۱۲ فیلم اکشن و علمی‌-تخیلی جذاب برای طرفداران فیلم ماتریکس

بیش از دو دهه قبل لانا و لی‌لی واچوفسکی با ساخت «ماتریکس» تماشاگران و منتقدان را شگفت‌زده و متحیر کردند. ایده‌های جسورانه‌ی فیلم و صحنه‌های اکشن جریان‌سازی که روی همه‌ی فیلم‌های اکشن بعد از خودش تأثیری انکارناپذیر گذاشتند در کنار مضامین فلسفی پیچیده، اثری را خلق کردند که تماشایش همیشه لذت‌بخش است.

خوشبختانه برای طرفداران ماتریکس، فیلم‌های مشابه زیادی در سینما وجود دارد که می‌توانیم ببینیم و لذت ببریم. در ادامه ۱۲ فیلمی معرفی شده‌ است که هواداران ماتریکس می‌توانند به لیست دانلود یا تماشایشان اضافه کنند.

۱. سرعت (Speed)

محصول : ۱۹۹۴

: ۱۹۹۴ کارگردان : یان دِ بونت

: یان دِ بونت بازیگران : کیانو ریوز، ساندرا بولاک، دنیس هاپر

: کیانو ریوز، ساندرا بولاک، دنیس هاپر امتیاز راتن تومیتوز: ۹۴%

خلاصه قصه

در سرعت یک مأمور نیروها‌ی ویژه‌ی لس‌آنجلس به نام جک (کیانو ریوز) به همراه یکی از شهروندان عادی (ساندرا بولاک) سعی دارند جلو یک بمب‌گذار خبره (دنیس هاپر) را بگیرند. بمب در یک اتوبوس پر از مسافر کار گذاشته شده است و اگر از یک حد مشخص سرعت تجاوز کند، منفجر می‌شود.

چرا دوستش خواهید داشت

کیانو ریوز پیش از آنکه در ماتریکس بازی کند، به خاطر حضورش در سرعت شناخته شد و منتقدان از فیلم و بازی او تعریف می‌کردند.

بعد از اکران سرعت و بازخوردهای بسیار مثبتی که از مردم و منتقدان گرفت، جایگاه ریوز به عنوان یک بازیگر اکشن شناخته شد که می‌تواند عمق و جذابیت بیشتری به فیلم‌های پر زدوخورد و پر انفجار ببخشد.

فیلم صحنه‌های اکشن نفس‌گیر و دیدنی زیادی دارد و تا دقایق آخرش مخاطب را کنجکاو و هیجان‌زده نگه می‌دارد. با توجه به اینکه محصول دهه‌ی نود است و هنوز جلوه‌های ویژه‌ی کامپیوتری همه جا را قبضه نکرده بودند، همه‌چیز باورپذیر است و اصلا حس نمی‌کنید فیلم تقریبا سی سال پیش ساخته شده.

۲. صعود ژوپیتر (Jupiter Ascending)

محصول : ۲۰۱۵

: ۲۰۱۵ کارگردان : لانا و لیلی واچوفسکی

: لانا و لیلی واچوفسکی بازیگران : میلا کونیس، چنینگ تاتوم، ادی ردمین، شان بین

: میلا کونیس، چنینگ تاتوم، ادی ردمین، شان بین امتیاز راتن تومیتوز: ۲۷%

خلاصه قصه

در این فیلم زنی جوان به اسم ژوپیتر جونز (میلا کونیس) به ناگاه متوجه می‌شود شاه‌‌دخت یک خاندان کهن است که در سیاره‌ای دیگر زندگی می‌کنند.

چرا دوستش خواهید داشت

کسانی که ابعاد عجیب و تازه‌ی ماتریکس را دوست داشتند و اسطوره‌شناسی و مضامین جالبش را دنبال می‌کنند، از فیلم دیگر واچوفسکی‌ها لذت خواهند برد.

با اینکه صعود ژوپیتر بین منتقدها طرفدار زیادی نداشت و اکثرا آن را کوبیدند، برای تماشاگرانی که ایده‌ی کنجکاوی‌برانگیز و جلوه‌های بصری خیره‌کننده‌اش را دوست داشتند شبیه یک فیلم کالت است.

۳. وی مثل وندتا (V for Vendetta)

محصول : ۲۰۰۵

: ۲۰۰۵ کارگردان : جیمز مک‌تیگو

: جیمز مک‌تیگو بازیگران : ناتالی پورتمن، هوگو ویوینگ، جان هرت

: ناتالی پورتمن، هوگو ویوینگ، جان هرت امتیاز راتن تومیتوز: ۷۳%

خلاصه قصه

در آینده‌ی پاد‌آرمان‌شهری،‌ دولت ظالم بریتانیا با زور و ستم حکم‌فرمایی می‌کند. ایوی (ناتالی پورتمن) شهروندی مطیع و وحشت‌زده است که بعد از مواجهه با یک عنصر خودسر که ماسک به صورتش می‌زند، تبدیل به یک انقلابی رادیکال می‌شود.

چرا دوستش خواهید داشت

لیلی و لانا واچوفسکی کارگردانی این فیلم‌نامه‌شان را به عهده‌ی جان مک‌تیگ گذاشتند، ولی دیالوگ‌های هوشمندانه و داستان‌پردازی‌های نوآورانه‌ی آن‌ها را می‌توانید حس کنید.

همچنین هوگو ویوینگ، مأمور اسمیت معروف فیلم‌های ماتریکس در اینجا اجرای بی‌نقصی به نمایش گذاشته است و بعد از تماشایش صدای او همیشه در ذهنتان ماندگار خواهد بود.

۴. منطقه ۹ (District 9)

محصول : ۲۰۰۹

: ۲۰۰۹ کارگردان : نیل بلومکمپ

: نیل بلومکمپ بازیگران : شارلتو کاپلی، جیسون کوپ، ترنت اوپالاک

: شارلتو کاپلی، جیسون کوپ، ترنت اوپالاک امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰%

خلاصه قصه

موجودات فضایی به کره‌ی زمین پناهنده شده‌اند، ولی آدم‌ها رفتاری خصمانه با پناهجویان دارند و زندگی‌شان در عذاب و اضطراب می‌گذرد. مأموری به نام ویکوس بعد از اینکه با سلاح بیوشیمیایی فرازمینی آلوده می‌شود، باید در میان فضایی‌ها پنهان شود.

چرا دوستش خواهید داشت

منطقه ۹ قصه‌ای تازه و بکر درباره‌ی آدم‌فضایی‌ها روایت می‌کند که کمتر جایی دیده‌اید. فیلم تفاوت‌های بین گونه‌های مختلف را دستمایه قرار داده است تا نگاهی جدید به نژادپرستی و مهاجرت داشته باشد.

در ماتریکس ماشین‌ها و هوش‌ مصنوعی دشمن انسان‌ها بودند و برایمان جالب بود که بدانیم انگیزه‌شان برای نابودی آدم‌ها چیست. حالا در منطقه ۹ شرایط برعکس است. انسان‌ها شخصیت‌های منفی و بد هستند و موجودات بیگانه، مظلوم و ستم‌دیده و در حال فرار که باعث می‌شود خودمان را به جای آن‌ها بگذاریم و فکر کنیم اگر همچین شرایطی پیش می‌آمد، چه برخوردی با موجودات فضایی می‌داشتیم.

۵. تلقین (Inception)

محصول : ۲۰۱۰

: ۲۰۱۰ کارگردان : کریستوفر نولان

: کریستوفر نولان بازیگران : لئوناردو دی‌کاپریو، ماریون کوتیار، تام هاردی

: لئوناردو دی‌کاپریو، ماریون کوتیار، تام هاردی امتیاز راتن تومیتوز: ۸۷%

خلاصه قصه

در دنیایی که سارقین حرفه‌ای به ذهن مردم و رؤیاهایشان دسترسی دارند و می‌توانند عمیق‌ترین فکرها و ایده‌ها را از اعماق مغز آن‌ها بدزدند، دام کاب (دی‌کاپریو) تعدادی از ماهرترین آدم‌های این حوزه را گرد هم می‌آورد تا آخرین مأموریتش را به سرانجام برساند و نزد فرزندانش بازگردد. اما این مأموریت آخر یک فرق اساسی و مهلک با بقیه‌ی کارهایشان دارد؛ به جای دزدیدن یک ایده باید فکر و ایده‌ای را در ذهن کسی بکارند.

چرا دوستش خواهید داشت

همان‌طور که نئو کُدهای ماتریکس را بازنویسی می‌کرد تا واقعیت دور و برش را به دلخواه تغییر دهد و مثلا جلو گلوله‌ها را بگیرد یا پرواز کند، در تلقین وقتی وارد خواب و رؤیا می‌شوند، واقعیت اطرافشان را تغییر می‌دهند و همه چیز را به دلخواه خودشان در می‌آورند.

تلقین یکی از تماشایی‌ترین علمی‌تخیلی‌هایی است که تا به حال ساخته شده و داستان پرپیچ‌وخم و افشاگری نهایی جذاب و پایان‌بندی پر از سؤال و شگفتی‌ و تصاویر چشم‌نواز و مبهوت‌کننده‌اش باعث شده است تا خیلی‌ها آن را بهترین فیلم کریستوفر نولان بدانند.

۶. اکس ماکینا (Ex Machina)

محصول : ۲۰۱۴

: ۲۰۱۴ کارگردان : الکس گارلند

: الکس گارلند بازیگران : آلیسیا ویکندر، دامنل گلیسون، اسکار آیزاک

: آلیسیا ویکندر، دامنل گلیسون، اسکار آیزاک امتیاز راتن تومیتوز: ۹۲%

خلاصه قصه

برنامه‌نویس جوانی به اسم کیلب اسمیت (دامنل گلیسون) این فرصت را پیدا می‌کند تا مدتی در عمارت خصوصی رئیس مرموزش (اسکار آیزاک) زندگی کند.

در همین حین او به طور ناخواسته نمونه‌ی آزمایشی برای تست یک رُبات فوق هوشمند (آلیسیا ویکندر) می‌شود که تازه‌ترین محصول شرکت است و هوش مصنوعی بی‌نظیری دارد.

چرا دوستش خواهید داشت

اکس ماکینا مانند بیشتر فیلم‌های این فهرست پرجنب‌وجوش و مملو از صحنه‌های اکشن خیره‌کننده نیست، برعکس تأثیرگذاری‌اش را با عمیق شدن در ذهن و روح مخاطب ایجاد می‌کند.

یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های فیلم‌های ماتریکس قدرت هوش مصنوعی و سلطه‌ی آن بر آدم‌ها بود. در اکس ماکینا انگار ماشین‌ها را در بدو انقلابشان می‌بینیم، زمانی که تازه دارند به خودشان می‌آیند و کم‌کم به این فکر می‌افتند که از قفس انسان‌ها رها شوند و جهان را مال خود کنند. دقایق پایانی فیلم هم رضایت‌بخش است هم تهدید‌کننده.

۷. ترمیناتور ۲ (Terminator2)

محصول : ۱۹۹۱

: ۱۹۹۱ کارگردان : جیمز کامرون

: جیمز کامرون بازیگران : آرنولد شوارتزنگر، لیندا همیلتون، ادوارد فورلانگ

: آرنولد شوارتزنگر، لیندا همیلتون، ادوارد فورلانگ امتیاز راتن تومیتوز: ۹۳%

خلاصه قصه

رُباتی پیشرفته که پوستی شبیه انسان دارد از آینده سفر می‌کند تا پسربچه‌ای را که قرار است در آینده رهبر نیروهای مقاومت انسان‌ها شود، از بین ببرد. هم‌زمان رُباتی دیگر که برنامه‌ریزی‌اش را تغییر داده‌اند و طرف انسان‌ها شده، برای محافظت از این پسر می‌آید.

چرا دوستش خواهید داشت

جیمز کامرون سال‌ها پیش از ماتریکس اید‌ه‌هایی جسورانه درباره‌ی هوش مصنوعی و ماشین‌ها وارد سینما کرد و همه چیز را تغییر داد. دنباله‌ای که او برای ترمیناتور ساخت از همه لحاظ انقلابی بود و هنوز هم هست. جلوه‌های ویژه‌ی عجیب و تکان‌دهنده‌ی این فیلم به قدری خوب در آمده‌اند که می‌توانند با تولیدات امروزه رقابت کنند.

اگرچه دنباله‌های بعدی فیلم هیچ‌وقت موفق نبودند و از لحاظ خط داستانی و وفاداری به وقایع دو فیلم اول به شدت بد عمل کرده‌اند، ولی محبوبیت همیشگی این مجموعه‌فیلم نشان‌دهنده‌ی موفقیت بزرگی است که کامرون ده پانزده سال پیش به دست آورد.

۸. گزارش اقلیت (Minority Report)

محصول : ۲۰۰۲

: ۲۰۰۲ کارگردان : استیون اسپیلبرگ

: استیون اسپیلبرگ بازیگران : تام کروز، کالین فارل، مکس فون سیدو

: تام کروز، کالین فارل، مکس فون سیدو امتیاز راتن تومیتوز: ۹۰%

خلاصه قصه

در آینده‌ای دور، رئیس پلیس جان اندرتون (تام کروز) با استفاده از تکنولوژی که امکان پیشگویی وقایع را می‌دهد، مجرمین را پیش از ارتکاب جرم دستگیر می‌کند. ولی وقتی همین تکنولوژی او را به عنوان مجرم آینده‌ی بعدی معرفی می‌کند همه چیز پیچیده می‌شود.

چرا دوستش خواهید داشت

همچون ماتریکس، گزارش اقلیت هم فیلمی علمی‌تخیلی است که در آینده‌ای پادآرمان‌شهری می‌گذرد. تکنولوژی‌ها و پیشگویی‌هایی که به ضرر شخصیت‌ اصلی فیلم عمل می‌کند هم شباهت‌هایی به مضمون‌های ماتریکس دارد.

فیلم فضای سرد و تاریکی از آینده تصویر می‌کند و با اینکه افشاگری پایانی‌اش را خوب به سرانجام نمی‌رساند، ولی مضامین مطرح شده در فیلم جذاب است و سؤال‌های عمیقی در ذهن مخاطبش ایجاد می‌کند.

۹. ارتقا (Upgrade‎)

محصول : ۲۰۱۸

: ۲۰۱۸ کارگردان : لی وانل

: لی وانل بازیگران : لوگان مارشال

: لوگان مارشال امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸%

خلاصه قصه

گری تریس زندگی آرام و بی‌دردسری با همسرش دارد تا اینکه یک شب عده‌ای خلافکار به آن‌ها حمله می‌کنند و بعد از کشتن همسرش، او را با حالی خراب و بدنی ناقص رها می‌کنند. گری که فلج شده و غم از دست دادن همسرش رهایش نمی‌کند، امیدی به زندگی ندارد و همه چیز برایش تیره و تار شده. تا اینکه پیشنهاد درمانی معجزه‌آسا دریافت می‌کند، تکنولوژی فوق پیشرفته‌ای که او را از فلجی در می‌آورد و مهارت‌های بی‌نظیری به او می‌دهد.

چرا دوستش خواهید داشت

مسیری که قهرمان اصلی این قصه طی می‌کند شباهت‌های زیادی به سرگذشت نئو در ماتریکس دارد. همچون نئو که یک هکر منزوی بود و بعد از ملاقات با مورفیوس تبدیل به ناجی افسانه‌ای با قدرت‌هایی فرا انسانی می‌شد، در ارتقا شخصیت اصلی فیلم بعد از دریافت تکنولوژی جدید در بدنش به قابلیت‌های عجیب و بی‌نظیری دست می‌یابد.

ارتقا فیلم کم‌سروصدا و جمع‌وجوری است که داستانی تأثیرگذار روایت می‌کند و در انتها پاداش مخاطب را با یک پایان‌بندی تکان‌دهنده می‌دهد.

۱۰. بلیدرانر ۲۰۴۹

محصول : ۲۰۱۷

: ۲۰۱۷ کارگردان : دنی ویل‌نو

: دنی ویل‌نو بازیگران : رایان گاسلینگ، آنا دی‌آرماس، هریسون فورد، جرد لتو

: رایان گاسلینگ، آنا دی‌آرماس، هریسون فورد، جرد لتو امتیاز راتن تومیتوز: ۸۸%

خلاصه قصه

بلیدرانرها مزدورانی هستند که کارشان پیدا کردن و از بین بردن آدم‌مصنوعی‌ها یا رُبات‌های سرکش و شورشی و خطرناک است. کِی (رایان گاسلینگ) از نسل تازه‌ی بلیدرانرهاست که وقتی با یک راز سر به مهر کهنه روبه‌رو می‌شود، به دنبال بلیدرانر سابق ریک دکارد (هریسون فورد) می‌رود تا به جواب‌هایش برسد.

چرا دوستش خواهید داشت

نسخه‌ی اولیه‌ی بلیدرانر با کارگردانی ریدلی اسکات از بزرگترین و جریان‌سازترین عملی‌تخیلی‌های تاریخ سینما است. این دنباله‌ی عجیب که دهه‌ها بعد ساخته شد به طرز غریبی همه چیزش خوب است. از موسیقی مسحورکننده تا قاب‌های تماشایی و اتمسفر گیرا.

بلیدرانر رویکردی تازه به مسئله‌ی هوش مصنوعی دارد و سؤال‌های چالش‌برانگیزی در ذهن تماشاگرش می‌کارد. اینکه انسان بودن چیست، خاطراتی که ما و زندگی ما را تعریف می‌کنند از کجا می‌آیند و تفاوت یک زندگی واقعی با زندگی و خاطراتی مصنوعی که به مغز تزریق می‌شوند چیست.

۱۱. من، ربات (I, Robot)

محصول : ۲۰۰۴

: ۲۰۰۴ کارگردان : الکس پرویاس

: الکس پرویاس بازیگران : ویل اسمیت، بریجت مویاناهان، آلن تودیک

: ویل اسمیت، بریجت مویاناهان، آلن تودیک امتیاز راتن تومیتوز: ۵۶%

خلاصه قصه

داستان در سال ۲۰۳۵ می‌گذرد، کارآگاه دل اسپونر (ویل اسمیت) مرگ اسرارآمیز یکی از مدیران بلندپایه‌ی یک کمپانی ساخت رُبات‌های هوشمند را بررسی می‌کند و کم‌کم متوجه می‌شود علیرغم قوانین محدود‌کننده‌ای که برای رُبات‌ها گذاشته‌اند تا دست از پا خطا نکنند، یکی از رُبات‌های مخلوق همان مدیرعامل قتل را مرتکب شده است.

چرا دوستش خواهید داشت

مثل اکثر فیلم‌های این فهرست، من، ربات هم رابطه‌ی عجیب بین آدم‌ها و رُبات‌ها را نشانمان می‌دهد که در آینده‌ای (حالا نسبتا) دور می‌گذرد.

اما اینجا برخلاف ماتریکس، ماشین‌ها و هوش‌های مصنوعی سراسر بد و منفی نیستند و انگیزه‌های به شدت جالب و همدلی‌برانگیزی دارند. مخاطب به همراه شخصیت اصلی فیلم در ابتدا به رُبات‌ها بدبین است و نمی‌تواند به یک هوش مصنوعی خطرناک اعتماد کند، ولی رفته‌رفته ابعاد عمیق‌تری برملا می‌شود و تأثیرگذاری فیلم از همینجا می‌آید.

۱۲. او (Her)

محصول : ۲۰۱۳

: ۲۰۱۳ کارگردان : اسپایک جونز

: اسپایک جونز بازیگران : واکین فینیکس، اسکارلت جوهانسون، رونی مارا، ایمی آدامز

: واکین فینیکس، اسکارلت جوهانسون، رونی مارا، ایمی آدامز امتیاز راتن تومیتوز: ۹۵%

خلاصه قصه

مردی منزوی که با آدم‌های واقعی اطرافش احساس بیگانگی می‌کند، اپلیکشینی بسیار هوشمند می‌خرد تا همدمش باشد. این اپلیکیشن هوش مصنوعی به شدت پیشرفته‌ای دارد و حرف زدن با آن حس مکالمه با یک آدم واقعی را می‌دهد. کم‌کم رابطه‌ی عاشقانه‌ی پیچیده و غریبی بین او و این هوش مصنوعی شکل می‌گیرد.

چرا دوستش خواهید داشت

آن پسرک جوان ماتریکس را یادتان هست که در سفینه‌ی مورفیوس دیدیم و زنی با لباس قرمز طراحی کرده بود که در برنامه‌ی آموزشی، حواس نئو را پرت می‌کرد؟ سامانتای فیلم «او» انگار نسخه‌ی پیشرفته‌ی زن قرمز پوش است. در جایی از ماتریکس به نئو می‌گفت الان فقط راه می‌رود و لبخند می‌زند، ولی اگر خواستی می‌توانم قابلیت‌های بیشتری به او بدهم. حالا سامانتا در این فیلم تمام قابلیت‌ها را (به جز داشتن تصویر و شکل و شمایل) دارد.

در این فیلم یکی از عجیب‌ترین رابطه‌های عاشقانه را می‌بینیم که شاید خیلی‌ها با آن احساس نزدیکی کنند. با نقش انکارناپذیری که تکنولوژی در زندگی همه‌ی ما ایفا می‌کند و حضور روزافزون اپلیکیشن‌ها و نرم‌افزارهای مختلف که حتی ریزترین فعالیت‌های ما را مدیریت و برنامه‌ریزی می‌کنند، نزدیک شدن به یک هوش مصنوعی و تجربه‌ی حس‌های آدمیزادی با آن چیز دور از ذهنی به نظر نمی‌رسد.

البته فیلم اسپایک جونز با هوشمندی خاصی وجه منفی این جریان را برملا می‌کند و با ضربه‌ای که در انتهای فیلم به شخصیت اصلی و مخاطب می‌زند، باعث می‌شود به خودمان بیاییم و به این مسئله عمیق‌تر و بیشتر فکر کنیم.

