‌های نه چندان دور بود احیا کرد،‌ بلکه تحولی عظیم در ژانر اکشن به وجود آورد که بازگشت از آن امکان‌پذیر نیست.

جان ویک فیلمی است که برای لذت ساخته شده. تمام دقایق این فیلم پر شده است از زیبایی‌های بصری و موسیقی‌ها و آهنگ‌های گوش‌نواز و درست انتخاب‌شده که روی تصاویر چفت می‌شود و ضیافتی برای چشم و گوش مخاطب ترتیب می‌دهد.

۲. شهر (The Town)

محصول : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ کارگردان : بن افلک

: بن افلک بازیگران: بن افلک، جرمی رنر، بلیک لایولی، ربکا هال

در این فیلم مهارت‌های کارگردانی بن افلک را در بالاترین سطح ممکن می‌بینید. داستان یک تیم سارق مسلح که با دقت و برنامه کار می‌کنند شاید چیز تازه‌ای به نظر نرسد، ولی بن افلک همه چیز فیلمش را به قدری خوب و درست چیده است که از تماشای چندین و چندباره‌ی آن لذت ببرید.

داستانی چندلایه، شخصیت‌هایی خاکستری که هرلحظه انتظارات مخاطب را به چالش می‌کشند و سکانس‌های اکشن دیدنی و نفس‌گیر، همه و همه باعث شده است تا این تجربه‌ی منحصربه‌فرد بن افلک فیلمی دوست‌داشتنی شود.

۱. مخمصه (Heat)

محصول : ۱۹۹۵

: ۱۹۹۵ کارگردان : مایکل مان

: مایکل مان بازیگران: آل پاچینو، رابرت دنیرو، ول کیلمر

این شاهکار تماشایی مایکل مان که دو غول سینما آل پاچینو و رابرت دنیرو را کنار هم به ما نشان داد، همه چیزش در بهترین حالت ممکن است. شاید اغراق نباشد که بگوییم تمام فیلم‌های این فهرست از مخمصه الهام گرفته‌اند. خود کریستوفر نولان که اشاره کرده است نگاهی به مخمصه‌ی مایکل مان داشته و بن افلک هم برای ساخت شهر، مخمصه را الگوی خودش قرار داد تا هم تیم سرقتش را شکل دهد و هم صحنه‌های اکشن فیلمش را درجه‌یک در بیاورد.

فیلم‌نامه‌ی دقیق و به شدت چفت‌وبست‌دار فیلم و بازی‌های درخشان و لحظه‌های اکشن نفس‌گیر و دیالوگ‌های شنیدنی، دقیقا چیزهایی است که طرفداران شوالیه تاریکی دوست خواهند داشت.

