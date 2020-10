لیلا حاتمی و محمدرضا گلزار به فیلم «فیلم چشم و ابرو» به کارگردانی حمید نعمت‌الله پیوستند. این پروژه نخستین همکاری این دو بازیگر خواهد بود.

پس از اصغر فرهادی، رضا میرکریمی و وحید جلیلوند، حمید نعمت‌الله هم قصد دارد طی سال جاری فیلم جدید خود را جلوی دوربین ببرد تا چند تن از کارگردان‌های مهم دهه‌ی اخیر سینمای ایران طی سال جاری فیلم جدید خود را بسازند. اثر جدید نعمت الله چشم و ابرو نام خواهد داشت و قرار است به سراغ معضلات اجتماع امروز ایران برود. همچنین فیلمنامه‌ی فیلم چشم و ابرو نیز توسط نعمت الله نوشته است و احتمالا در اواخر پاییز شاهد آغاز فیلم‌برداری آن باشیم.

لیلا حاتمی پیش از این در فیلم‌های «بی‌پولی»، «رگ خواب» و فیلم اکران نشده‌ی «قاتل و وحشی» با نعمت الله همکاری کرده است و محمدرضا گلزار نیز یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های کارنامه‌ی خود را در فیلم «بوتیک» داشته است. این دو بازیگر سرشناس تا به امروز در یک فیلم به صورت مشترک حضور نداشته‌اند و این نخستین همکاری حاتمی و گلزار به شمار می‌رود.

۱۰ فیلم برتر لیلا حاتمی؛ مریم مجدلیه فیلم ترنس مالیک

فیلم قاتل و وحشی به خاطر مشکلات مالکیتی از حضور در جشنواره‌ی فجر سال گذشته بازماند و هنوز تلکیف اکران و پخش این فیلم مشخص نیست. اما براساس صحبت‌های بازیگران و افرادی که موفق به تماشای قاتل و وحشی شده‌اند، با یک فیلم متفاوت و درخشان در کارنامه‌ی نعمت الله مواجه هستیم. چندی قبل امین حیایی در گفت‌وگوی خود با کافه آپارات در خصوص سطح کیفی این فیلم بیان کرده بود: «همه چیز این فیلم متفاوت بود. حمید نعمت الله همه چیز را با ریزبینی جلو می‌برد. لحظات فوق‌العاده بحرانی و جدی به وجود می‌آورد و یک روان‌شناسی عالی داشت. او فضا را برای لحظات مهم می‌ساخت تا باورپذیر شوند. لیلا حاتمی هم یک حس خوب و قوی و یک اجرای بی‌نظیر و بی‌نقص داشت.»

فیلم قبلی نعمت الله «شعله‌ور» محصول سال ۱۳۹۸ بود که توانست سیرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد را برای امین حیایی به ارمغان بیاورد، اما این فیلم در قیاس با آثاری همچون رگ خواب، «آرایش غلیظ» و بوتیک نتوانست رضایت دوست‌داران این کارگردان را جلب کند.

